"Netanyahu è morto", il premier israeliano smentisce le voci con un video social ma i complottisti attaccano

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Benjamin Netanyahu ha pubblicato un video sui suoi profili social per smentire in modo ironico le voci diffuse dalla propaganda iraniana che lo davano per ferito in maniera grave o morto. Nel video, girato in un bar nei sobborghi di Gerusalemme, il premier prende un caffè e risponde prendendo in giro le teorie complottiste diffuse online: “Muoio dalla voglia di caffè”. Ma la video-risposta ha scatenato altre teorie del complotto: gli utenti hanno fatto le pulci a dettagli, luci ed anche a modo in cui la forza di gravità fa muovere il caffè.

Netanyahu nel video dalla caffetteria

“Muoio dalla voglia di caffè. Muoio dalla voglia del mio popolo. Come si comportano? Benissimo. Volete contare le dita?”, ha affermato Netanyahu mostrando tutte le dita, in riferimento a un falso video generato con intelligenza artificiale che lo mostrava con sei dita.

Netanyahu morto secondo i pasdaran

Le voci sulla presunta morte di Netanyahu erano nate da un comunicato dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, i pasdaran, che avevano dichiarato la volontà di “dargli la caccia con tutte le nostre forze”.

Il comunicato ipotizzava la morte o la fuga di Netanyahu e descriveva le presunte vittorie iraniane contro obiettivi israeliani e americani nella regione.

La diffusione del comunicato aveva alimentato dubbi e speculazioni sui social network, dando origine a post virali e video creati con intelligenza artificiale, in cui si affermava la morte del premier israeliano.

Il video di Netanyahu diventa virale

Per fermare le speculazioni, Netanyahu ha deciso di pubblicare un video ufficiale nei social. Le speculazioni, però, si sono moltiplicate: diversi utenti hanno ipotizzato che il video, in realtà, non sarebbe altro che un deepfake creato con l’intelligenza artificiale. Qualcun altro ha urlato al sosia.

Qualcuno ha fatto le pulci alla figura di Netanyahu, al suo portamento e allo sguardo. Qualcun altro si è concentrato invece sulle leggi della fisica: dalla rifrazione della luce al modo in cui il liquido nel bicchiere oscilla non appena viene impugnato dalla mano di Netanyahu.

Qualcun altro ha notato un anomalo cambiamento nei colori sulle labbra. Le speculazioni sulla salute del premier israeliano, per il momento, continuano.