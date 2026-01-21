Netanyahu nel Board of Peace per Gaza, qual è il vero obiettivo del progetto di Trump: quali Paesi ha invitato

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’ufficio stampa ha comunicato in una nota ufficiale l’ingresso di Benjamin Netanyahu nel Board of Peace per Gaza. Il leader di Israele ha accettato l’invito del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendosi così ad Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam.

Netanyahu accetta l’invito di Trump

Nei giorni scorsi, l’ufficio di Benjamin Netanyahu aveva dichiarato il Board of Pace per Gaza “non coordinato con Israele e contrario alla sua politica”.

In seguito, il leader d’Israele ha convocato un incontro con i suoi principali consiglieri per discutere dell’invito di Donald Trump.

ANSA

Pur non essendo stato incluso nei colloqui sulla composizione del consiglio, lo Stato Ebraico ha cambiato rotta.

Con una comunicazione ufficiale, Netanyahu accetta l’invito del Presidente Usa: anche Israele è dentro il “Consiglio per la Pace di Gaza”.

Cos’è il Board of Pace per Gaza

Il Board of Pace è parte del piano in 20 punti stilato dall’amministrazione Trump col fine di porre fine alla guerra a Gaza.

Il piano mira a creare un modello di governance transitorio che escluda Hamas, istituendo un comitato tecnocratico palestinese che si occupi della vita quotidiana dei cittadini della Striscia, con la supervisione del consiglio presieduto da Trump.

Secondo quanto svelato a Bloomberg da un funzionario della Casa Bianca, la partecipazione al Board of Pace non sarebbe gratuito.

I Paesi invitati dal Tycoon possono entrarvi gratuitamente, ma l’adesione permanente sarà garantita solo a fronte del versamento di almeno 1 miliardo di dollari durante il primo anno del progetto.

Ad oggi, hanno aderito al Board of Pace per Gaza, oltre a Israele, Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam.

Putin vuole farne parte, Meloni dice no

Anche Giorgia Meloni ha ricevuto l’invito di Trump per entrare a far parte del Board of pace che, dopo quello di Gaza, si pone come obiettivo il porre fine ad altri conflitti internazionali.

La premier italiana sarà tuttavia costretta a rifiutare a causa dell’art. 11 della Costituzione, che consente all’Italia di far parte di organismi internazionali esclusivamente “in condizioni di parità con gli altri Stati”.

A Davos, dove Trump, seppur in ritardo, ha previsto la prima riunione del Consiglio, Meloni potrebbe partecipare come spettatrice o, in linea con gli alleati Ue, non presentarsi affatto.

Mentre l’ingresso al Board è “in fase di valutazione” da parte del Cremlino, riporta il portavoce Dmitry Peskov.

Anche Vladimir Putin ha ricevuto l’invito di Trump e la sua amministrazione sta “studiando tutti i dettagli di questa proposta”.