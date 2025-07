Netanyahu "raccomanda" Donald Trump per il Nobel per la Pace, come funziona la candidatura

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Donald Trump candidato al Nobel per la Pace potrebbe non essere un boutade. Benjamin Netanyahu ha detto al Presidente degli Stati Uniti che lunedì lo avrebbe candidato all’ambito riconoscimento. La proposta è stata fatta durante un loro recente incontro, dopo che era già avvenuto l’attacco USA contro i siti nucleari iraniani. Il Primo Ministro israeliano ha mostrato al magnate la lettera che avrebbe inviato alla commissione del premio, lodando i suoi sforzi per porre fine ai conflitti in Medio Oriente.

La candidatura al Nobel per la Pace di Netanyahu per Trump

“Desidero esprimere l’apprezzamento e l’ammirazione non solo di tutti gli israeliani, ma del popolo ebraico”, ha affermato Netanyahu prima di consegnare la lettera a Trump. “Te lo meriti”, ha aggiunto l’israeliano come riporta The Guardian. La replica del Presidente degli Stati Uniti non è tardata ad arrivare “Venendo da lei in particolare, questo è molto significativo”.

In realtà questa è stata la seconda candidatura di alto profilo per Donald Trump, infatti il mese scorso il Pakistan ha dichiarato che avrebbe raccomandato Trump per il premio. Nel 2019 il magnate statunitense disse ai suoi sostenitori di essere stato candidato al Premio Nobel per la Pace dall’allora primo ministro giapponese Shinzo Abe, che però non confermò la notizia.

Le ragioni dietro la proposta di dare a Trump il Premio Nobel per la Pace

Come accadde nell’autunno del 2009 quando Obama vinse il Nobel della Pace che fu poi definito “sulla fiducia”, i maggiori media statunitensi virano su un’ipotesi condivisa dietro la proposta di Netanyahu di candidare al premio Nobel Donald Trump. Il dubbio è che, oltre al rafforzamento dei rapporti diplomatici tra Israele e USA, sia un modo per fare una sorta di pressione sul Presidente degli Stati Uniti d’America.

Che sia semplicemente candidato o addirittura insignito del prestigioso riconoscimento, ci si aspetta un impegno maggiore per dare nuovo equilibrio in una difficile situazione internazionale.

Come funziona la candidatura al Premio Nobel

Quest’anno, i vincitori del Premio Nobel saranno annunciati dal 6 al 13 ottobre. I sei ambiti premi ricompensano i progressi compiuti nel campo della scienza, dell’economia, della letteratura e della pace. I premi sono stati assegnati per la prima volta nel 1901 e hanno visto vincitori, o laureati, che vanno da Madre Teresa a Martin Luther King Jr. Non sono solo gli individui a poter vincere i premi, ma anche le organizzazioni. In molte occasioni il riconoscimento è stato condiviso.

Per vincere un Nobel, bisogna prima essere nominati. Il comitato incaricato di selezionare il vincitore di ciascun premio invia moduli di candidatura o inviti a presentare proposte a “nominatori qualificati” come accaduto nel caso di Donald Trump. Per il Premio Nobel per la Pace possono proporre la candidatura le seguenti figure istituzionali:

Membri delle assemblee nazionali e dei governi degli Stati sovrani, nonché attuali capi di Stato (e quindi Netanyahu)

Membri della Corte internazionale di giustizia dell’Aia

Membri della Corte permanente di arbitrato dell’Aia

Membri dell’Institut de Droit International con sede a Ginevra, un’organizzazione dedicata allo studio del diritto internazionale

Membri del Consiglio internazionale della Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà

Direttori di istituti di ricerca sulla pace e di istituti di politica estera

Ex vincitori del Premio Nobel per la Pace

Membri del consiglio di amministrazione principale o equivalente di organizzazioni che hanno ricevuto il Premio Nobel per la Pace

Membri attuali ed ex membri del Comitato Nobel norvegese ed ex consulenti del Comitato Nobel norvegese

Docenti universitari nei settori della storia, delle scienze sociali, del diritto, della filosofia, della teologia e della religione, insieme a rettori e direttori universitari

Anche Hitler fu candidato al Premio Nobel

Negli anni ci sono state numerose candidature che hanno fatto scalpore. Nel 1939 Adolf Hitler fu candidato da un parlamentare antifascista svedese con intento satirico. Quell’anno il Premio Nobel per la Pace ovviamente non fu assegnato.

Joseph Stalin fu candidato due volte, nel 1945 e nel 1948. Nel 1945 vinse Cordell Hull, fondatore delle Nazioni Unite, mentre nel 1948 il premio non fu assegnato. Benito Mussolini fu candidato nel 1935. Il premio fu vinto dal giornalista tedesco Carl von Ossietzky.