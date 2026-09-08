Netanyahu "sapeva dell'attacco di Hamas del 7 ottobre", ma lui smentisce l'inchiesta di Haaretz: "Bugie"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un’inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz sostiene che il primo ministro Benjamin Netanyahu sapesse della possibilità che, agli inizi di ottobre del 2023, Hamas potesse attaccare con forza mai vista prima Israele. Pochi giorni dopo avvennero gli attentati del 7 ottobre, in cui morirono 1.200 cittadini israeliani. Ad avvisare Netanyahu del pericolo sarebbe stato Mohamed bin Zayed, presidente degli Emirati Arabi Uniti, durante una telefonata. Il primo ministro israeliano, però, non avrebbe comunicato nulla ai comandi militari.

Secondo Haaretz, Netanyahu sapeva che Hamas stava per attaccare Israele il 7 ottobre

L’inchiesta di Haaretz si basa sulla testimonianza di almeno una dozzina di fonti, tra cui anche uno stretto collaboratore di bin Zayed, palestinese emigrato da Gaza anni fa.

Tutti riportano la stessa storia. Alla fine di settembre 2023, il presidente degli UAE chiamò Netanyahu, avvisandolo che Hamas stava per attaccare Israele dalla Striscia di Gaza con una forza senza precedenti.

Netanyahu avrebbe risposto che, secondo le sue informazioni, i veri pericoli erano in Cisgiordania, e che comunque la situazione era sotto controllo. Poco dopo avvennero gli attacchi del 7 ottobre.

Netanyahu nega ogni accusa

Secondo la ricostruzione del giornale, quindi, Netanyahu avrebbe ignorato le preoccupazioni di bin Zayed, che da tempo temeva che la regione fosse destabilizzata da una crisi in Israele.

Il premier israeliano ha però negato ogni accusa. Il suo ufficio ha definito l’articolo “un’assoluta menzogna“. La rivelazione arriva però nel mezzo della campagna elettorale per le prossime elezioni.

Cosa stava succedendo in Israele prima degli attentati

Non era la prima volta che bin Zayed si preoccupava della situazione in Israele nel 2023. Da tempo, infatti, il presidente degli Emirati aveva un inviato speciale nel Paese.

In quei mesi Israele stava attraversando un momento di crisi. Sia la Cisgiordania sia la Striscia di Gaza, registravano una forte attività terroristica.

Al contempo, il governo di Netanyahu stava tentando di far passare alcune leggi che avrebbero ristretto l’indipendenza della magistratura, che l’articolo di Haaretz chiama “il golpe giudiziario“.

Che giornale è Haaretz

Haaretz è uno dei principali quotidiani israeliani, tra i pochi ad avere un orientamento progressista in un Paese in cui la politica è molto spostata a destra.

Durante la guerra nella Striscia di Gaza, è stato l’unico media israeliano a parlare degli abusi dell’esercito sui civili, linea editoriale che ha attirato attacchi molto frequenti da parte di Netanyahu e dei suoi alleati di governo.

Sia questi attacchi, sia il suo posizionamento impopolare, ne hanno limitato la diffusione, oggi poco oltre il 5% delle vendite dei quotidiani.

La sua autorevolezza, però, ha aumentato di molto la sua fama all’estero, tanto che l’edizione in inglese sta diventando più importante di quella in ebraico.