Netanyahu "scioccato" da Trump, la mossa Usa che spiazza Israele e cosa cambia nella guerra in Iran e Libano

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Netanyahu ha chiesto chiarimenti agli Usa dopo che Trump ha definito “proibiti” i raid in Libano, spiazzando il governo di Israele. Mentre la tregua di dieci giorni per la guerra in Iran favorisce il rientro dei profughi, è stato riaperto lo Stretto di Hormuz al commercio. Trump segnala la possibilità di un accordo sul nucleare, mantenendo però attivo il blocco navale fino alla chiusura della transazione economica.

Guerra in Iran, l’imposizione del cessate il fuoco di Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e il Libano, iniziato alla mezzanotte di giovedì 16 aprile 2026. La notizia è stata diffusa dal premier Benjamin Netanyahu ai propri ministri solo dopo la comunicazione ufficiale della Casa Bianca.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’accordo prevede l’interruzione delle operazioni offensive dell’esercito israeliano in cambio dell’impegno di Beirut a contenere le azioni di Hezbollah. Prima dello stop, l’esercito israeliano si trovava in prossimità della roccaforte di Bint Jbeil, nel sud del Libano. I

ANSA

l Dipartimento di Stato americano ha chiarito che la proroga della tregua dipenderà dai progressi nei negoziati, focalizzati sul disarmo delle milizie sciite e sulla sovranità territoriale libanese. La situazione al confine rimane instabile, con migliaia di profughi che hanno già iniziato il rientro verso le zone meridionali del Paese.

Israele, la reazione di Netanyahu

Netanyahu e i suoi consiglieri si sono dichiarati “scioccati” da un post pubblicato da Donald Trump sulla piattaforma Truth Social. Il presidente statunitense ha affermato che a Israele è “proibito” effettuare ulteriori bombardamenti sul suolo libanese, aggiungendo che gli Stati Uniti non tollereranno ulteriori distruzioni.

Secondo fonti citate da Axios, il governo israeliano ha immediatamente chiesto chiarimenti formali alla Casa Bianca, ravvisando una contraddizione con i termini originari del cessate il fuoco. Il testo dell’accordo, gestito inizialmente dal Dipartimento di Stato, riconosceva infatti a Israele il diritto all’autodifesa in caso di attacchi imminenti o pianificati.

Il divieto perentorio espresso da Trump ha spiazzato l’ambasciatore israeliano Yechiel Leiter e l’intero apparato di sicurezza di Tel Aviv. Nel frattempo, sul campo è avvenuto un raid israeliano contro un motociclista nel sud del Libano, operazione giustificata dall’Idf come azione difensiva necessaria per neutralizzare una minaccia immediata.

La situazione con l’Iran

Contemporaneamente alla tregua libanese, si sono registrati cambiamenti rilevanti riguardanti la guerra in Iran. Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale per l’intera durata del cessate il fuoco.

La decisione punta a ridurre le tensioni sui mercati energetici globali, permettendo nuovamente il transito di petroliere e navi mercantili dopo un periodo di blocco navale. Trump ha accolto con favore l’apertura iraniana, pur confermando che le sanzioni e il blocco delle forniture militari rimarranno in vigore fino al completamento di un accordo definitivo.

Secondo dichiarazioni rilasciate a bordo dell’Air Force One, il presidente Usa ritiene imminente un’intesa sul programma nucleare di Teheran, che includerebbe il trasferimento dell’uranio arricchito negli Stati Uniti.

Stretto di Hormuz di nuovo chiuso

La riapertura ha avuto però vita breve: l’Iran ha annunciato di aver chiuso nuovamente lo Stretto di Hormuz, accusando gli Usa di violare i patti mantenendo in vigore il blocco navale.