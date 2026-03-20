Netanyahu su Gesù Cristo inferiore a Gengis Khan, l'accusa di essere anti-cristiano e la precisazione su X

Hanno scatenato polemiche globali le parole di Netanyahu su Gesù Cristo e Gengis Khan, con quest’ultimo che sarebbe stato ritenuto in qualche modo “migliore”. Il premier israeliano ha chiarito di non aver offeso i cristiani, spiegando che il suo discorso riguardava la necessità della difesa militare nel contesto della guerra con l’Iran e delle tensioni internazionali.

Cos’ha detto Netanyahu su Gesù Cristo

Le dichiarazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che hanno acceso un acceso dibattito internazionale, sono arrivate nel contesto di una conferenza stampa, in cui ha citato Gesù Cristo e Gengis Khan per spiegare la sua visione sulla guerra e sulla necessità della difesa.

Durante l’intervento, Netanyahu ha affermato: “Sfortunatamente Gesù Cristo non ha alcun vantaggio su Gengis Khan. Perché se sei abbastanza forte, abbastanza spietato, abbastanza potente, il male trionferà sul bene”.

Il passaggio, nelle sue intenzioni, doveva sottolineare come nel contesto geopolitico attuale la forza e la deterrenza siano elementi determinanti per la sopravvivenza degli Stati.

“Non c’è scelta: se si guarda il mondo come è oggi, bisogna essere ciechi per non vedere che le democrazie guidate dagli Stati Uniti devono ribadire la volontà di difendersi e di opporsi i nemici finché sono ancora in tempo” aveva aggiunto in conferenza stampa Netanyahu.

Le accuse di offesa ai cristiani

Le dichiarazioni hanno però generato una forte reazione sui social network, dove molti utenti hanno accusato il premier israeliano di aver espresso parole offensive nei confronti del cristianesimo.

In particolare, l’accostamento tra Gesù Cristo e una figura storica legata alla conquista violenta come Gengis Khan è stato interpretato da alcuni come irrispettoso.

La polemica si è rapidamente diffusa a livello internazionale, coinvolgendo anche commentatori politici e osservatori religiosi. Alcuni analisti hanno sottolineato che il riferimento di Netanyahu sarebbe stato più simbolico che religioso, volto a rappresentare il contrasto tra ideali morali e realtà geopolitica.

Il post di chiarimento

Di fronte alle critiche, Netanyahu è quindi intervenuto direttamente sulla piattaforma X per chiarire la propria posizione in merito alle precedenti dichiarazioni sulla guerra in Iran.

“Altre notizie false sul mio atteggiamento nei confronti dei cristiani, che sono protetti e prosperano in Israele” ha scritto sulla piattaforma social. “Vorrei essere chiaro: non ho denigrato Gesù Cristo durante la conferenza stampa”.