Netflix aumenta ancora i prezzi in Italia e il Premium sfonda i 20 euro: quanto costano ora gli abbonamenti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Netflix alza di nuovo i prezzi in Italia. Dal 5 novembre 2026 gli abbonamenti costano di più e il piano Premium passa da 19,99 a 21,99 euro al mese, superando per la prima volta la soglia dei 20 euro. I rincari valgono per ora solo per i nuovi iscritti, ma il costo potrebbe salire presto anche per chi è già cliente.

I nuovi prezzi di Netflix e il Premium sopra i 20 euro

Come riporta il Corriere della Sera, il listino aggiornato è entrato in vigore il 5 novembre per le nuove sottoscrizioni. Lo Standard con pubblicità passa da 6,99 a 7,99 euro al mese, mentre lo Standard senza pubblicità sale da 13,99 a 14,99 euro.

Il ritocco più pesante riguarda il piano più caro, che cresce di 2 euro al mese: su base annua la spesa passa da 239,88 a 263,88 euro, cioè 24 euro in più.

Il conto annuale aumenta anche per gli altri piani. Lo Standard con pubblicità arriva a 95,88 euro all’anno contro gli 83,88 di prima, lo Standard a 179,88 euro contro 167,88.

L’ultimo ritocco generalizzato del listino in Italia risaliva a ottobre 2024, quando la piattaforma aveva alzato le tariffe di tutte le formule.

Il costo dell’utente extra e gli abbonamenti già attivi

Più cara anche la condivisione dell’account con chi vive fuori casa, introdotta a maggio 2023. L’utente extra con pubblicità passa da 3,99 a 4,99 euro al mese, quello senza pubblicità da 4,99 a 5,99 euro. Restano invariati i limiti: se ne può aggiungere uno con lo Standard e due con il Premium.

Per chi è già abbonato non c’è un adeguamento automatico immediato. Netflix avviserà i clienti via email almeno un mese prima dell’eventuale cambio di prezzo e, da quel momento, ci saranno almeno 30 giorni per decidere se tenere il piano, passare a uno più economico o disdire.

Chi ha Netflix in un pacchetto con un operatore deve invece seguire le comunicazioni del proprio fornitore.

Rincari e aumenti, la sentenza del Tribunale di Roma

Il nuovo listino arriva pochi mesi dopo una sentenza pesante per la piattaforma. Ad aprile 2026, come ha ricostruito Il Post, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso del Movimento Consumatori e ha dichiarato illegittimi gli aumenti applicati nel 2017, nel 2019, nel 2021 e nell’ottobre 2024, perché le clausole permettevano di alzare i prezzi senza un giustificato motivo.

I giudici hanno riconosciuto agli abbonati di quegli anni il diritto alla restituzione delle somme pagate in più. Secondo le stime dell’associazione, per il Premium si arriva a circa 500 euro a testa, la metà per lo Standard. Netflix sostiene di aver sempre rispettato la normativa italiana e ha annunciato ricorso contro la decisione.