È stata disposta la chiusura per dieci giorni di un bar nel centro di Nettuno, dopo che la Polizia di Stato ha accertato gravi irregolarità nella gestione e la presenza abituale di soggetti legati allo spaccio e alla microcriminalità. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Roma per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Le indagini e la scoperta delle irregolarità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il bar oggetto del provvedimento si trovava nel cuore di Nettuno e, dietro una facciata apparentemente normale, nascondeva una realtà ben diversa. Gli agenti della Sezione Polizia Amministrativa del Commissariato di P.S. Anzio-Nettuno hanno condotto una serie di controlli che hanno portato alla luce una situazione di degrado, con risse frequenti e la presenza abituale di persone già note alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Un punto di riferimento per la microcriminalità

Le indagini hanno evidenziato come il locale fosse diventato un vero e proprio punto di aggregazione per soggetti legati allo spaccio e alla microcriminalità della zona. La gestione del bar, secondo quanto emerso, era caratterizzata da gravi irregolarità e da una totale assenza di controlli, favorendo così un clima di illegalità che si era consolidato nel tempo.

Minorenni intossicati dopo aver acquistato alcolici

Tra gli episodi più gravi segnalati dagli agenti, spicca quello avvenuto alcune sere fa, quando alcuni ragazzi minorenni hanno acquistato liberamente superalcolici all’interno del locale. Successivamente, i giovani sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione etilica, un fatto che ha messo ulteriormente in evidenza la mancanza di controlli sull’età degli avventori da parte del gestore.

Il provvedimento del Questore di Roma

A seguito delle risultanze investigative e dei ripetuti interventi delle Forze dell’Ordine, il Questore di Roma ha deciso di sospendere l’attività di somministrazione e di disporre la chiusura del bar per motivi di ordine e sicurezza pubblica, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I sigilli e la chiusura per dieci giorni

Gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale hanno quindi apposto i sigilli al locale, sancendo la chiusura per i prossimi dieci giorni. Il provvedimento rappresenta una risposta concreta alle criticità emerse e mira a ristabilire la legalità e la sicurezza nel centro di Nettuno.

