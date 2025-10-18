Neurochirurga permette alla figlia 12enne di partecipare a un intervento e finisce in tribunale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Scandalo in Austria, dove una neurochirurga è finita a processo insieme a un collega per aver permesso alla figlia di 12 anni di partecipare a un delicato intervento. La chirurga di 48 anni si sarebbe poi vantata con i colleghi del fatto che la figlia aveva appena fatto il suo primo foro in un cranio. I fatti sono accaduti a Graz nel gennaio del 2024.

Cosa è successo nella sala operatoria

L’episodio è accaduto in un ospedale di Graz, in Austria. Quel giorno, un sabato di gennaio 2024, la 12enne aveva accompagnato la madre neurochirurga a lavoro.

Durante la giornata la ragazza avrebbe chiesto di assistere a un intervento, ottenendo il permesso dalla madre. In quel momento era in corso una operazione su un uomo rimasto ferito alla testa da un ramo.

Dodicenne “aiuta” i chirurghi durante l’intervento

Una volta entrata in sala operatoria la ragazza, appassionata di medicina, avrebbe chiesto di poter “dare una mano”. In quel momento l’intervento era condotto da un chirurgo di 35 anni.

“Sono rimasto sorpreso dalla richiesta, ma non gliel’ho negato, ed è stato uno sbaglio enorme”, ha detto il chirurgo ai giudici. Secondo la versione di quest’ultimo, la 12enne avrebbe solo appoggiato la mano sul trapano che lui stava controllando. “Ho sempre avuto il controllo del pedale e ho sempre avuto il controllo del trapano. Certo, lei può anche aver esercitato pressione, ma quella pressione era sotto il mio controllo”, ha detto il medico.

Nel frattempo, la madre era impegnata in alcune chiamate riguardanti altri interventi chirurgici e, secondo quanto riferito ai giudici, non si sarebbe accorta dell’accaduto.

Due medici a processo

Tuttavia, la chirurga avrebbe poi detto alle colleghe che la figlia aveva appena fatto il suo primo foro in un cranio. “Un’uscita da stupido orgoglio materno”, ha detto la dottoressa in aula.

Fortunatamente l’intervento si è concluso bene, senza nessuna conseguenza per il paziente. Ma l’episodio ha destato grande indignazione e la procura di Graz, in Austria, ha aperto un’inchiesta che ha portato al processo.

La situazione è stata resa nota a seguito della diffusione di alcune voci all’interno dell’ospedale e dall’invio di una lettera anonima alla direzione sanitaria. Successivamente, l’ospedale ha deciso di rescindere i contratti con i due medici interessati.