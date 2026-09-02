Neurogenesi e depressione, il legame scoperto dagli scienziati: cosa accade nell’ippocampo

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Il cervello adulto continua a produrre nuovi neuroni, ma nei soggetti depressi questo meccanismo si blocca. La neurogenesi adulta, fondamentale per la risposta emotiva, è la chiave identificata da una ricerca della Columbia University per comprendere come la malattia alteri la nostra capacità di adattamento allo stress.

Il ruolo della neurogenesi adulta nella gestione della depressione

Fino a poco tempo fa si riteneva che i neuroni non potessero rigenerarsi nell’adulto e che la depressione dipendesse solo dalla serotonina. Uno studio della Columbia University ripreso da LaPresse dimostra invece che nei pazienti depressi la creazione di nuove cellule si interrompe.

La ricerca si è focalizzata sull’ippocampo, un’area cerebrale cruciale per la memoria episodica e per le emozioni. Come spiega la professoressa Maura Dupont, la mancanza di nuovi neuroni priva l’individuo della resilienza necessaria per affrontare lo stress e i cambiamenti ambientali.

Senza questa rigenerazione si compromette anche la separazione dei modelli, la funzione che distingue i ricordi passati dalle situazioni presenti. Quando il processo fallisce, i ricordi si mescolano e il paziente tende a ripescare ed elaborare soltanto informazioni a valenza negativa.

Studi sui topi e osservazioni su pazienti oncologici confermano che i nuovi neuroni servono a isolare i ricordi. Riattivare questo processo fisiologico rappresenta quindi una strategia fondamentale per ricostruire i circuiti dell’ippocampo e trattare efficacemente la patologia.

Le alterazioni molecolari che colpiscono l’ippocampo

Il blocco cellulare non avviene isolatamente, ma coinvolge l’intero circuito dell’ippocampo. L’esame di mezzo milione di cellule ha evidenziato alterazioni nei geni che regolano le connessioni e la comunicazione tra i vari neuroni.

Inoltre, il circuito trisinaptico, responsabile dei ricordi emotivi, mostra evidenti segni di infiammazione e stress cellulare. Queste anomalie molecolari indicano che la depressione potrebbe derivare da molteplici meccanismi patogenetici distinti.

Verso nuove terapie psichiatriche mirate

L’analisi dei dati ha rilevato sia modificazioni epigenetiche legate allo stress e all’invecchiamento, sia varianti genetiche specifiche. Utilizzando questi dati, quindi, potrebbe essere possibile identificare con precisione le diverse forme del disturbo.

L’obiettivo finale dei ricercatori è giungere a una riclassificazione molecolare della depressione, sul modello di quanto già avviene in oncologia, per sviluppare farmaci capaci di riattivare la nascita di nuove cellule.