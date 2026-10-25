Neva Leoni, in 'Libera 2' su Rai 1: “Alle madri si chiede moltissimo, spesso addirittura la perfezione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Dal 25 ottobre torna su Rai 1 Libera 2 – Il caso Elena Palma, la seconda stagione della fiction con Lunetta Savino, diretta da Gianluca Mazzella. Tra i nuovi volti del cast c’è Neva Leoni, che interpreta Nina De Angelis, un’insegnante coinvolta nel processo per l’omicidio di Elena Palma. Segnata da un passato difficile e determinata a riottenere la custodia del figlio, Nina finisce per mentire, mettendo a rischio la propria libertà. L’incontro con Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari, la costringerà a confrontarsi con una possibilità fino ad allora impensabile: fidarsi degli altri. Per Neva Leoni, già conosciuta dal pubblico per Il paradiso delle signore, Cuori, Che Dio ci aiuti e Il Patriarca, Nina diventa anche uno specchio attraverso il quale interrogarsi sul senso di colpa, sulle aspettative sociali e sulla difficoltà di riconoscere i propri limiti. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Neva Leoni ripercorre quindici anni di carriera, racconta il rapporto con Matteo Martari e riflette sulla precarietà di una professione nella quale il talento non garantisce necessariamente la possibilità di lavorare. Ma soprattutto parla della distanza tra l’immagine che mostriamo agli altri e quella che abbiamo di noi stessi. Una distanza che, nel suo caso, ha imparato a ridurre senza pretendere di cancellare ogni insicurezza.

Qual è stata la prima impressione che ha avuto di Nina leggendo la sceneggiatura, prima ancora di interpretarla sul set?

“Il personaggio è cambiato moltissimo tra il provino e le prime letture della sceneggiatura. Il suo percorso all’interno della storia era stato modificato in maniera sostanziale e inizialmente mi sono sentita un po’ smarrita. Mi ero preparata a interpretare una Nina che, nel frattempo, aveva preso una direzione diversa. Durante le letture, non sapendo bene come procedere, ho chiesto aiuto. Gianluca Mazzella, il nostro regista, ha accolto la mia richiesta con estrema delicatezza e mi ha aiutata a ritrovare il personaggio. Non era più la donna che avevo immaginato, ma conservava alcuni elementi della mia idea iniziale. Siamo ripartiti da quelli per darle una nuova dimensione. È stata un’esperienza bellissima, perché la collaborazione è uno degli aspetti che amo di più del mio lavoro. Un personaggio non nasce dal lavoro solitario di un attore, chiuso in camera a leggere una sceneggiatura. Prende forma insieme ad altri professionisti, persone di cui ti fidi e che desiderano comprenderlo davvero, non limitarsi a riprodurre quello che trovano scritto sulla carta”.

Nina è una madre che lotta per ottenere la custodia del figlio e che, per paura, arriva a mentire. Spesso siamo particolarmente severi con le donne che non riescono a essere sempre forti, comprensive e all’altezza delle aspettative. Anche lei ha mai sentito la pressione di dover dimostrare di avere tutto sotto controllo?

“Assolutamente sì. Nina va avanti aggrappandosi alla speranza di riparare a quello che percepisce come un proprio errore. È convinta di poter trovare una soluzione, affrontare ogni difficoltà da sola e rimettere tutto a posto. Scoprirà, invece, che non sempre è possibile e che, quando ne abbiamo bisogno, possiamo chiedere aiuto e trovarlo. È una lezione che ho imparato anch’io. Cercare di essere all’altezza delle situazioni e risolvere i problemi è importante, ma lo è altrettanto riconoscere i propri limiti. Il percorso di Nina consiste proprio nell’imparare a fidarsi degli altri e ad accettare il loro sostegno, due possibilità che fino a quel momento non aveva mai preso in considerazione”.

Quanto pesano, secondo lei, le aspettative degli altri rispetto a quelle che nutriamo nei confronti di noi stessi? È riuscita a liberarsene?

“Le aspettative altrui sono spesso lo specchio delle nostre. Da bambini, per esempio, possiamo impegnarci a scuola per ricevere una caramella dalla nonna o i complimenti della mamma. Crescendo, però, capita di nascondersi dietro il giudizio degli altri per trovare la spinta a raggiungere obiettivi che, in realtà, desideriamo noi stessi. Con il tempo ho imparato a distinguere ciò che faccio perché lo voglio davvero da quello che, invece, nasce dal bisogno di soddisfare le aspettative altrui. Credo di esserci riuscita, anche se è un percorso che continua”.

Nel mestiere dell’attrice, però, il giudizio degli altri è inevitabile. Penso soprattutto ai provini, dove un rifiuto può essere vissuto come una bocciatura personale. Come ha imparato a gestirlo?

“Quando fai un provino sei tu, con il tuo volto e il tuo corpo, davanti alla telecamera. È facile avere la sensazione che stiano giudicando la persona anziché l’attrice. Confondere questi due piani può essere doloroso, soprattutto quando arriva un rifiuto. Con l’esperienza impari a considerarti una professionista che si propone per un ruolo, esattamente come accade in altri ambiti lavorativi. I responsabili del casting e i registi non stanno valutando il tuo valore come essere umano, ma cercano di capire se sei adatta a interpretare un determinato personaggio. Naturalmente un no può dispiacere, anche perché a volte queste situazioni vengono gestite male. Con il tempo, però, impari a non viverle come un giudizio sulla tua identità e a proteggerti nella giusta misura. È un esercizio che richiede pazienza”.

È anche per questo che ha deciso di tagliarsi i capelli?

“È stata soprattutto una scelta personale. Desideravo tornare ai capelli corti da moltissimo tempo. Li avevo portati da ragazza, ma ogni volta che pensavo di tagliarli mi frenava il timore che potesse essere un problema per il lavoro. Poi mi sono detta: ‘Faccio l’attrice da più di dieci anni, continuo a lavorare e so di aver dimostrato le mie capacità. Perché dovrei preoccuparmi se qualcuno non mi scegliesse per via dei capelli corti? Esistono le parrucche e le extension! E se questo dovesse rappresentare un ostacolo, forse sarei io a non voler lavorare su quel set’. Insomma, a 34 anni mi sono chiesta perché continuassi a farmi tutti questi problemi. E ho deciso di tagliarli”.

US: Francesca Alfano

Il rapporto tra Nina e Pietro nasce su basi piuttosto precarie. Lei avrebbe tutte le ragioni per non fidarsi più di nessuno. Che cosa le ha insegnato questo personaggio sulla fiducia?

“Nina è una donna profondamente ferita e, come tutte le persone che hanno sofferto, ha bisogno di essere trattata con delicatezza. All’inizio non cerca una relazione sentimentale con Pietro, né immagina di costruire un rapporto insieme a lui. Vuole soltanto divertirsi e trascorrere dei momenti piacevoli, senza complicazioni. Poi, per una circostanza completamente fuori dal suo controllo, si ritrova a dover fare affidamento su di lui. Non ha molta scelta, perché l’alternativa sarebbe affrontare da sola un problema più grande di lei. La difficoltà di Nina nel concedere fiducia è stata uno degli aspetti più interessanti da interpretare. Grazie a Pietro, e in parte anche a Libera, impara che non può gestire tutto autonomamente. Per lei è una sorta di corso accelerato: deve superare le proprie difese in un momento in cui avrebbe preferito non abbassarle affatto”.

E nella vita privata? Riesce ad affidarsi facilmente agli altri oppure tende a voler risolvere tutto da sola?

“La mia prima reazione è quasi sempre cercare di risolvere i problemi autonomamente. È un tratto del mio carattere sul quale ho lavorato molto e continuo a lavorare. Non penso, però, che sia possibile affrontare la vita contando soltanto sulle proprie forze. E non sarebbe nemmeno giusto, perché abbiamo accanto persone che ci vogliono bene, sono dalla nostra parte e desiderano aiutarci. Perché non permettere loro di farlo? Non mi è sempre riuscito, ma sto imparando ad accettare il sostegno degli altri. Un po’ alla volta ci sto arrivando”.

Nel caso di Nina, questa difficoltà sembra intrecciarsi anche al senso di colpa legato alla maternità. Quanto pesa il giudizio che la società riserva alle madri?

“Alle madri si chiede moltissimo, spesso addirittura la perfezione. E quando, inevitabilmente, non riescono a raggiungerla, comincia la caccia alle streghe e subentra il senso di colpa. Esiste una distanza enorme tra l’immagine di come una madre dovrebbe essere e la realtà di quello che vive. Nina ha trascorso molto tempo portandosi addosso il peso di questa contraddizione, sentendosi in colpa proprio per il suo ruolo di madre. Liberarsi da un sentimento così radicato è difficilissimo”.

E lei, personalmente, che rapporto ha con il senso di colpa?

“Ho imparato a gestirlo, anche se è un lavoro ancora in corso. Vengo da un lungo periodo di analisi che mi ha fatto molto bene. Sono convinta che tutti dovrebbero affrontare almeno una volta nella vita un percorso del genere. Spesso non ci rendiamo conto di quanti meccanismi abbiamo interiorizzato, perché sono diventati automatici. Magari sono nati per rispondere a una necessità e, in un determinato momento, ci sono stati utili. Successivamente, però, possono trasformarsi in ostacoli nelle relazioni e impedirci di vivere con serenità. Ho conosciuto molto bene il senso di colpa. Oggi riesco a distinguere quando nasce da una responsabilità reale e quando, invece, è soprattutto una risposta all’ansia. Spesso, dietro quel sentimento, si nasconde qualcos’altro”.

C’è un aspetto di sé che, grazie all’analisi, ha imparato a vivere diversamente?

“Forse il bisogno di controllo. L’analisi, però, è un percorso in continua evoluzione, non un processo che a un certo punto si conclude definitivamente. Probabilmente resterò sempre una persona che cerca di risolvere i problemi e di tenere tutto sotto controllo. Fa parte del mio carattere, del modo in cui affronto la vita e interpreto la realtà. Non significa necessariamente che debba smettere di essere così. La differenza è che oggi riesco a vivere questa caratteristica con maggiore serenità. Il segreto non è guarire da quello che percepiamo come un difetto, ma comprenderne l’origine, capire perché esiste e riconoscere che, forse, può avere anche una sua utilità. Non tutto quello che non ci piace di noi deve essere necessariamente combattuto”.

Ribaltando una domanda fin troppo stereotipata, quanto pensa che Matteo Martari, con cui aveva già condiviso il set di Cuori, sia stato fortunato a lavorare con lei?

“È la prima volta che mi fanno questa domanda! Ultimamente mi chiedono di continuo come sia stato girare le scene romantiche con Matteo Martari. È una curiosità che mi aspetterei da un’amica o da una zia, non da una giornalista! Mi mette anche un po’ in imbarazzo, perché Matteo è un amico e trovo strano questo interesse quasi pruriginoso. Naturalmente posso parlare soltanto per me. Ci conosciamo da qualche anno ed è un attore che stimo moltissimo. Lo trovo davvero bravo e lavorare con una persona di cui apprezzi il talento ti fa sentire subito più a tuo agio. Quando so che avrò una scena con Matteo sono serena, perché mi piace il suo modo di recitare, lo trovo naturale e so che lavoreremo bene insieme. Quanto alla sua fortuna, dovrebbe chiederlo a lui! Forse si è sentito più rilassato, sapendo di non dover fare colpo su qualcuno. Non saprei davvero. Credo, però, che ci siamo divertiti e che entrambi fossimo consapevoli di poterci affidare l’uno all’altra. Torniamo sempre al tema della fiducia.”.

Che cosa rende preziosa la fiducia reciproca tra colleghi su un set?

“Il lavoro dell’attore non si svolge nel vuoto. C’è un regista che ti indica una direzione, ci sono colleghi che rispondono alle tue proposte e ai quali devi rispondere a tua volta. Una scena nasce dall’incontro di tanti elementi e dalla capacità di lavorare insieme. È proprio questo che rende il nostro mestiere così bello: richiede una collaborazione enorme, che forse il pubblico non considera abbastanza proprio perché gran parte di questo lavoro rimane invisibile. Essere circondata da professionisti di cui mi fido è un dono. Anche Gaetano Bruno è un attore straordinario, che avevo già avuto modo di conoscere e che sono stata felice di ritrovare nel cast. Monica Dugo e Lunetta Savino non hanno bisogno di presentazioni. Non stiamo certo parlando di due svampite, sono professioniste che conoscono benissimo il loro mestiere. Daisy Pieropan, invece, è stata una bellissima scoperta: una persona deliziosa, un’attrice che mette molto cuore in quello che fa. Avere accanto colleghi di questo livello è una fortuna”.

In passato ha raccontato di essersi avvicinata alla recitazione quasi per caso. Quando ha capito che non si trattava più di un incontro fortuito, ma che quella poteva diventare davvero la sua strada?

“Quando mi sono avvicinata a questo mondo avevo forse sedici anni e non immaginavo che sarebbe diventato il mio lavoro. Sapevo che fare l’attrice significava scegliere una vita piena di incertezze e non ero sicura di poter costruire il mio futuro soltanto sulla passione per la recitazione. Poi mi sono detta: ‘Sto studiando letteratura, non diventerò una professionista multimilionaria nemmeno con quella!’. Così ho pensato che, arte per arte e incertezza per incertezza, tanto valeva provare a seguire la strada che amavo di più. Fortunatamente oggi posso dire che recitare è il mio mestiere, che riesco a pagare le bollette e, quando serve, anche ad aiutare la mia famiglia. Ho l’enorme privilegio di vivere facendo quello che amo, o almeno di continuare a provarci. Non lo do assolutamente per scontato”.

Quando ha iniziato a considerarsi un’attrice a tutti gli effetti?

“La definizione stessa di attore professionista è ancora oggetto di dibattito. Anche a livello sindacale si è cercato di chiarire alcuni aspetti, ma stabilire chi possa definirsi tale non è così semplice. Per molto tempo ho avuto difficoltà a riconoscermi in questa definizione. Non avendo frequentato un’accademia riconosciuta o seguito un percorso di formazione tradizionale, pensavo di non avere il diritto di considerarmi una professionista. Era soprattutto un limite che mi imponevo da sola, più che un problema reale. Certo, in questo ambiente esiste anche parecchio snobismo, ma nel mio caso si trattava principalmente di un’insicurezza personale. Arriva, però, il momento di rendersi conto che quello è davvero il tuo lavoro. Recito da circa quindici anni e, fortunatamente, riesco a mantenermi con serenità. Faccio tutti gli scongiuri del caso: in un mestiere artistico non c’è mai nulla di garantito, perciò cerco di mantenere i piedi per terra e di affrontarlo anche con pragmatismo. Oggi riesco finalmente a definirmi un’attrice senza sentirmi a disagio. Può sembrare assurdo, dopo tanti anni di carriera, ma adesso vivo questa consapevolezza con molta più tranquillità”.

Ha iniziato a lavorare molto presto, quando era ancora adolescente. Guardando indietro, c’è qualche esperienza che avrebbe preferito vivere diversamente?

“Cominciare così giovane mi ha dato un vantaggio sotto diversi aspetti. Ho imparato presto a preparare un provino, a capire come funziona un set e a conoscere le figure professionali che ci lavorano. Sono competenze che ho acquisito in modo piuttosto naturale. D’altra parte, ero meno preparata sul piano tecnico. All’inizio recitavo soprattutto di pancia, affidandomi all’istinto, ma con il tempo ho capito che non poteva bastare. Ho dovuto studiare e affinare gli strumenti del mestiere. Forse mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di sbagliare in un ambiente più protetto. Durante la formazione puoi commettere un errore senza particolari conseguenze. Su un set, invece, ci sono molte persone coinvolte e sai che il risultato sarà visto e giudicato dal pubblico. Questo rende tutto più impegnativo”.

Ha dovuto confrontarsi anche con le reazioni del pubblico quando era molto giovane. Quanto è stato difficile?

“Ho incontrato una certa ostilità perché uno dei miei primi ruoli importanti era quello di un’antagonista. Avevo ventidue anni ed ero ancora una ragazzina. Leggere determinati commenti a quell’età può spaventarti molto più di quanto dovrebbe. Ho imparato abbastanza in fretta a non darci troppo peso, almeno in parte. Ripensandoci, però, sono molto fiera del mio percorso. Se potessi tornare indietro, rifarei tutto, magari con maggiore sicurezza e qualche consapevolezza in più. Non rinnego le mie scelte e sono orgogliosa di dove mi hanno portata. Considerando quanto fossi giovane, ritengo di essermela cavata abbastanza bene”.

In passato ha raccontato di aver sempre avuto bisogno di sentirsi nel proprio ambiente per essere davvero a suo agio. Poi è arrivata la popolarità, quella che molti chiamano successo. Come l’ha vissuta?

“Questa caratteristica non è cambiata. Mi sento molto più serena con i miei cinque amici di sempre che in mezzo a tante persone. La mia vita sociale consiste soprattutto nel trascorrere le serate a casa con loro, magari giocando a Dungeons & Dragons. Non sono una grande frequentatrice di locali. Non so, però, quanto questo dipenda dalla popolarità. Tendo quasi a rimuovere dalla mia testa quella parte del mestiere, come se non esistesse. La prima volta che qualcuno mi ha riconosciuta per strada è stata un’esperienza surreale. Un ragazzo mi ha guardata e ha cominciato a dire: ‘Ma tu sei…’. Ero convinta fosse un conoscente di cui non ricordavo il nome e che volesse prendermi in giro. Invece mi aveva vista in Che Dio ci aiuti. Non mi aspettavo minimamente di essere riconosciuta e ho reagito in maniera talmente spropositata che, quando finalmente ho capito, lui stava già cercando di allontanarsi. Probabilmente pensava fossi pazza. E aveva anche ragione! È stato davvero buffo”.

Essere riconosciuta la mette a disagio?

“Da ragazzina non ho mai attribuito grande importanza alla popolarità. Certo, alle medie i coetanei possono essere terribili e non è stato tutto rose e fiori, ma oggi vivo questo aspetto con abbastanza serenità. Devo ammettere, però, che essere riconosciuta mi provoca ancora un po’ d’ansia. Del mio mestiere amo soprattutto recitare, andare sul set e interpretare un personaggio. Persino le interviste mi mettono leggermente in difficoltà. Mi dispiace dirlo, e naturalmente non mi riferisco a lei, ma alla situazione in sé. Mi ritrovo a chiedermi: ‘Perché dovrebbe interessare alle persone quello che ho da dire?’. È un mio modo di vivere l’esposizione pubblica. La promozione mi porta sempre a domandarmi come dovrei comportarmi o che cosa ci si aspetti da me. Non vado nel panico, ma è sicuramente la parte del lavoro nella quale mi riconosco meno”.

Da bambina sognava di diventare archeologa. Che cosa la affascinava di quella professione?

“Come tutti i bambini, cambiavo idea continuamente! Ricordo che una volta mia nonna voleva fare bella figura con un’amica altolocata e mi disse: ‘Neva, racconta alla signora che lavoro vuoi fare da grande’. Si aspettava che rispondessi ‘l’archeologa’, ma quella era stata l’idea della settimana precedente e, poverina, non lo sapeva! Così annunciai tutta contenta: ‘La popstar!’. Probabilmente era inevitabile che diventassi un’attrice, anche perché questo mestiere mi permette di vivere tante vite diverse. Magari un giorno interpreterò un’archeologa e mi divertirò moltissimo. In fondo, ho trovato il modo di realizzare un po’ tutti quei sogni”.

In realtà, volevo arrivare proprio a un punto in comune tra il sogno di diventare archeologa e il suo lavoro di oggi: la ricerca e il desiderio di portare alla luce storie nascoste. È questo il filo che unisce le sue passioni?

“Mi è sempre piaciuto moltissimo raccontare storie. Da bambina inventavo favole per mia sorella e organizzavo piccoli spettacoli teatrali con le amiche. Mio padre Andrea me ne raccontava tantissime e le adoravo. Anche la scelta di studiare letteratura nasceva da questa passione. Pensavo che un giorno avrei potuto dedicarmi alla scrittura. Il desiderio di raccontare ha sempre occupato un posto importante nella mia vita. Per questo, quando oggi dico di essere arrivata alla recitazione per caso, faccio un po’ fatica a crederci. Forse, in qualche modo, era destino che trovassi questa strada. Recitare è il mio modo di raccontare storie e credo che questa esigenza sia fondamentale per gli esseri umani. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Cambiano i linguaggi e gli strumenti, ma il bisogno rimane lo stesso. Le storie contribuiscono a renderci una società, a definirci come esseri umani. E ho sempre amato raccontarle, in qualsiasi forma”.

Qual è la storia più bella che si è raccontata e che è riuscita a trasformare in realtà?

“Probabilmente è proprio la vita che conduco oggi. Posso permettermi di fare il lavoro che amo, mantenermi e pagare le bollette grazie alla recitazione. È un privilegio enorme, soprattutto perché viviamo in un mondo nel quale riuscirci non è affatto semplice. Molti artisti sono costretti ad abbandonare la propria strada. Se vuoi costruire una famiglia, comprare una casa o avere una certa stabilità economica, questo mestiere può diventare estremamente complicato. La precarietà non riguarda soltanto il denaro, ma anche la quotidianità. Non sai sempre dove lavorerai, che impegni avrai nei mesi successivi e nemmeno in quale città dovrai trasferirti. Chi non può permettersi lunghi periodi senza uno stipendio, spesso, è costretto a rinunciare. Ed è un peccato enorme, perché perdiamo talenti straordinari soltanto per ragioni economiche. Non dovrebbe funzionare così”.

Il lavoro artistico viene spesso raccontato come una vocazione, quasi che la passione dovesse compensare la precarietà. Quanto è importante, invece, riconoscerlo come una professione a tutti gli effetti?

“È fondamentale. Fare l’attrice non dovrebbe essere un privilegio riservato a chi ha già una sicurezza economica alle spalle. Dovrebbe essere una possibilità accessibile a chiunque desideri provarci e abbia le capacità per farlo. Spero che, continuando a lavorare per ottenere maggiori tutele e condizioni più giuste, un giorno ci si possa avvicinare a questo obiettivo. Anche se, a quel punto, potrei ritrovarmi con molti più concorrenti ai provini e pensare: ‘Mannaggia, potevo starmene zitta!’. Scherzi a parte, tendiamo a guardare alle professioni artistiche in maniera troppo romantica. La passione è importantissima, ma non basta. Anche noi dobbiamo pagare le bollette, mantenere una famiglia e magari aiutare i nostri genitori. C’è una dimensione creativa meravigliosa, naturalmente, ma resta un lavoro e deve consentire a chi lo svolge di vivere dignitosamente. Oggi riesco a farlo anche perché mio marito (Claudio Colica, ndr), pur essendo a sua volta un artista, fortunatamente lavora. Siamo in due a contribuire alle spese familiari e questo ci permette di vivere con serenità. Non considero affatto scontata questa condizione e non lo farò mai. Vorrei che tutti i miei colleghi potessero avere la stessa possibilità”.

Quando il lavoro rallenta e i progetti tardano ad arrivare, come vive quei momenti? Come riesce a gestire l’incertezza?

“È molto complicato. Come dicevo prima, è difficile distinguere un rifiuto professionale da uno personale. Quando reciti ti metti a nudo, ti esponi al giudizio degli altri. Eppure, non viene valutato il tuo valore come essere umano, ma la tua capacità di interpretare un determinato personaggio, sulla base di tanti fattori che non dipendono necessariamente dalla bravura. Una mia amica usava un’immagine che trovo molto efficace: recitare è come aprirsi la zip della pancia, tirare fuori tutte le budella e dire: ‘Ecco, questo è quello che c’è. Adesso vedete se vi va bene’. Il difficile è imparare a richiudere quella zip. Può essere un’esperienza brutale, ma con il tempo e la giusta consapevolezza impari a proteggerti. I periodi in cui non lavori sono particolarmente delicati. Cominci a chiederti: ‘Forse non vado più bene? Magari sono stata soltanto una meteora e adesso è finita. Dovrò trovarmi un altro lavoro?’. Sono pensieri dolorosi, che possono fare molta paura”.

Nel settore mancano strumenti di sostegno adeguati?

“È una difficoltà che riguarda tutte le professioni basate sui progetti. Quando un incarico finisce e quello successivo tarda ad arrivare, inevitabilmente cominci a preoccuparti. Nel frattempo, la vita va avanti e le bollette continuano ad arrivare. È anche per questo che sostengo che il nostro non dovrebbe essere un mestiere elitario. Servono pari opportunità di accesso e strumenti concreti per sostenere chi attraversa un periodo di inattività. Non è detto che una persona non lavori perché ha deciso di prendersi una vacanza. Può semplicemente accadere che il progetto giusto non arrivi. E nel frattempo come vive? D’aria? Sul piano psicologico possiamo imparare a gestire i rifiuti, ma dal punto di vista pratico abbiamo bisogno di una rete di sostegno. Non si può chiedere agli artisti di affrontare tutto soltanto con la forza di volontà”.

Tina e Serenella sono due donne molto diverse, che ha interpretato in momenti precisi della sua vita. Se dovesse associare ciascuna di loro a una tappa della sua crescita personale, quale sceglierebbe?

“Tina, ne Il paradiso delle signore, ha rappresentato un’esperienza molto formativa. Mi ha insegnato tanto dal punto di vista tecnico, soprattutto nella velocità di esecuzione e nella gestione dei cambiamenti emotivi all’interno di una scena. Ma mi ha lasciato anche un insegnamento personale: si può essere incerti su quello che accadrà, senza per questo dubitare dei propri sogni. Tina ha sempre saputo che cosa desiderava e ha lottato per ottenerlo, anche se spesso lo ha fatto prendendo il mondo a testate! È una determinazione che ammiro, pur non riconoscendomi completamente nel suo modo di affrontare la vita. Serenella, in Cuori, rappresenta invece una femminilità salda, consapevole di sé. Non permette agli altri di decidere per lei, ma nemmeno lascia che le difficoltà la induriscano. Sa essere determinata senza rinunciare alla propria natura accogliente, materna e gentile. È un aspetto che ho sempre apprezzato e dal quale ho imparato molto. Essere professionali non significa necessariamente mostrarsi duri o assumere atteggiamenti che non ci appartengono. Esiste una grande forza nella gentilezza, ed è proprio questo che Serenella mi ha insegnato”.

E Lara, nella serie Il Patriarca?

“Lara è stata un’esperienza particolare, quasi metafisica. È arrivata poco dopo la perdita di mio padre, quando stavo attraversando un periodo molto doloroso. Era un personaggio profondamente arrabbiato, quasi divorato dalla rabbia. La coincidenza più incredibile riguarda Claudio Amendola, che aveva interpretato il protagonista di La mia generazione, un film scritto da mio padre. In quella storia Claudio vestiva i panni di una sorta di alter ego di papà, ispirato a quello che aveva vissuto. Ritrovarmi, anni dopo, a interpretare la figlia di un uomo che sullo schermo aveva rappresentato una versione di mio padre è stato quasi spaventoso. Una situazione assurda, bellissima e dolorosa allo stesso tempo. Quel set ha fatto emergere moltissimo. È stato come se la vita mi dicesse: ‘Adesso devi affrontare anche questo’. Mi sono trovata a fare i conti con emozioni che avrei preferito lasciare da parte, proprio come Lara, costretta ad affrontare situazioni che avrebbe volentieri ignorato. Naturalmente lei ha reagito in maniera decisamente più decisa della mia! Ma interpretarla, in quel particolare momento, è stato in qualche modo salvifico”.

È riuscita a rivedere La mia generazione, il film che la lega anche alla memoria di suo padre?

“Sì, ed è davvero un bellissimo film. Purtroppo oggi è molto difficile trovarlo, anche perché non ne è mai stata realizzata ufficialmente una versione in DVD. Mi sono fatta regalare una videocassetta, ne conservo anche un file e ogni tanto lo riguardo. Mio padre è stato fondamentale per me. Quando racconto di aver sempre amato le storie, è impossibile non pensare a lui. Mi raccontava favole, ha dedicato una parte della sua vita alla scrittura ed è stato anche sceneggiatore. Ha avuto un ruolo decisivo nel mio avvicinamento al mondo artistico. Anche se avessi scelto di scrivere, come inizialmente immaginavo, quella passione sarebbe comunque nata dal suo esempio. Non posso parlare del mio lavoro senza parlare di papà. È inevitabile”.

Oggi riesce a parlare di suo padre con una serenità diversa rispetto al passato?

“È ancora doloroso, naturalmente. Ma è trascorso abbastanza tempo perché riuscissi a guardare ai ricordi anche con tenerezza, senza sentire soltanto la sofferenza. In fondo, persino nel dolore esiste una forma di bellezza. Se mi manca così tanto è perché lo amavo profondamente. Oggi mi piace ricordarlo. Non direi che parlarne sia sempre facile, ma riesco a farlo con molto affetto”.

Che significato ha oggi per lei la parola ‘famiglia’?

“Per me la famiglia è fatta dalle persone che ti fanno sentire al sicuro, quelle con cui puoi essere davvero te stesso, nel senso più ampio possibile. Ho la fortuna di avere una famiglia splendida, sia quella in cui sono nata sia quella che ho scelto di costruire. Sono persone con le quali mi sento completamente a mio agio. Il punto è proprio questo: avere accanto qualcuno davanti al quale non senti il bisogno di mantenere un’immagine, controllarti o soddisfare determinate aspettative. Persone che ti fanno sentire amata e apprezzata per quella che sei”.

Che rapporto ha con Roma, la città in cui è cresciuta, e con le sue radici siciliane?

“Sono molto fiera delle mie origini. Sono romana, assolutamente romana, e ho sempre vissuto a Roma. Eppure, per qualche ragione che non riesco a spiegarmi, ho assorbito una parte dell’accento siciliano. Penso dipenda anche dal fatto che mio padre non parlasse con una particolare inflessione romana, ma usasse un italiano piuttosto neutro. Così, per quanto possa sembrare strano, l’accento che associo alla famiglia, all’intimità e alla casa è proprio quello siciliano. Non l’ho mai studiato e non ho vissuto in Sicilia, ma era la cadenza che ogni tanto sentivo nella voce di mia madre. Probabilmente l’ho assorbita senza rendermene conto. Trovo anche che sia un accento molto musicale, in una maniera bellissima. Da bambina amavo cantare e ascoltare musica, quindi forse mi ha conquistata proprio per la sua sonorità. È come se a un certo punto avessi deciso: ‘Questo è mio!’. Ogni tanto mi escono espressioni con una cadenza siciliana che non saprei giustificare. Non riesco a spiegarmelo nemmeno io e, soprattutto, non se lo spiega mia madre! Succede fin da quando ero piccola e ormai fa parte di me, di tutte le sfumature che compongono la mia identità”.

Forse quell’accento è diventato per lei una sorta di copertina di Linus, un modo per sentirsi a casa anche lontano dalla famiglia?

“Probabilmente sì. È un suono che mi fa sentire a casa. Mia madre è palermitana e sicuramente questa familiarità deriva da lei. Quella cadenza mi accompagna fin dall’infanzia e la percepisco come una parte naturale di me”.

Se la Neva bambina incontrasse, per un gioco fantascientifico, la Neva di oggi, da che cosa rimarrebbe più sorpresa?

“Probabilmente da tutto! Faccio l’attrice, santo cielo! Come cavolo è successo che sia diventato il mio lavoro? Sarebbe sconvolta, e ne avrebbe tutte le ragioni. E le direi: ‘Tesoro, non ne ho idea. Non ne ho proprio idea! Godiamocela, perché è una figata!’”.

E lei, al contrario, quale consiglio darebbe alla Neva bambina? C’è qualche errore che vorrebbe risparmiarle?

“Nessuno, assolutamente. Tutto quello che ha fatto, comprese le scelte più sciocche, l’ha portata a diventare la persona che sono oggi. Le cazzate vanno fatte, fanno parte della vita e, in fondo, sono anche belle. Persino il dolore ha un suo valore, perché ci aiuta a crescere e a comprendere meglio noi stessi. Non le direi di cambiare niente”.