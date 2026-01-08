Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un incendio ha interessato uno stabile abbandonato di Campobasso nel pomeriggio del 7 gennaio, quando un cittadino nigeriano senza fissa dimora ha acceso un fuoco all’interno del capannone per scaldarsi, perdendo però il controllo delle fiamme. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato rintracciato e condotto presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati per le alte fiamme che si sono sprigionate da un capannone abbandonato in via San Giovanni, nel pieno centro di Campobasso.

Nel pomeriggio del 7 gennaio, mentre la città era colpita da una nevicata, la sala operativa della Questura ha ricevuto molte chiamate da parte di residenti allarmati. Le fiamme, alte e ben visibili, provenivano da un edificio industriale dismesso. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente sul posto per supportare i Vigili del Fuoco, già impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

La segnalazione e la ricerca del responsabile

Alcuni cittadini hanno riferito di aver visto un uomo, apparentemente straniero, uscire dallo stabile in fiamme. Grazie alle descrizioni dettagliate fornite dai testimoni, i poliziotti hanno avviato immediatamente le ricerche nella zona circostante. Fondamentale si è rivelato anche il contributo di un Carabiniere libero dal servizio, che ha collaborato con la Polizia per individuare il sospettato.

L’identificazione e la confessione

L’uomo, un cittadino nigeriano senza fissa dimora, è stato rintracciato nelle vicinanze del capannone. Sottoposto a interrogatorio, ha ammesso di essersi introdotto all’interno dello stabile abbandonato e di aver acceso un fuoco per scaldarsi, data la rigida temperatura e la nevicata in corso. Tuttavia, ha dichiarato di aver perso il controllo delle fiamme, che si sono propagate rapidamente, causando l’incendio dello stabile.

Le conseguenze amministrative

Condotto in Questura, il cittadino nigeriano è stato sottoposto agli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione. È emerso che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, al quale non aveva ottemperato. Per questo motivo, è stato accompagnato presso uno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio presenti sul territorio nazionale, dove verrà identificato in modo completo e successivamente rimpatriato nel suo Paese d’origine.

