Neve a Milano e in mezza Lombardia, colpita dal freddo glaciale di origine artica: il video dei fiocchi
Fiocchi su Milano e in Lombardia per il freddo artico: breve tregua nel weekend, poi nuove nevicate da lunedì 24 novembre
Venerdì 21 novembre la prima ondata di freddo artico ha raggiunto la Lombardia portando neve a Milano e in diverse province della regione, con fiocchi anche a quote basse. La perturbazione arrivata dalla Norvegia ha imbiancato montagne e città, causando qualche disagio alla viabilità. Dopo una breve pausa prevista per sabato 22 novembre, una nuova perturbazione riporterà piogge e nevicate da lunedì 24 novembre.
- Neve a Milano e nelle province: cosa è successo oggi
- La tregua prevista: il meteo di sabato 22 novembre
- Nuovo peggioramento: quando tornano neve e pioggia
Neve a Milano e nelle province: cosa è successo oggi
La Lombardia si è svegliata sotto i primi segnali dell’inverno.
Una massa d’aria molto fredda di origine artica ha portato fiocchi di neve su Milano, caduti in mattinata come precipitazioni miste a pioggia e ben visibili dai piani alti dei grattacieli, subito condivisi sui social.
Secondo ANSA, la neve ha interessato anche le province di:
- Lecco
- Como
- Sondrio
- Brescia
- Bergamo
Soprattutto nella Bergamasca si sono registrati accumuli maggiori sulle aree montane, con alcuni disagi alla circolazione: un bus carico di studenti è quasi precipitato in una scarpata dopo essere slittato sulla neve.
La tregua prevista: il meteo di sabato 22 novembre
L’Adnkronos indica una breve pausa del maltempo da sabato 22 novembre, quando il cielo sarà per lo più sereno su tutta la Lombardia, con qualche annuvolamento nel Mantovano.
Il freddo però non mollerà: in pianura le temperature minime resteranno vicine allo zero, mentre le massime si attesteranno sugli 8-9 gradi.
Sulle Alpi Retiche il vento da Nord aumenterà la sensazione di gelo.
Nuovo peggioramento: quando tornano neve e pioggia
Da domenica 23 novembre, invece, è atteso il ritorno del maltempo per via dell’arrivo di una perturbazione atlantica.
In pianura si scenderà a -3/-4 gradi, mentre in quota si toccheranno valori estremi: -6 gradi a 1.000 metri, -10 a Bormio, -16 a Livigno.
Da lunedì 24 novembre il tempo peggiorerà: due ulteriori perturbazioni porteranno piogge diffuse e nevicate anche a quote basse, con temperature invernali e inferiori alle medie climatiche del periodo.