Neve a New York, lo spettacolo dei grattacieli su Central Park: nel cuore di Manhattan spuntano anche gli sci

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Domenica 14 dicembre New York si è svegliata sotto la neve. I video girati e condivisi sui social a Central Park, l’iconico parco nel cuore di Manhattan, hanno ricordato l’atmosfera di Mamma ho riperso l’aereo, il secondo capitolo del fortunatissimo film dall’atmosfera natalizia, che nel 2025 compie 35 anni. Non sono mancate le battaglie a palle di neve, qualche appassionato ha anche indossato gli sci.

New York sotto la neve

I fiocchi sono caduti sulla Grande Mela la notte tra sabato e domenica, diminuendo col passare delle ore per lasciare poi definitivamente spazio al sole.

Sono comunque stati abbondanti (circa 10 centimetri) in una città che negli ultimi anni ha registrato nevicate inferiori alla media, come ricordato dal New York Times.

Central Park diventa una pista da sci

La neve ha spinto diversi newyorkesi a indossare gli sci per un’escursione a Central Park decisamente atipica.

La perturbazione, che ha interessato anche Filadelfia e Boston, si è conclusa nella stessa domenica, ma era stata abbondantemente prevista, tanto che sulle strade della città già da venerdì era stato sparso sale per evitare che si formasse un pericoloso strato di ghiaccio.

300 giorni dall’ultima nevicata

L’ultima nevicata a New York risaliva a 300 giorni fa: era il febbraio 2024 quando sulla città sono caduti 25 centimetri, con tanto di blackout.