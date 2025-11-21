Neve a Rosolo di Serina vicino Bergamo, bus carico di studenti slitta e rischia di finire in una scarpata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Rosolo di Serina, nella provincia di Bergamo, un bus con quaranta studenti è slittato sulla neve, rischiando di precipitare in una scarpata. L’autista è riuscito a fermare il mezzo, evitando il peggio. Non si registrano feriti, ma strada bloccata e grande spavento tra i ragazzi e le famiglie. Il sindaco: “Occorre massima attenzione”.

Momenti di paura a Rosolo di Serina (Bergamo)

Mattinata di paura per quaranta studenti a Rosolo di Serina, in provincia di Bergamo, dove un autobus di linea della Arriva, diretto a scuola, si è ritrovato di traverso sulla strada provinciale 27 a causa della neve.

L’incidente si è verificato davanti a una scarpata, con venti centimetri di neve fresca che hanno reso la carreggiata estremamente scivolosa. L’autista avrebbe gridato ai ragazzi di scendere immediatamente dal mezzo non appena si è accorto della perdita di controllo.

Il bus rimasto sul ciglio della scarpata a causa della neve a Rosolo di Serina, vicino Bergamo

L’uomo è però riuscito a fermare il mezzo di traverso sulla strada, impedendo che precipitasse nel dirupo sottostante. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura tra gli studenti e le famiglie è stata grande. Tutti i ragazzi sono stati fatti scendere dal bus e sono rientrati a casa a piedi, mentre la circolazione è rimasta completamente bloccata.

Viabilità bloccata e intervento dei soccorsi

L’incidente, avvenuto a causa della neve che continuava a cadere dalla notte, ha reso impossibile il passaggio anche ad altre vetture: “Occorre massima attenzione, ci sono diverse auto di traverso. È come andare sopra il sapone”, ha spiegato il sindaco di Serina, Michele Villarboito.

I vigili del fuoco di Zogno sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e cercare di rimuovere il bus dalla strada, ma le operazioni si sono rivelate complesse proprio per la posizione del mezzo, vicino al ciglio della scarpata.

Anche le strade alternative risultavano difficilmente praticabili, rendendo complicata la mobilità in tutta la Valle Brembana.

Neve e disagi nel Bergamasco

La nevicata intensa, che ha colpito tutta la provincia di Bergamo e in particolare le zone montane, ha creato disagi anche ai trasporti pubblici e ferroviari.

Mentre non sono stati segnalati altri incidenti gravi sulle strade, numerosi treni da Bergamo verso Milano sono stati cancellati o hanno subito ritardi di oltre 40 minuti, con la necessità di ricorrere a bus sostitutivi per i pendolari.

“Le gomme antineve non bastano, servono almeno le catene”, ha ribadito il sindaco di Rosolo di Serina, rivolgendosi a tutti coloro che devono viaggiare in queste ore sulle strade del territorio.