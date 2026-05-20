New York, auto esplode a Manhattan vicino a Wall Street: le fiamme durante l'ora di punta scatenano il panico

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un forte boato ha interrotto il pomeriggio di New York, scatenando il panico nel cuore di Downtown Manhattan. Intorno alle 17.43 del 20 maggio all’incrocio tra Broadway e Stone Street, un veicolo della Metropolitan Transportation Authority (MTA) ha preso fuoco ed è esploso a pochi passi dal Toro di Wall Street, uno dei simboli più celebri e frequentati della città.

New York, auto esplode a Manhattan vicino a Wall Street

Come riporta ABC, l’incidente si è verificato in un momento di alta densità pedonale, coinvolgendo sia i lavoratori in uscita dagli uffici della zona finanziaria sia i numerosi turisti presenti attorno alla statua.

Subito dopo la deflagrazione, una densa colonna di fumo nero si è alzata verso il cielo, rimanendo visibile anche a grande distanza da diverse aree di Manhattan.

I video immediatamente diffusi in rete testimoniano la fuga precipitosa dei passanti e i momenti di forte tensione successivi al boato.

La reazione di paura è stata amplificata dalla collocazione dell’evento, un’area storicamente sensibile e sottoposta a stretta vigilanza, che si è temporaneamente svuotata mentre il fumo avvolgeva l’iconica attrazione turistica.

L’intervento dei vigili del fuoco e i danni

I soccorsi sono scattati immediatamente con l’arrivo sul posto di diverse squadre dei vigili del fuoco di New York (FDNY).

I pompieri hanno dovuto lavorare per oltre 90 minuti prima di riuscire a domare completamente il rogo e dichiarare la zona fuori pericolo.

Le fiamme sono state definitivamente spente poco prima delle 19.00 ora locale.

L’area circostante è stata transennata e messa in sicurezza dagli agenti del New York City Police Department (NYPD) per consentire i rilievi.

Sebbene non si registrino persone ferite o intossicate, la violenza del calore e dello spostamento d’aria ha provocato danni strutturali ad alcune vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze del mezzo pubblico andato distrutto.

La pista seguita dagli investigatori

La Polizia di New York ha avviato gli accertamenti tecnici per stabilire le cause esatte del guasto.

In base alle prime valutazioni investigative diffuse dalle autorità, è stata esclusa l’ipotesi di un atto doloso o terroristico: l’esplosione è infatti da attribuire a un guasto meccanico o elettrico improvviso del veicolo di servizio della MTA.

Nelle stesse ore, i media locali hanno monitorato anche un secondo e distinto incendio verificatosi nel Bronx, dove un rogo originato da alcuni rifiuti si è propagato a diverse vetture provocando un’altra esplosione.

In questo secondo caso, l’intervento ha causato il ferimento di sette vigili del fuoco, cinque dei quali hanno riportato ustioni alle mani e al viso.