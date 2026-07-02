New York, folle proposta di matrimonio in cima all'Empire State Building: arrestati due climber
I due scalatori russi Angela Nikolau e Ivan Beerkus hanno eluso la sicurezza e si sono arrampicati a mani nude sul grattacielo
I climber russi Angela Nikolau, 33 anni, e Ivan Beerkus, 32, sono stati arrestati a New York dopo essersi arrampicati sulla cima dell’Empire State Building. Sull’antenna, la coppia ha srotolato uno striscione con una frase pacifista ispirata a Jimi Hendrix. Poi, lui si è inginocchiato e ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna. I due, noti per le loro scalate senza protezioni e protagonisti del documentario del 2024 “Skywalkers: A Love Story”, sono riusciti a superare diversi varchi di sicurezza e botole blindate dell’edificio, spingendo la polizia ad avviare un’indagine sulle falle del sistema di controllo.