New York imbiancata, la tempesta di neve peggiore dal 2022 paralizza la metropoli e crea il caos nei trasporti

È una vera e propria tempesta di neve quella che si sta abbattendo in queste ore su New York che, nel periodo compreso tra Natale e Capodanno, si è imbiancata per la gioia dei tanti turisti che la visitano in questi giorni festivi e i tantissimi disagi che queste condizioni estreme stanno creando alla metropoli.

New York in ginocchio per la tempesta di neve

Per gli esperti, quella in atto sulla Grande Mela è la tempesta di neve più intensa degli ultimi tre anni. Da tempo, insomma, non si verificava un evento atmosferico del genere e, seppur anticipato dai meteorologi, questa sta mettendo in ginocchio la Città che non dorme mai.

Innumerevoli i disagi, soprattutto nei trasporti: sono centinaia i voli cancellati nei maggiori aeroporti cittadini con le autorità che hanno lanciato un’allerta per tutti quelli – e sono tanti in vista del Capodanno – che si trovano a New York, tra residenti e turisti.

La situazione a New York

Condizioni estreme, l’allerta ai newyorkesi

Erano attesi fino a 20 centimetri di neve in città e le previsioni si sono avverate con una New York che, nella notte, ha assunto un aspetto quanto mai natalizio con la neve che ha ricoperto i luoghi iconici e affollati dai turisti in vista delle celebrazioni di Capodanno.

Strade come Lexington Avenue o Park Avenue, nell’Upper East Side, ma anche la stessa Times Square sono state imbiancate dalla neve ma la tempesta artica si è abbattuta soprattutto nelle aree del nord del Paese, interessando più di quaranta milioni di persone.

È stata emessa un’allerta ai residenti, esortati a limitare gli spostamenti finché le nevi non si sciolgano, missione resa difficile dalle temperature che restano molto basse. In alcune aree si registrano addirittura accumuli superiori ai 25 centimetri e, in gran parte del nord del Paese, persiste la situazione di pericolo sulle strade e sulle vie urbane.

Caos trasporti, centinaia di voli cancellati

Come detto, la situazione è di emergenza soprattutto sul piano dei trasporti. Centinaia di voli – si stimano in più di 1.700 – sono stati cancellati nei maggiori aeroporti di New York e nel New Jersey, secondo i dati del sito specializzato FlightAware.

Ma in tutto il Paese, a causa delle condizioni meteo estreme, si registrano importanti ritardi e cancellazioni nel corso della giornata, soprattutto da e per le grandi metropoli del nord-est come New York, Boston e Philadelphia.

Insieme alla tempesta di neve, si sono registrati anche forti venti in un momento in cui, spiega la Nbc, si prevede che siano arrivati e in arrivo milioni di persone diretti verso l’area metropolitana di New York dopo le vacanze di Natale.