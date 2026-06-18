Niccolò Centioni interprete di Rudi Cesaroni dispiaciuto per le poche scene, "accettato per rispetto e soldi"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

“Niccolò Centioni ha imparato a darsi valore”: è questo il titolo dato dall’attore romano, noto per aver interpretato per anni il ruolo di Rudi ne I Cesaroni, alla sequenza di Storie sui social con cui accusa pubblicamente gli sceneggiatori di non aver dato il doveroso spazio al suo personaggio, nella nuova stagione della tanto amata famiglia della Garbatella. Uno sfogo che l’artista ha affidato al suo profilo Instagram, precisando che “non voleva essere una lamentela”.

Lo spazio di Rudi ne “I Cesaroni – il ritorno”

L’attore si è lasciato andare ad uno “sfogo personale” dopo la scoperta che il suo personaggio non è stato sviluppato come si sarebbe aspettato nella settima stagione dello sceneggiato, I Cesaroni – il ritorno.

“Quando ho letto il copione mi è preso un colpo perché, sfogliavo e sfogliavo, non c’ero praticamente mai. Come è possibile? Un personaggio principale, non c’è più” ha detto Niccolò Centioni rispondendo a una domanda di un follower sulle poche scene riservate a Rudi nei nuovi episodi.

ANSA

Lo sfogo di Nicolò Centioni

L’interprete, praticamente cresciuto nella fortunata serie Mediaset, non ha nascosto tutta la sua delusione per la scelta degli autori.

“Volevano rifare i Cesaroni con quanti più Cesaroni possibili e quelli che ci dovevano essere, tipo me, non si sa per quale motivo sono stati praticamente scansati, non so come dire. Sì, praticamente ho fatto la comparsa” ha commentato amareggiato.

Nelle Storie sul suo profilo Instagram, Centioni ha spiegato di aver accettato comunque il ruolo “per rispetto della serie che mi ha dato un grande successo. Non posso negarlo, non sputo nel piatto in cui ho mangiato per anni. Poi per gratitudine e per soldi ovviamente, perché non è che uno ci va gratis, è lavoro”.

“Qualora ci dovesse essere un’altra stagione farò molta attenzione, perché nel caso in cui dovesse esserci poco, pochissimo, come in questa, dovranno cercarsi un altro Rubi” ha avvertito l’attore romano.

L’interprete ha voluto condividere con i suoi fan il rammarico per quello che si aspettava dal suo personaggio nella nuova stagione: “Poteva dare tantissimo. L’abbiamo lasciato che era uno studioso, finalmente andava bene a scuola, aveva una sua storyline. A me piaceva molto, in questa stagione non ha potuto esprimersi più di tanto per la sceneggiatura sciapa che è stata scritta” ha detto senza mezzi termini.

L’attacco alla stampa

Durante il suo attacco sui social Centioni non ha risparmiato la stampa, dicendo di attendersi già i titoloni “Centione spara a zero su tutti, Centione sputa nel piatto dove ha mangiato per anni”,

“Tanto lo so bene che adesso con queste Storie i giornalisti faranno a gara a fregarsele e a spargerle il più possibile, ma io non ho paura, ho già dichiarato queste cose in diverse interviste e non mi vergogno affatto di dirlo perché ritengo che sia giusto così – ha spiegato l’attore – cioè nel senso, io sono cresciuto con questa serie ma sono molto dispiaciuto di esserci stato così poco in questa, ho accettato per i vari motivi che ho elencato poc’anzi però, regà non si può, non è giusto, no?”.