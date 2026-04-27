Niccolò Centioni, l’intervista al Rudi dei Cesaroni: “Il vero successo? Essere sereno"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che scorrono via leggere, ordinate, quasi prevedibili. E poi ce ne sono altre che prendono una direzione diversa, più fragile e più vera, in cui le domande non cercano solo risposte ma aprono varchi. Questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Niccolò Centioni appartiene decisamente alla seconda categoria. Non è soltanto il racconto di un ritorno, quello nei panni di Rudi ne I Cesaroni, il lunedì sera su Canale 5, ma è il tentativo (a tratti consapevole, a tratti istintivo) di mettere a fuoco ciò che resta quando il personaggio si sfila di dosso. C’è un momento preciso, durante l’intervista, in cui la conversazione smette di essere “promozionale” e diventa qualcos’altro: una riflessione su cosa significa crescere sotto uno sguardo pubblico, su quanto sia difficile separare l’identità reale da quella percepita, e su cosa accade quando si resta intrappolati tra le due. Niccolò Centioni si muove costantemente su questa linea sottile. Da una parte c’è il mestiere, con le sue regole non scritte, le aspettative, il bisogno di conferme e di nuove possibilità. Dall’altra c’è una dimensione più personale, fatta di domande che non hanno risposte immediate: chi si è davvero, al di là di ciò che gli altri vedono? Quanto pesa il passato nella costruzione del presente? E, soprattutto, cosa significa sentirsi finalmente “adulti”, quando quel passaggio non è soltanto anagrafico ma emotivo? Nel corso dell’intervista emerge un equilibrio instabile, ma autentico. Niccolò Centioni alterna ironia e lucidità, leggerezza e profondità, passando con naturalezza da ricordi legati agli esordi a riflessioni più intime sul lavoro, sul bisogno di stabilità, sulla difficoltà di fidarsi, sul desiderio mai nascosto di costruire qualcosa di proprio, che non sia definito da un ruolo o da uno sguardo esterno. Non è un racconto lineare, né vuole esserlo. È piuttosto un flusso, fatto di deviazioni, ritorni, esitazioni e aperture improvvise. Un dialogo in cui la corazza, quella che spesso si costruisce per proteggersi, si incrina poco alla volta, lasciando spazio a una sincerità che non cerca di essere perfetta, ma semplicemente vera. E forse è proprio questo il punto più interessante: non tanto ciò che viene detto, ma il modo in cui viene detto. Perché tra una battuta e una pausa, tra una risposta più costruita e una più istintiva, si intravede qualcosa di più profondo. Non un personaggio, ma una persona che sta ancora cercando di capire e di raccontare chi è davvero. Semplicemente Niccolò Centioni.

Conosciamo Rudi attraverso la sceneggiatura e questa nuova versione guidata da Claudio Amendola, ma in realtà nessuno ha mai chiarito davvero chi sia oggi per lei, Niccolò Centioni. Che rapporto ha con questo personaggio?

“Rudi è sempre stato, e continua a essere, una parte di me. Credo che ogni attore trasferisca qualcosa della propria essenza nei personaggi che interpreta, ed è così anche in questo caso. Per esempio, il suo lato romantico mi appartiene. La differenza è che da bambino non facevo dispetti né mi comportavo come lui a scuola; tuttavia, condividevamo un tratto: lo scarso interesse per lo studio. Con il tempo il personaggio è diventato più equilibrato e romantico, caratteristiche nelle quali mi riconosco. Oggi è cresciuto, è diventato adulto ma conserva quel temperamento un po’ folle che lo ha sempre contraddistinto, e questo mi fa piacere. Io, invece, sono più tranquillo: una persona molto buona ed empatica. Rudi si rivelerà gradualmente: in questa nuova stagione compare poco nelle prime puntate, ma più avanti emergerà meglio la sua evoluzione. È un personaggio che si fa attendere, in un certo senso più di nicchia”.

Com’è stato tornare a interpretare un personaggio che credeva di conoscere così bene, dopo dodici anni e con un’impostazione completamente nuova?

“Avendolo interpretato per tanti anni, è stato come non averlo mai abbandonato. Riprenderlo è stato molto naturale. Come dice Claudio Amendola, questi personaggi li abbiamo ‘in tasca’, quindi ricominciare non è stato difficile. Certo, la storia non riparte esattamente dal punto in cui si era interrotta, ma il personaggio resta: lo conosci, lo senti tuo”.

D’altra parte, in dodici anni la vita cambia profondamente. È impossibile ripartire esattamente da dove ci si era fermati.

“Dodici anni sono un periodo lungo, anche se sembra ieri. Chi era poco più che bambino è diventato adulto, chi era adolescente è uomo, e chi era già adulto si avvicina oggi alla maturità. Claudio mi ha visto crescere da adolescente a uomo, mentre io ho visto lui diventare sempre più maturo”.

Il calore del pubblico l’ha sorpresa?

“No, non più di tanto. Ho sempre saputo che quell’affetto esisteva e che non era mai venuto meno. Me lo aspettavo e sono molto contento che sia stato confermato dopo tutti questi anni. Continuiamo a essere molto seguiti. È vero, la messa in onda è quasi in seconda serata, ma il pubblico recupera. Oggi la fruizione è cambiata: ciascuno guarda i contenuti quando preferisce, soprattutto sulle piattaforme”.

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C’è anche un aspetto che spesso sfugge a chi si limita ad analizzare gli ascolti televisivi: in questi dodici anni I Cesaroni hanno continuato a vivere altrove.

“Esattamente, e questa nuova stagione nasce anche da lì. Su Netflix molti spettatori hanno iniziato a rivedere con grande interesse le prime stagioni, in particolare le prime tre, le più amate. Siamo entrati nella Top 10 nel giro di due settimane, lo ricordo perfettamente. È stato proprio questo risultato a spingere la produzione a realizzare la settima stagione. Forse gli ascolti televisivi non sono altissimi, ma gli episodi vengono poi recuperati on demand, e nel complesso il risultato resta significativo”.

E a lei è piaciuto?

“A essere sincero, la prima puntata, a un primo sguardo, mi aveva lasciato perplesso. Rivedendola, però, mi è piaciuta sempre di più. Credo che la nostalgia influisca molto: l’assenza di alcuni personaggi può far percepire inizialmente la serie come diversa. Poi, però, la percezione cambia. Probabilmente ciò che la rende diversa è soprattutto la sua maggiore modernità. Sono passati anni, ed è cambiato tutto: tecnologia, linguaggio, comicità. Eravamo abituati a I Cesaroni con telefoni a sportello, con ritmi e uno stile differenti. Ora è solo una questione di abitudine: rivedendo gli episodi, si imparano ad apprezzare sempre di più”.

Personalmente, si è ritrovato in questo nuovo Rudi?

“Sì, e in modo paradossale mi sento più vicino al Rudi della prima stagione. Anche dal punto di vista fisico: oggi sembro la versione adulta di quel bambino, una sorta di ‘Rudi cresciuto’. Nelle stagioni successive, come la quinta o la sesta, apparivo quasi come un personaggio diverso. Ora, invece, ho ritrovato una continuità, anche sul piano caratteriale. Ho cercato di recuperare la comicità delle origini, quella del primo Rudi. Il fatto che oggi lavori come bidello mi ha aiutato molto: è un contesto che favorisce naturalmente situazioni comiche, tra studenti e ambiente scolastico. Questo mi ha permesso di tornare alla sua essenza in modo spontaneo”.

Lei ha iniziato a lavorare prestissimo: la recitazione è entrata nella sua vita quando era ancora bambino, tra televisione, pubblicità e fiction. Come è cominciato tutto?

“Ho iniziato nel 1999 con Chi ha incastrato Peter Pan, il programma di Paolo Bonolis. Durante i provini avevo una sorta di ‘formula magica’: mia madre mi suggeriva alcune battute, le memorizzavo e riuscivo spesso a ottenere il ruolo. Avevo una buona memoria, una certa vivacità e un aspetto adatto. Facevo anche diverse imitazioni. La domanda che ponevo sempre era: ‘Ha cinque minuti per ascoltare le mie imitazioni?’. Quando ricevevo una risposta positiva, iniziavo subito. Imitavo The Mask di Jim Carrey, poi un cartone animato di cui non ricordo con precisione il titolo, ambientato in una fattoria, e ne cantavo anche la sigla. Infine, proponevo Paperino, che riscuoteva sempre grande successo. Le reazioni erano immediate: chi mi ascoltava scoppiava a ridere e questo mi permetteva di superare molti provini. In effetti, devo molto a quell’imitazione. Da lì è iniziato il mio percorso”.

A distanza di anni, è riuscito a capire perché le piacesse così tanto questo lavoro?

“In realtà ho iniziato perché mia madre desiderava che intraprendessi questa strada. Avevo sei anni, quindi non ero in grado di prendere una decisione consapevole sul mio futuro. Una volta entrato in questo ambiente, anche grazie a una certa fortuna, ho costruito il percorso che mi ha portato fino a oggi, senza mai avvertire il bisogno di allontanarmene. È un lavoro molto gratificante, sotto diversi aspetti, e non ho mai avuto motivi per abbandonarlo”.

Non c’è stato, quindi, un momento in cui ha pensato: “Voglio farlo per scelta mia”?

“Più che altro, non ho mai provato il desiderio opposto, cioè di smettere. Ho sempre proseguito con naturalezza. Col tempo, però, è diventata una passione autentica. Quando sono sul set mi sento completamente immerso in ciò che faccio: tutto il resto passa in secondo piano. È come entrare in una dimensione parallela, estremamente coinvolgente. Mi dà energia, entusiasmo e un forte senso di vitalità”.

Nonostante le incertezze che il suo lavoro offre?

“È una professione in cui si è sempre alla ricerca di nuovi obiettivi: si desidera fare di più, ottenere maggiore visibilità. Inoltre, non è un’attività continuativa: non si lavora ogni mese e manca una stabilità contrattuale. Si procede spesso su chiamata. Di conseguenza, emerge inevitabilmente una certa inquietudine: cosa accadrà dopo? Arriveranno altre opportunità? Sono interrogativi ricorrenti. Ma questo è ciò che mi appassiona e a cui desidero dedicarmi. Un’altra mia grande passione è il doppiaggio. È persino più complesso della recitazione, ma riesco comunque a gestirlo. Sono in gran parte autodidatta: non ho mai frequentato una scuola di recitazione. Anni fa ho seguito un corso di doppiaggio, ma non ha inciso particolarmente sulla mia formazione; molte delle tecniche insegnate le padroneggiavo già. Non lo dico per presunzione: semplicemente tendo a prepararmi in autonomia con grande impegno”.

Svolgere questo lavoro ai massimi livelli implica spesso una forte ambizione e il desiderio costante di migliorarsi. Si riconosce in questa descrizione?

“Sì, senza dubbio. Sono molto autocritico. Quando mi rivedo, alcune scene mi convincono più di altre e mi capita spesso di pensare che avrei potuto interpretarle meglio. È una valutazione che ritorna costantemente. Nel complesso, però, sono soddisfatto del mio lavoro”.

Ritiene che questa autocritica sia legata anche al timore del giudizio altrui?

“No, deriva soprattutto dal desiderio di migliorarmi. Anzi, a volte considero più rilevante il mio giudizio rispetto a quello degli altri. Non so se sia un approccio corretto, ma penso che, se sono soddisfatto di ciò che faccio, allora il risultato è valido. È importante, prima di tutto, riconoscersi nel proprio lavoro. Naturalmente è una professione in cui il consenso del pubblico conta, ma entra in gioco anche la consapevolezza: se non si crede in ciò che si fa, diventa difficile trasmetterlo agli altri”.

In questi giorni avrà letto molte opinioni sui social. C’è qualcosa che l’ha colpita in particolare?

“Sì, naturalmente. Accanto ai fan ci sono anche gli haters, ed è normale. Alcuni commenti non mi piacciono, ma è inevitabile: non si può essere apprezzati da tutti. Ritengo che chi esprime odio spesso non abbia alternative migliori su cui concentrarsi e, probabilmente, non sia pienamente soddisfatto della propria vita. Quando si sta bene con se stessi, difficilmente si sente il bisogno di sminuire gli altri per affermarsi. A mio avviso è una forma di fragilità: si proiettano le proprie frustrazioni sugli altri nel tentativo di apparire più forti, ma così si finisce per rivelare una debolezza interiore. In un certo senso, suscita anche un po’ di dispiacere. Talvolta capita di reagire d’impulso, ma poi rifletto sull’inutilità di un confronto che rischia di protrarsi senza fine: è preferibile ignorare. Detto questo, alcuni commenti sono costruiti con una certa abilità: individuano con precisione i punti più sensibili. Ed è proprio in quei momenti che ci si chiede con quale autorità qualcuno possa permettersi di attaccare un’altra persona in quel modo. Un comportamento del genere, a mio avviso, non ha alcun valore”.

Nel suo caso è accaduto più volte che qualcuno abbia cercato di sminuirla, non solo sui social. Circola spesso un racconto un po’ distorto: quello del “piccolo fiammiferaio” che parte per Londra, fa il lavapiatti e vive una sorta di caduta. In realtà, però, lei non parte per necessità, come se non avesse alternative, bensì per migliorare l’inglese, consapevole che ciò avrebbe potuto esserle utile anche a livello professionale.

“Fu addirittura un consiglio di Claudio Amendola. Era, credo, alla fine della sesta stagione, non ricordo con precisione l’anno, ma mi disse: ‘Nicco, vai all’estero, senza preoccuparti di un’eventuale nuova stagione de I Cesaroni. Studia l’inglese: può esserti utile e aprirti nuove opportunità’. Mi stimava molto e aggiunse che, secondo lui, avevo le capacità per intraprendere anche altri percorsi, forse più importanti. Mi invitò quindi a partire, studiare la lingua e vedere come si sarebbero evolute le opportunità. Ho seguito quel suggerimento, anche perché mio fratello viveva già all’estero. Fa l’architetto e si era trasferito da tempo; poiché lo vedevo raramente, desideravo anche stargli più vicino. Così mi sono sistemato con lui a Londra”.

Del resto, come si impara davvero l’inglese? Non basta frequentare i pub per divertimento. È necessario lavorare, interagire con le persone, parlare ogni giorno, relazionarsi.

“E così ho fatto. Ho inviato candidature in molti luoghi: ristoranti, bar, qualsiasi opportunità disponibile. Il tipo di impiego non era determinante; ciò che contava era lavorare e stare a contatto con le persone. Ricevetti risposta da quasi tutti, ed è stato sorprendente: lì ti fanno sentire davvero desiderato, cercano personale e valorizzano chi si propone. Un giorno consegnai il curriculum in un ristorante: una ragazza che conosceva mio fratello mi aveva detto che era un ambiente piacevole e mi aveva incoraggiato a tentare. All’inizio ero un po’ intimorito, perché si trattava di un’esperienza completamente nuova, ma poi mi sono divertito moltissimo. Mi hanno formato come chef di linea. Naturalmente, in un ristorante si svolgono anche altre mansioni: si lavora in cucina, si serve, si pulisce, si offre supporto dove necessario. È così che funziona: serve versatilità. Il problema è nato quando comunicai questa esperienza a Pomeriggio Cinque: titolarono ‘lavapiatti’ in modo eclatante, per attirare l’attenzione. Questo mi ha infastidito, perché per due o tre anni sono stato oggetto di prese in giro, meme e battute. La realtà è che c’è sempre chi trova qualcosa da criticare: se fai il lavapiatti vieni giudicato per quello; se torni in televisione, qualcuno sostiene che sarebbe stato meglio restare a fare il lavapiatti. Qualunque scelta si faccia, c’è sempre una critica”.

Spesso il successo non viene perdonato. E quando emerge un elemento che può essere interpretato come un fallimento, viene utilizzato contro la persona.

“Non mi infastidisce il fatto di essere associato al lavoro di lavapiatti in sé: è un’occupazione dignitosa. Ciò che mi disturba è la rappresentazione distorta. Sono entrato in quel ristorante come chef di linea. Ho svolto anche altre mansioni, incluso lavare i piatti, perché in questi contesti è normale collaborare su più fronti. Tuttavia, enfatizzare la parola ‘lavapiatti’ come se riassumesse l’intera esperienza è fuorviante. Non era questo il senso delle mie dichiarazioni”.

È comprensibile. In una struttura organizzata, come un ristorante o una pizzeria, è necessario essere disponibili a svolgere diversi compiti. Non avrebbe senso definire qualcuno esclusivamente in base a una singola mansione. Si tratta di una semplificazione che altera la realtà. Inoltre, ironizzare sui percorsi personali può provocare sofferenza: dietro l’immagine pubblica c’è una persona, con una propria sensibilità.

“Con sincerità, se si presentasse l’opportunità di tornare a lavorare come chef di linea nello stesso ristorante, magari in Italia, accetterei. Lo farei anche parallelamente alla recitazione, perché era un’attività che mi appassionava davvero”.

D’altra parte, chi fa l’attore deve confrontarsi con l’umanità, osservare le persone, comprenderne le sfumature. Anche questo contribuisce alla formazione artistica.

“Non comprendo l’idea secondo cui un attore non possa svolgere altre attività. Chi stabilisce una simile regola? Tempo fa circolava la convinzione che, se si veniva visti lavorare, ad esempio, come cassiere in un supermercato, si rischiasse di compromettere la propria immagine e di non essere più chiamati in televisione. È un ragionamento privo di logica. A mio avviso, un attore che si dedica anche ad altro dovrebbe essere apprezzato. E non mi riferisco soltanto alle situazioni difficili, in cui si è costretti a cercare alternative. Penso anche al contrario: persino un attore di grande successo, magari premiato con un Oscar, potrebbe desiderare di intraprendere un’altra attività in parallelo. Perché dovrebbe essere un problema? Sarebbe auspicabile educare il pubblico ad accettare questa pluralità: si può lavorare in televisione, recitare nel cinema e, contemporaneamente, dedicarsi ad altro. Non c’è nulla di incoerente. Esistono numerosi esempi di persone note che svolgono più attività e non c’è alcun motivo di imbarazzo. Penso, ad esempio, a Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden, che è anche pilota di aerei. Sono ambiti completamente diversi, eppure convivono. Non vedo dove sia il problema; anzi, lo considero un aspetto positivo. È come avere due vite: da una parte la notorietà, dall’altra una dimensione più ordinaria. Personalmente, lo trovo affascinante”.

Se le chiedessi che cosa ha compreso di sé attraverso la recitazione, che cosa mi risponderebbe?

“Ho compreso che, con ogni probabilità, è il percorso che dovevo intraprendere nella vita. Naturalmente ho ancora molto da imparare e da migliorare. Non mi lamento, ma mi considero in continua evoluzione. Sto cercando di lavorare anche sul mio carattere: sono piuttosto lunatico e sento il bisogno di trovare maggiore equilibrio”.

Prima, parlando di Rudi, lo ha definito più “composto” e romantico. Quanto di questa compostezza le appartiene? Come descriverebbe la sua indole?

“Con ‘composto’ intendo più tranquillo e responsabile. Rudi non è più quello di un tempo: è cresciuto. Anch’io sono piuttosto tranquillo. Mi considero una persona mite: non disturbo gli altri e desidero che venga rispettata la mia serenità. Mi riconosco nella filosofia del ‘vivi e lascia vivere’”.

Quale ritiene sia stato il suo ultimo gesto di ribellione?

“Non ho un’indole ribelle. Sono una persona molto tranquilla, concentrata sulla propria vita. Forse dovrei ‘ribellarmi’ a me stesso: dovrei essere più dinamico. A volte tendo alla pigrizia, mi adagio e finisco per riflettere troppo. Ho una propensione marcata all’analisi continua, a pensare in modo eccessivo”.

Quali sono i pensieri che la accompagnano più spesso?

“Sono molti, davvero numerosi. Ho attraversato diverse esperienze nella vita: i miei genitori si sono separati, mio fratello ha sempre vissuto lontano e ho potuto condividere con lui solo gli anni dell’infanzia; la sua assenza si fa sentire. Poi ci sono le poche amicizie autentiche che ho costruito. Il mio lavoro mi ha portato a sviluppare una certa diffidenza e a essere molto selettivo nei rapporti. Sono riflessioni comuni, probabilmente, ma nel mio caso tendono a essere più insistenti. Questo mestiere offre molto, ma richiede anche sacrifici, come accade in ogni ambito. Sul piano delle relazioni, ad esempio, faccio fatica a fidarmi completamente. Anche in un rapporto sentimentale mi capita di chiedermi se l’altra persona sia interessata a me per ciò che sono o per il mio lavoro. Sono pensieri che, anche inconsciamente, sono diventati parte di me. Cerco di convincermi che non sia così, ma non è semplice. È un aspetto su cui devo ancora lavorare”.

Paura di crescere?

“No, non vedevo l’ora di diventare adulto. Sono sempre stato percepito come il ragazzo degli scherzi, quindi per me la maturità rappresenta una conquista. Non temo il passare del tempo”.

Diventare adulti comporta anche l’assunzione di responsabilità. Quale sente maggiormente?

“La responsabilità principale è comprendere con chiarezza la direzione da dare alla mia vita. In realtà l’ho già individuata: desidero proseguire nel mio percorso. Devo solo imparare a essere più paziente. C’è poi un’altra responsabilità che vorrei assumermi: diventare padre. Mi piacerebbe molto costruire una famiglia. Finora non ho incontrato la persona adatta, ma è un desiderio forte. Sono ancora giovane, è vero, ma molti miei coetanei hanno già una famiglia da tempo. Mio fratello, per esempio, è diventato padre da pochi mesi. Ognuno ha i propri tempi, naturalmente, ma a volte ho la sensazione di essere in ritardo. Allo stesso tempo, è fondamentale trovare la persona giusta. Esistono molte famiglie che si disgregano perché si mettono al mondo figli per sentirsi più adulti. Ho visto diverse situazioni simili: i rapporti si incrinano, i genitori si separano e i figli ne subiscono le conseguenze. Preferisco costruire una relazione solida, basata sull’intesa, e crescere dei figli in modo equilibrato senza che diventino brutte persone”.

Lei, da figlio di genitori separati, è diventato una brutta persona?

“Non sono diventato una persona negativa, anche se avrei potuto prendere una strada diversa. Non ho mai fatto uso di droghe, né mi sono mai avvicinato a contesti illegali. Credo di avere una forte inclinazione a restare sulla ‘retta via’. Tuttavia, penso che qualcun altro, vivendo determinate esperienze, come la separazione dei genitori, avrebbe potuto reagire diversamente. Ho reagito in un altro modo: ho sopportato e, con il tempo, ho costruito una sorta di difesa interiore, diventando più forte. A Roma si dice ‘abbozzare’: in fondo, ho imparato a farlo”.

Che cosa intende per “persona giusta” da trovare?

“Ognuno ha la propria. Io cerco qualcuno che sappia comprendermi, che abbia empatia, una ragazza dolce. L’aspetto fisico non è determinante. Non si tratta di fare una selezione superficiale, come in un’app di incontri. Sono convinto che la persona giusta arriverà, prima o poi. La sto aspettando da molti anni”.

Se potessi entrare idealmente nella stanza in cui si trova ora, che cosa vedrei?

“Vedrebbe il mio cane. Forse è lui, in questo momento, la presenza più importante. Poi ci sono un televisore, una scala, il letto e altri oggetti. Il mio cane si chiama Pippo, ma lo chiamo Pippetto. È un bull terrier, un vero ‘bulletto’. In realtà ho diversi cani, sei in totale. Conservo molte loro fotografie, insieme a quelle di mio nipote: il telefono è pieno di ricordi. Non sono abituato a esporre foto alle pareti, preferisco tenerle in formato digitale. Se mi chiedesse quale sia la più significativa, non saprei scegliere: ne ho migliaia e per me hanno tutte lo stesso valore. Le sue domande sembrano semplici, ma richiedono riflessione”.

Nella stanza c’è uno specchio?

“Sì, uno specchio molto grande, acquistato di recente. Ne avevo bisogno. Mi piace come mi vedo riflesso, capisco dove vuole andare a arare (ride, ndr). Mi riconosco più facilmente nello specchio che nelle fotografie scattate da altri. Quando faccio un selfie, infatti, mantengo l’immagine specchiata, senza invertirla. Mi interessa molto anche il modo in cui mi vesto, osservare come mi stanno gli abiti. Per questo lo specchio è importante: è grande, elegante, con una cornice dorata”.

Chi è la persona che oggi vede riflessa in quello specchio?

“Direi un’anima buona. Una persona che desidera essere compresa un po’ di più. Forse anche da quelli che mi stanno intorno, che non sempre riescono a cogliere tutto fino in fondo”.

Cosa sogna oggi?

“Ora, con il ritorno de I Cesaroni, spero possano arrivare nuove opportunità. È una serie importante, ma mi auguro possa essere anche un punto di partenza per altri progetti. Il problema è sempre lo stesso: serve qualcuno che offra l’occasione di dimostrare il proprio valore. Senza opportunità, è difficile emergere”.

Qual è la sua maggiore fragilità?

“La fragilità coincide con il vissuto che porto dentro e che tendo a nascondere sotto una corazza. Forse è proprio questa difesa: il bisogno di proteggermi senza mostrarmi completamente”.

Che cosa rappresenta oggi il successo per lei?

“A livello personale, costruire una famiglia, vivere altrove, trovare serenità. A livello professionale, invece, la possibilità di essere riconosciuto come attore e non solo come Rudi Cesaroni. Perché l’identificazione è molto forte. Si tende a sovrapporre il personaggio alla persona. Per molti resto Rudi e basta. È difficile cogliere una dimensione diversa. Per cambiare questa percezione devo interpretare altri ruoli. Solo così potrò essere riconosciuto come attore, e non esclusivamente come quel personaggio. Altrimenti sembra che il mio lavoro coincida con quel ruolo, ma non è così: è solo una parte del mio percorso”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che ha dedicato a se stesso?

“Domanda complessa. Direi che sto imparando a mantenere la calma, a non perdere il controllo. Per me è già un grande passo: non lasciarmi sopraffare dalle situazioni quotidiane. È un processo che sto portando avanti sempre più, e che può aiutarmi a trovare maggiore equilibrio. In questo periodo vivo molte emozioni, positive e negative, e devo imparare a gestirle con lucidità. La calma è una risorsa preziosa, e sto cercando di coltivarla. Forse è questo il gesto più significativo che sto compiendo per me stesso”.