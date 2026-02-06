Niccolò Ferrero in 'Lavoreremo da grandi' di Antonio Albanese: “Non sono la somma dei sì e dei no che ricevo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella vita di chi fa il mestiere d’attore, in cui bisogna scegliere se restare o scappare. Non dai luoghi, ma da se stessi. Dalla pressione di dover dimostrare sempre qualcosa, di dover tenere il passo, di essere “abbastanza”. Niccolò Ferrero ha imparato a guardare in faccia quel bivio, con lucidità e una sincerità rara: “La mia vita dev’essere bella anche se non sto lavorando”, dice, con quella calma piena di cose vissute e digerite. Una dichiarazione semplice e, insieme, potentissima. Nel film Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese, commedia notturna che intreccia poesia del fallimento, ironia amara e situazioni grottesche sulle rive immobili del lago d’Orta, Niccolò Ferrero interpreta Toni, un ragazzo di provincia pieno di facciate, ma abitato da un’inaspettata dolcezza. Figlio di Umberto (Albanese), Toni è sveglio, furbo, impulsivo, reduce da piccoli reati e grandi domande esistenziali. Come spesso accade nei personaggi ben scritti, dentro di lui pulsa qualcosa che somiglia alla nostra parte più fragile: il bisogno di sentirsi visti, capiti, giustificati. E Niccolò Ferrero riesce a renderlo vivo, sfuggente ma sincero, con una leggerezza attenta, quasi affettuosa. Nel corso di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, l’attore torinese (con radici ben piantate tra Piemonte e Liguria) parla del mestiere, ma anche dell’identità, del fallimento, del rapporto con i genitori, della mascolinità, della dolcezza, dei social, della competizione e di quella sottile arte del resistere che accomuna chi ha scelto un percorso artistico. Con una visione profonda, disarmata, eppure mai vittimistica. Anzi: piena di vita, curiosità, equilibrio. Una generazione la sua, come suggerisce lo stesso Albanese nelle note di regia del suo film, spesso incapace di reagire, abituata a dare la colpa agli altri, in cerca di appigli tra frustrazioni e autoindulgenza. Eppure, attraverso lo sguardo di Niccolò Ferrero, ci accorgiamo che esiste anche un altro modo: più consapevole, più onesto, più umano. Un modo in cui anche i “no” diventano parte di un percorso fertile, dove la dolcezza non è debolezza e l’ambizione non è frenesia, ma una forma di responsabilità verso se stessi.

Come ha costruito il personaggio di Toni? Che impressione ha avuto leggendo per la prima volta la sceneggiatura?

“Sin da subito, Toni mi è sembrato un ragazzo molto concreto. Come riferimento ho preso un amico di Riccione. Mi è venuto in mente proprio ora, mentre ne parliamo. È uno che mi accoglie sempre in discoteca come se fosse il padrone di casa, anche se in realtà non conosce quasi nessuno. Ma sa muoversi bene, ha quello sguardo sicuro, quell’atteggiamento deciso. Sono partito da lui. Poi ho aggiunto qualcosa di più personale: una vaga idea che Toni desiderasse essere creduto da qualcuno, anche se all’inizio non avevo chiaro da chi. Quando mi sono presentato al provino, tutto ha cominciato a prendere forma. Anche se per il provino ho fatto un piccolo disastro: ho sbagliato indirizzo — sono andato in via Giambellino invece di Gentilino — e sono arrivato in ritardo, con i pantaloni strappati. Antonio Albanese, che è brianzolo e molto puntuale (sorride, ndr), non voleva nemmeno incontrarmi. Ha detto alla casting: ‘Non vediamolo nemmeno, questo qui’. Per fortuna lei ha insistito. Quando finalmente ci siamo visti, ero mortificato e mi sono scusato mille volte. Lui mi ha detto due frasi impresse nella mia mente: ‘Non me lo dimenticherò mai’ riferendosi al ritardo e poi: ‘Non devi dimostrare niente, sentilo dentro’”.

Una volta ottenuto il ruolo, come ha sviluppato il personaggio?

“Ho seguito tre direzioni. La prima, su indicazione di Antonio, è stata quella di ispirarmi ad Alain Delon. Capirà… non proprio un riferimento leggero! Ho visto tutta la sua filmografia, a partire dal Gattopardo. Guardavo i suoi film anche in albergo, durante le riprese, per assorbire quei movimenti pur sapendo che Toni non è certo un sex symbol francese, ma un ragazzo di provincia che trascorre le giornate al bar. Però, in quelle movenze c’era qualcosa che mi serviva per costruirgli uno stile. La seconda parte del lavoro è stata più immersiva: ho passato l’estate sul Lago d’Orta, vivendo la quotidianità della provincia. Insieme a Giuseppe Battiston e Antonio Albanese, mi sono calato in quella routine: alternavo le panchine del bar alla palestra, con il Barbera e il Nebbiolo come compagni (ride, ndr). La terza componente è stata il fumo. Nella vita non fumo, ma Antonio voleva che Toni fumasse costantemente. Quindi ho dovuto imparare. E non è solo una questione di accendere una sigaretta: quando rigiri una scena dieci o quindici volte, significa fumare dieci o quindici sigarette. Anche quello è stato un vero allenamento”.

Ha un po’ messo da parte l’immagine da ‘bravo ragazzo’…

“In un solo film ho dovuto cambiare tutto: ho bevuto, fumato, mangiato… tutto tranne fare palestra, praticamente”.

Toni è un personaggio che si atteggia, ma sotto è diverso. Un po’ come fa anche l’attore. Quanto c’è di Niccolò in Toni?

“Penso sempre che ogni personaggio sia a metà strada tra chi lo scrive e chi lo interpreta. Se lo interpretasse un altro, anche solo un amico, verrebbe fuori un Toni completamente diverso, ma comunque interessante. In questo senso, c’è molto di me nel Toni che ho portato sullo schermo: nei gesti, nei rapporti con gli altri, nel legame con il padre e con gli amici del padre. Io stesso non sono particolarmente incline a quel tipo di compagnia. E poi c’è un tema che sento molto: con il tempo, il rapporto con i genitori si trasforma. Più si cresce, più li si vede invecchiare, e a volte ci si ritrova a essere genitori dei propri genitori”.

Ufficio stampa: Fosforo / Andreas Mercante

E Toni cosa ha lasciato a Niccolò?

“Molto. Prima di tutto i baffi, che ho ancora. Ma anche un certo modo di stare al mondo, nelle situazioni. Forse anche un po’ della sua spavalderia. Non saprei… è qualcosa che resta addosso anche dopo aver tolto il costume di scena”.

Mi ha colpito ciò che ha detto sul rapporto con i genitori. Che rapporto ha lei con i suoi?

“Mia madre si chiama Sabrina, mio padre Ricky. Sono molto diversi: lei ha sempre avuto un lavoro stabile, con orari regolari, mentre mio padre è un artista visivo. In passato ha fatto anche teatro, negli anni Settanta. Avevano ritmi opposti: quando lui andava a dormire, lei si svegliava. Non a caso, si sono poi separati (sorride, ndr). Però ho la fortuna e so che non è scontato di aver avuto sempre il loro sostegno. Non solo a livello emotivo, ma anche pratico. Quando, a vent’anni, mi sono trasferito da Torino a Roma per studiare al Centro Sperimentale, non è stato semplice. È una scuola pubblica, sì, ma vivere a Roma comporta dei costi. E loro non si sono mai tirati indietro”.

Cosa pensa di aver ereditato da ciascuno di loro?

“Da mio padre, credo di aver assorbito la creatività, anche se a volte è difficile da gestire. Da bambino prendevo spesso note a scuola perché mi distraevo, inventavo storie con qualsiasi oggetto: gomme, chiavi… ed è qualcosa che faccio ancora oggi. Poco prima della nostra chiamata, stavo immaginando una storia su un mazzo di chiavi che apre un aereo precipitato. Questo tipo di immaginazione viene chiaramente da lui. Da mia madre, invece, ho preso la determinazione. Lei ha sempre cercato stabilità, ordine. E io cerco lo stesso, anche se nel nostro mestiere non è semplice. È una tensione continua tra il desiderio di esprimersi artisticamente e il bisogno di avere basi solide, un reddito regolare, una routine. Queste due spinte convivono dentro di me, anche se non sempre in armonia”.

Nella costante tensione tra creatività e stabilità, quando ha capito che avrebbe intrapreso un lavoro artistico?

“Non direi che ci sia stato un momento unico. È qualcosa che è sempre stato presente. Fin da piccolo, come accennavo, inventavo mondi, raccontavo storie. Ma, a essere onesti, ancora oggi, ogni settimana, penso seriamente di smettere. Mi capita di pensare: ‘Basta, lascio perdere il cinema, la recitazione, la regia’. È un lavoro meraviglioso, ma anche logorante. Eppure, non riesco a farne a meno. Se smettessi, credo che morirei di tristezza. Quindi non è solo una scelta: è una necessità, a prescindere dalle difficoltà”.

Qual è stato, finora, il sacrificio più grande che questo mestiere le ha richiesto?

“Il sacrificio più grande è non lavorare. E non è solo una battuta. Quando non si lavora, si resta sospesi. Non è soltanto una questione economica: è sentirsi tagliati fuori, dubitare di se stessi. Anche sul set, quando tutto va bene, è comunque un lavoro faticoso. Questo film, ad esempio, è stato meraviglioso, ma anche molto intenso. Si passa gran parte della giornata ad attendere o a ripetere all’infinito la stessa scena. Cerco sempre di restare attivo, di non subire l’attesa, ma la stanchezza arriva, sia mentale sia fisica. E poi ci sono i ‘no’. Tanti. Ogni provino andato male è una piccola ferita. Non è facile reggere. Ti chiedi se sei abbastanza, se stai sbagliando tutto”.

Quei “no” mettono in crisi anche l’identità personale?

“Sì: almeno fino a un paio d’anni fa, per me era così. Ricordo un provino in particolare: mi avevano praticamente scelto, ero convinto di essere dentro. Poi, all’ultimo, hanno cambiato idea e hanno preso un altro attore. Me l’hanno comunicato così, senza troppe spiegazioni. In quel momento sono crollato. Stavo malissimo. Ma proprio da lì è arrivata una svolta: ho deciso che la mia vita doveva essere bella anche senza lavoro. Anche se nessuno mi sceglieva”.

Una sorta di presa di potere su se stesso?

“Non posso permettere che la mia felicità dipenda da fattori così imprevedibili, da scelte che spesso non hanno nulla a che fare con me. Non si tratta sempre di bravura. A volte è il naso, il colore degli occhi, o dettagli completamente arbitrari”.

E come si convive con questa incertezza costante?

“Con una promessa a se stessi. Io mi sono detto: ‘La mia vita sarà bella comunque’. E lo è. Anche perché oggi faccio anche altro: ho realizzato un documentario, lavoro su reportage. Non mi limito alla recitazione. Da quel momento, tutto è cambiato. Continuo a ricevere rifiuti, certo, ma non mi feriscono più come prima. Non mettono in discussione il mio valore”.

Oggi, quindi, non si sente più definito dai provini?

“Esatto. E penso che accada a tutti, col tempo. Ne affronti così tanti che, a un certo punto, ti costruisci un tuo equilibrio. Continui a provarci, il desiderio resta, ma non sei più la somma dei sì o dei no che ricevi”.

C’è stato, invece, un momento in cui ha capito che questo lavoro (il cinema, la recitazione, la regia) non era più solo un sogno ma una realtà concreta?

“In realtà, no. Credo di essere ancora dentro quel sogno. Non c’è stato un momento in cui ho pensato: ‘Ce l’ho fatta’. Vivo ancora nella piena incertezza. Però ci sono stati piccoli passaggi che per me hanno significato molto. Il primo è stato entrare al Centro Sperimentale. Ci ho messo tre anni. Venivo da Torino, a Roma non conoscevo nessuno. Per me, il cinema era il Centro Sperimentale. Ma avevo l’erre moscia (adesso non più): non proprio il biglietto da visita ideale. All’inizio sembrava impossibile. Quando finalmente mi hanno preso, mi hanno messo ‘in prova’: avrei dovuto lavorare sulla dizione e togliere l’erre moscia. La logopedista della scuola mi ha seguito per sei mesi: ogni mattina facevo esercizi finché ce l’ho fatta. Quello è stato un momento in cui ho pensato: ‘Forse ci sono’. Ma poi ti rendi conto che non basta. Intorno a te ci sono persone che già lavorano, che non hanno nemmeno bisogno della scuola. Anzi, sono talmente impegnate che non avrebbero il tempo per frequentarla. E allora ti senti ancora indietro. Un altro passaggio importante è stato il primo film da protagonista con E buonanotte. Ma ogni tappa è relativa: sono piccoli step. E non credo più che ci sarà un momento in cui potrò dire ‘ce l’ho fatta’. Anche attori affermati vivono costantemente in bilico. Anche nel pieno del successo, tutto può crollare da un giorno all’altro”.

L’ha mai turbato la competizione? Il fatto che, mentre studiava, altri potessero già lavorare e superarla?

“Sì, l’ho sentita. Quando ero al Centro Sperimentale, che è una scuola eccellente, mi sono trovato in un ambiente dove, anche se non lo vuoi, la competizione esiste. All’inizio non lo ero affatto, ma alla fine del triennio lo ero diventato: se un compagno otteneva una parte e io no, ci restavo male. C’era tensione. E forse un po’ di competizione serve, ti stimola. Ma, superata quella fase, ho cercato in tutti i modi di liberarmene. Oggi non mi sento competitivo. Non avrebbe senso. Questo mestiere è creativo, non è una gara. Non esiste un podio. Anche se ottieni un ruolo, ce n’è subito un altro da inseguire. Non si vince mai davvero. Bisogna ricordarselo. E lo ricordo a me stesso, per non perdere l’equilibrio”.

Che rapporto ha con la parola ambizione? Che valore attribuisce a questo termine?

“È una domanda importante. E devo ammettere che, da quello che mi dicono le persone che mi conoscono, credo di essere molto ambizioso. Forse anche troppo. Il problema è che questa ambizione, a volte, mi porta a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Raggiungo un obiettivo, e subito penso al successivo. La soddisfazione dura pochissimo: il tempo di un momento, poi subentra il pensiero ‘e adesso?’. Ci sto lavorando. Sto cercando di imparare a godermi ciò che arriva, a celebrare i traguardi. A non lasciarli passare inosservati. Un amico mi ripete sempre: ‘Celebra i momenti’. Ed è un consiglio che sto cercando di mettere in pratica. Perché altrimenti si è costantemente proiettati in avanti, e si rischia di non vivere davvero il presente”.

E per quanto riguarda il successo? Ha un buon rapporto con questa dimensione o la guarda con diffidenza?

“Il successo mediatico, sinceramente, credo di non averlo mai sperimentato. E non lo dico per falsa modestia. Ho amici e coetanei che vivono una popolarità molto più forte della mia, persone che non possono camminare per strada senza essere fermate. Se parliamo di quel tipo di notorietà, no, non mi riguarda. Ma se intendiamo il successo in senso personale, allora sì. Alcuni traguardi che ho raggiunto sono per me vere e proprie conquiste. Anche se magari, all’esterno, possono sembrare piccoli, per me hanno un valore enorme. E poi, inutile negarlo: se arrivasse anche un certo tipo di successo popolare, offrirebbe più possibilità di scelta, maggiore libertà. Aprirebbe porte, darebbe indipendenza”.

Che rapporto ha, invece, con l’idea di fallimento? Nel film di Albanese, pur trattandosi di una commedia, questo tema affiora con forza…

“È un tema che mi coinvolge profondamente. A tal punto che ci ho dedicato un documentario, intitolato Lasciateci perdere. In realtà, il titolo che avrei voluto era proprio Perdere, se fosse stato possibile. Il fallimento, la sconfitta, sono dimensioni che mi accompagnano da sempre, su cui rifletto spesso. Del resto, lo dicevamo prima: il nostro è un mestiere in cui i ‘no’ sono all’ordine del giorno. Imparare a convivere con il fallimento è fondamentale. C’è poi un aspetto che mi ha colpito anche dal punto di vista etimologico. Perdere deriva da per dare: ogni volta che si perde qualcosa, in realtà si sta anche dando qualcos’altro. Si rinuncia a una vittoria per ottenere qualcosa di diverso, magari meno visibile, ma non meno significativo. Ogni ‘no’, ogni delusione, rappresenta un’occasione per spostare lo sguardo, per apprendere. E aggiungo una cosa: sono molto più attratto dai perdenti che dai vincenti. Mi piacerebbe molto di più interpretare un personaggio sconfitto, uno che ha fallito, piuttosto che uno ‘arrivato’. Perché nella sconfitta c’è poesia, c’è umanità. La vittoria spesso è prevedibile; la sconfitta, invece, apre varchi, mostra ferite, obbliga a confrontarsi con i propri limiti. E per un attore, questa è una materia preziosa”.

Lei ha lavorato anche molto in teatro. Cosa cambia, per lei, quando è sul palcoscenico rispetto a quando si trova davanti alla macchina da presa?

“Sono due esperienze diverse, naturalmente, ma le amo entrambe. Non stabilisco una gerarchia: non metto il teatro sopra il cinema, né il contrario. Quando recito, cerco sempre una relazione autentica (con gli altri attori, con il testo, con la situazione) indipendentemente dal contesto, che sia un palco o un set. A livello tecnico, cambia tutto. Davanti alla macchina da presa basta uno sguardo, un respiro. In teatro, invece, serve una presenza completamente diversa. Ma sul piano emotivo, profondo, non cambia molto. Per me è sempre un gioco meraviglioso. Se mi chiedessero ‘preferisce fare cinema o teatro?’, risponderei: dipende dal progetto, non dal mezzo”.

Il corpo, per un attore, è uno strumento fondamentale. Che rapporto ha con la propria immagine, anche alla luce delle riflessioni attuali sulla mascolinità, l’identità e la fluidità?

“Cerco di vivere tutto questo con leggerezza. Seguo il dibattito, ascolto le discussioni sulla mascolinità, sui ruoli, sull’identità, ma allo stesso tempo cerco di non farmene condizionare troppo. Ho un buon rapporto con il mio corpo, con la mia sessualità. Cerco semplicemente di essere me stesso, senza filtri né paranoie. La bellezza di questo mestiere, infatti, è che consente di esplorare tutto: si può interpretare un personaggio fluido o uno che incarna il ‘maschio alfa’. Il corpo diventa uno spazio di sperimentazione. Lo si trasforma, lo si usa per raccontare mondi diversi. Questo, a mio avviso, è uno dei veri privilegi dell’essere attore”.

E con i social? Che rapporto ha con l’immagine pubblica e con il “dover esserci” online?

“Vedo i social un po’ come un cartellone pubblicitario lungo l’autostrada. Non mi interessa mostrare la mia vita privata, cosa mangio a colazione o il cane che porto a spasso. Li uso per condividere il mio lavoro: ciò che faccio, i progetti a cui tengo, magari una scena o un documentario. Tutto lì. Detto questo, non mi sento immune. Anche io ne subisco il fascino: mi è capitato di cancellare Instagram per un periodo, perché mi rendevo conto di passare ore a scorrere contenuti senza nemmeno accorgermene. Poi, inevitabilmente, l’ho reinstallato. È una lotta quotidiana. Siamo la prima generazione esposta a un bombardamento continuo di informazioni, immagini, confronti. Non è semplice. Cerco un equilibrio, ma riconosco che anch’io ne sono condizionato”.

All’inizio mi diceva di aver tenuto i baffi di Toni. È stata una scelta estetica o cela il bisogno di nascondere qualcosa?

“È una scelta sentimentale, in realtà. La mia compagna mi ha detto che mi stanno bene, quindi ho deciso di tenerli. Tutto qui (ride, ndr)”.

Ha un cognome che richiama subito la cioccolata… Che rapporto ha con la dolcezza?

“(ride, ndr) Bella questa. Il film di Antonio Albanese, in effetti, è molto dolce, ha una comicità tenera. Anche Toni, il personaggio che interpreto, pur nella sua spavalderia, è profondamente dolce. E credo che anche io, nel mio piccolo, lo sia. O almeno, mi piacerebbe esserlo. Penso che la dolcezza abbia molto a che fare con la creatività, con la leggerezza nel modo di raccontare. Oggi va molto la stand-up comedy, che è più tagliente, più cinica. Ma io amo le storie capaci di essere umane, delicate. E questo film, secondo me, possiede proprio quella qualità”.

E con se stesso? Riesce ad essere dolce, indulgente?

“Non sempre. Forse dovrei esserlo di più. Con gli altri sì, con me stesso un po’ meno. Ma ci sto lavorando, come si lavora su tutto”.

Oltre che attore, è anche giornalista…

“Ed è un aspetto che mi torna molto utile quando preparo un personaggio. Mi è capitato, ad esempio, di interpretare un membro del Cammino Neocatecumenale. E cosa ho fatto? Sono andato a conoscere quella comunità, ho vissuto con loro per un po’, per osservare come si muovono, come parlano, cosa li anima. Per me è fondamentale costruire un terreno solido sotto ogni personaggio. È un approccio molto simile a quello del giornalismo: fare ricerca, andare sul campo, osservare. È una delle parti del lavoro che amo di più. Andare a vedere, ascoltare, immergermi. Non mi piace partire da zero: cerco sempre appigli reali, concreti, umani”.