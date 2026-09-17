Niccolò Gentili, l’intervista all’attore e regista: “Il set è il luogo che considero davvero casa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Niccolò Gentili ha l’aria di chi è arrivato a un traguardo e non ha ancora avuto il tempo di accorgersene. O forse non ne ha alcuna intenzione. Lo incontriamo all’indomani dell’anteprima fiorentina di Dov’è la Fiesta?, la sua opera prima al cinema dal 17 settembre con Vision Distribution, e mentre parla si ha l’impressione che una parte di lui sia ancora dentro quella sala. Nelle risate del pubblico, negli sguardi cercati alla fine della proiezione, in quella strana vertigine che deve accompagnare il momento in cui qualcosa che per anni è esistito soltanto nella propria testa smette definitivamente di appartenerti e diventa degli altri. Ha dormito poco e parla molto. Moltissimo. Non perché abbia bisogno di riempire i silenzi, ma perché ogni risposta sembra contenerne già un’altra. Niccolò Gentili è un fiume in piena: accelera, torna indietro, apre parentesi, si interrompe per precisare, trova una battuta proprio quando il discorso sembrava prendere una piega seria. A volte una domanda quasi scompare dentro il percorso che compie per risponderle. Poi, improvvisamente, riemerge. Non sempre nello stesso punto in cui l’avevamo lasciata. C’è qualcosa di curioso nel trovarsi davanti a un regista il giorno dopo la sua prima vera première. È un momento di confine. Fino a poche ore prima Dov’è la Fiesta? era soprattutto il film che Niccolò Gentili aveva scritto, preparato, girato e montato; adesso è un film che qualcuno ha visto, sul quale ha riso, che può amare oppure respingere. Da qui in avanti continuerà a esistere anche senza di lui. E Niccolò Gentili sembra vivere questo passaggio con un misto di incredulità, euforia e attenzione quasi analitica. L’entusiasmo c’è, ed è impossibile non accorgersene. Ma non ha la forma dell’autocompiacimento. Somiglia piuttosto alla curiosità impaziente di chi vuole capire che cosa sia appena successo. Dov’è la Fiesta? nasce da un presupposto tanto semplice quanto cinematografico: un’automobile scompare e, con lei, salta improvvisamente l’ordine precario delle giornate. Da lì Gentili costruisce una commedia che procede per incontri, deviazioni, personaggi laterali e piccoli incidenti, affidandosi a un’idea di comicità che cerca il pubblico senza trattarlo con sufficienza. È un film dichiaratamente popolare, ma attraversato da un’attenzione quasi ostinata per la scrittura, gli attori, i tempi della battuta e persino per quelle figure che in un altro racconto rimarrebbero sullo sfondo. È forse questo uno degli aspetti che raccontano meglio il suo autore. Niccolò Gentili ama il cinema con una voracità poco selettiva nel senso migliore del termine: non sembra interessato alle gerarchie tra ciò che è alto e ciò che è basso, tra il film da festival e quello capace di riempire una sala e farla ridere. Ha passato anni a vedere e selezionare il cinema degli altri, a studiarlo, a recitarlo, a scriverlo, prima di poter dirigere un lungometraggio. Ora che finalmente è accaduto, non parla come qualcuno che ritiene di essere arrivato. Parla come uno che ha appena trovato il punto da cui partire. E forse è proprio questa la prima impressione che lascia: Niccolò Gentili sembra avere un rapporto quasi fisico con il cinema. Non ne parla come di un oggetto da contemplare a distanza, ma come di un luogo nel quale entrare, sporcarsi le mani, provare, sbagliare, correggere. Persino quando cita gli autori che ama, il riferimento non assume mai il tono della riverenza. Il cinema del passato è qualcosa con cui misurarsi nel presente, non un altare davanti al quale inginocchiarsi. Anche Dov’è la Fiesta?, da questo punto di vista, assomiglia al regista che lo ha realizzato. Ha movimento, accumula incontri, procede per accelerazioni e deviazioni. Soprattutto, sembra diffidare dell’immobilità. Dietro la sua leggerezza si intravede continuamente la sensazione che fermarsi sia pericoloso, che occorra trovare un’altra strada proprio quando quella prevista viene meno. È una commedia che nasce da un contrattempo e sceglie di mettersi in viaggio. Niccolò Gentili, mentre ne parla, fa qualcosa di simile. Passa con naturalezza dal set alla vita privata, dalla commedia italiana a un ricordo d’infanzia, da una considerazione molto seria a una battuta su se stesso. Ha l’entusiasmo quasi disarmante di chi continua a stupirsi di essere riuscito a fare il mestiere che desiderava e, contemporaneamente, l’inquietudine di chi sa che un primo film non garantisce affatto il secondo. È una contraddizione che accompagnerà tutta questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie: la felicità di essere finalmente qui e l’incapacità di considerare questo «qui» un punto d’arrivo. Forse per questo, prima ancora che un’intervista su Dov’è la Fiesta?, quella con Niccolò Gentili finisce per diventare una conversazione sul movimento. Su quanto bisogna cambiare per riuscire a rimanere fedeli a un desiderio. Su quello che il cinema prende dalla vita e su quello che, qualche volta, riesce a restituirle. Sulla distanza tra il ragazzo che voleva fare film e l’uomo che il primo film è riuscito finalmente a farlo. Niccolò Gentili quella distanza sembra volerla percorrere tutta, avanti e indietro, mentre parla. E bisogna soltanto lasciarlo andare.

La incontro dopo l’anteprima fiorentina di Dov’è la Fiesta?. Com’è andata?

“In questo momento, per me, tutta la vita ruota attorno a questo film. Ieri (10 settembre, ndr) fa abbiamo tenuto l’anteprima fiorentina e abbiamo fatto molto tardi: siamo andati avanti fino alle tre del mattino. È stato un successo clamoroso e, sinceramente, non me l’aspettavo. Pensavo che sarebbe andata bene, che avrei sentito delle risate, ma non fino a quel punto. Sono rimasto in sala e continuerò a farlo anche durante le prossime proiezioni, perché per me è molto importante capire dove scatta la risata, quali momenti funzionano meglio e quali meno. Anche in vista del secondo film, voglio comprendere come calibrare e ricalibrare il mio lavoro, dove ho sbagliato, dove invece le scelte si sono rivelate giuste e su quali elementi puntare maggiormente. Seguirò molte proiezioni proprio per osservare come pubblici diversi reagiscono alle stesse immagini e alle stesse battute. È quasi un esercizio. A Firenze hanno riso come pazzi dall’inizio alla fine, con un ritmo incredibile. E sono rimasti tutti. Di solito, quando un film finisce, una parte del pubblico lascia subito la sala. Invece, non se n’è andato nessuno e, alla fine, si è formata una fila enorme di persone che volevano condividere con me impressioni bellissime. Mi dicevano: «Ho visto tante opere prime, ma era da tempo che non ne vedevo una così», oppure mi parlavano del ritmo, degli attori. Ne sono rimasto davvero colpito”.

Eppure lei di cinema ne ha visto e selezionato molto. Dovrebbe quindi essere in grado di riconoscere quando un film funziona. Con il suo non riusciva a farlo?

“Quando il film è tuo, è diverso. Cerco sempre di prendere le distanze, ma è inevitabile: questo film è il mio bambino e non può immaginare quanto gli abbia dedicato. È stato, inoltre, un progetto segnato da molti avvenimenti. La lavorazione è stata complessa perché dovevamo girare in poche settimane e stavo dando tutto me stesso. Il primo giorno di preproduzione diagnosticarono un tumore terminale a mia nonna, che era il faro della mia vita. Mi chiamarono per dirmi che le restavano due mesi. È riuscita a resistere per tutta la preproduzione e durante le riprese. È mancata una settimana dopo la fine della lavorazione. Anche la madre di Lisa Nur Sultan, la sceneggiatrice, era venuta a mancare due mesi prima dell’inizio della preproduzione. Abbiamo attraversato momenti molto dolorosi. Realizzare una commedia dopo aver sofferto tanto, forse, ci ha resi ancora più desiderosi di ritrovare la leggerezza e di cercare una via di fuga dagli aspetti più duri della vita. Ho dato davvero tutto me stesso a questo film. Volevo realizzare una commedia accurata, costruita con grande attenzione e piena d’amore. Quando penso al nostro cinema, mi vengono in mente le tante commedie meravigliose che realizzavamo in passato, mentre in seguito, a mio avviso, ci siamo un po’ adagiati su formule già sperimentate. È come se avessimo smesso di cercare originalità e forza. Penso a tutto quel cinema folle, da Troisi a Nuti, dai primi film di Pieraccioni a Benigni: erano autori dissacranti, originali, coraggiosi. Non voglio certo essere io a dire di esserci riuscito, ma almeno ho cercato di muovermi in quella direzione. Scherzando, dico che vorrei realizzare una commedia popolare d’autore. Vorrei raggiungere un pubblico ampio, fare film accessibili a tutti e capaci di divertire, ma al tempo stesso estremamente curati. Voglio prestare la massima attenzione alla recitazione e alla fotografia. Poi, naturalmente, devo fare i conti con i limiti del mio talento e cerco di ottenere il massimo dalle mie capacità. Ma, almeno, in ogni progetto metto tutto me stesso”.

C’è quindi anche il desiderio di mettere in pratica tutto ciò che, negli anni, ha accumulato, assorbito e fatto suo?

“Sì. E mi scusi se prima mi sono dilungato, ma quello che ho vissuto ieri è stato molto intenso. Sono andato a letto tardissimo, mi sono svegliato ancora frastornato e continuo a ricevere messaggi anche oggi. È un’emozione molto forte perché è stata la prima vera première della mia vita da regista. Ho realizzato dei cortometraggi, ma non è la stessa esperienza. È stato bello vedere persino i miei amici stupiti. Quando ho terminato il film, il produttore mi ha detto: «Non mi aspettavo che venisse così bene, è andato oltre le aspettative». Anche la distribuzione mi ha detto qualcosa di simile. Persino i miei amici d’infanzia mi hanno confessato: «È così bello, non ce lo aspettavamo». A quel punto mi sono chiesto: ma tutti mi ritenevano così scarso? Perché? Evidentemente devo lavorare anche su me stesso: come mai trasmetto così poca fiducia agli altri?”.

US: Giuseppe Corallo

Facciamo allora un passo indietro. Lei arriva alla sua opera prima dopo essere stato attore, sceneggiatore, regista di cortometraggi e curatore di festival. Quando ha capito che il cinema non sarebbe stato soltanto una passione, ma sarebbe diventato il suo mestiere?

“In realtà ho scoperto abbastanza tardi che il cinema fosse una passione così profonda. Ho cominciato ad avvicinarmici seriamente intorno ai sedici, diciassette anni e, da quando è scoccata quella scintilla, ho cercato subito di trasformare questo interesse in una professione. Le strade per riuscirci sono tutte in salita, soprattutto quando non si vive a Roma e si parte da un’altra città. Per me è stato molto complicato. Venivo da Firenze e, come le dicevo prima, evidentemente ho sempre avuto la capacità di indurre gli altri a non aspettarsi troppo da me. A dire la verità, neppure i miei genitori all’inizio ci credevano molto. È stato difficile convincere anche loro che avrei potuto avere delle possibilità in questo settore. Appena ne ho avuto l’opportunità, mi sono trasferito a Roma. Ho provato a entrare al Centro Sperimentale: ho frequentato il corso propedeutico, ma poi non sono stato ammesso. Ho continuato a insistere e ho iniziato a studiare recitazione. Sono una persona molto determinata. Ho sempre pensato che, anche se non fossi riuscito a ottenere alcun risultato, avrei comunque continuato. Il cinema è ciò che mi fa stare bene dal momento in cui mi sveglio fino a quando vado a dormire. Ne sono ossessionato. Ho tremila DVD e Blu-ray catalogati per regista, nazionalità e anno di produzione. Possiedo un’enorme quantità di libri sul cinema. Per me è una dolce, bellissima malattia. Anche se non fossi riuscito a realizzare il mio primo film, sarei rimasto lì, a lottare per continuare a fare cinema. Quel germe si è insinuato dentro di me quando avevo sedici o diciassette anni. Mi iscrissi alla mia prima scuola di cinema come attore a Firenze, alla Scuola Nazionale di Cinema Indipendente di Salvatore Vitiello. All’inizio ero molto timoroso: mi tremavano le labbra ed ero timidissimo. Poi ho cominciato ad acquistare fiducia nelle mie capacità e, poco dopo, ho capito che avrei proseguito su quella strada senza tirarmi indietro”.

Acquisire fiducia nei propri mezzi, che significa anche trovare una propria voce. Lei ha avuto maestri molto diversi, da Marco Bellocchio a Daniele Ciprì, da Giorgio Diritti a Gianni Amelio. Che cosa ha scelto di non assimilare da loro perché sentiva che non le apparteneva?

“Ho capito che ognuno ha la propria visione, il proprio modo di osservare la vita e di raccontarla. Non avrebbe senso riprodurre lo sguardo di qualcun altro, perché il risultato apparirebbe falso, privo di sincerità e autenticità. Fin dall’inizio ho ammirato e apprezzato il cinema degli altri, ma non ho mai pensato di poter imitare Bellocchio, Amelio o Ciprì. Hanno sguardi così definiti, e al tempo stesso così diversi dal mio, che tentare di replicarli sarebbe stato controproducente. Ho realizzato subito di avere una forte propensione per la commedia. Credo dipenda anche dal fatto che ciascuno compie un percorso inevitabilmente diverso, legato all’ambiente sociale in cui cresce, alle persone che frequenta da bambino, alla famiglia e alle esperienze vissute. Ho avuto un’infanzia un po’ sgangherata, in una casa in cui otto o nove familiari diversi si trovavano a vivere insieme. Ogni giorno succedeva di tutto. Inevitabilmente questo mi ha portato a sviluppare uno sguardo particolare su ciò che accade, forse più ironico”.

Senza necessariamente ricondurre un autore a dei modelli, ci sono però registi nei quali ha avvertito un’affinità particolare?

“Naturalmente ci sono autori che ho sentito più affini per il modo in cui raccontano le loro storie. Per la mia propensione alla commedia penso a Woody Allen, Baumbach, Billy Wilder. Anche Truffaut, che è meno ironico, ha nei suoi film sequenze meravigliose che mi hanno parlato moltissimo. Poi, naturalmente, c’è la commedia italiana: Monicelli, Scola, Risi, tutta la commedia all’italiana. È anche da lì che nasce il mio enorme amore per i personaggi secondari. Tratto i comprimari con lo stesso valore e lo stesso peso dei protagonisti, perché per me sono protagonisti a loro volta. Credo dipenda anche dal fatto che non sono mai stato il primo della classe in nulla. Anzi, sono sempre stato quello un po’ nerd, un po’ ‘sfigato’. Non sono mai stato un vincente. Anche da bambino, quando guardavo i cartoni animati o i film, finivo sempre per innamorarmi dei personaggi di contorno. Nella commedia all’italiana mi rendevo conto che spesso erano proprio le figure che ruotavano attorno ai protagonisti a farmi ridere di più. È ciò che ho cercato di restituire anche in questo film. Con i protagonisti si empatizza maggiormente perché sono i personaggi più ordinari, quelli nei quali tutti possono riconoscersi. È poi il contorno a raggiungere uno degli obiettivi fondamentali della commedia: far ridere. Pensi a Lello Arena ad esempio film di Troisi: ci sono personaggi che non sono protagonisti e che, nonostante questo, rimangono nel cuore di tutti”.

Fin da bambino cerca il lato ironico di ciò che le accade. Che valore ha per lei l’ironia? Le serve soprattutto a comprendere la realtà oppure a sopportarla?

“Credo soprattutto a sopportarla. Affrontiamo così tanti momenti dolorosi e negativi che sdrammatizzare aiuta molto ad attraversarli”.

Prima ricordava che realizzare un cortometraggio non è come realizzare un lungometraggio. Ora che può fare un confronto, sente di essere sulla strada per diventare il regista che desiderava essere oppure la distanza è ancora ampia?

“Ho appena iniziato. Il mio sogno sarebbe trascorrere la vita facendo film come Woody Allen, che adesso sta preparando il prossimo a Madrid e tra poco inizierà a girare. Quello sarebbe il sogno, anche se sappiamo quante complicazioni possano presentarsi nella vita e quanti imprevisti possano verificarsi. Mi auguro di riuscire a realizzare un film dopo l’altro, magari uno all’anno, come il maestro. Vedremo che cosa accadrà. Mi sento davvero, completamente, all’inizio. Già constatare quanto faccia ridere questo film, vedere il pubblico ridere continuamente dall’inizio alla fine, mi spaventa. Sto già cominciando a chiedermi: «Riuscirò a far ridere così anche la prossima volta?». Di sicuro non vorrei farmi rubare un’altra macchina. Ho realizzato questo film sul furto della mia auto e, quando l’ho presentato per la prima volta a un pubblico di esercenti al Ciné di Riccione, mi hanno rubato il portafoglio. Adesso l’ho presentato a Firenze e non so se, nel frattempo, a Roma siano entrati i ladri in casa. Ho un po’ paura di scoprire che cosa possa essere successo”.

Essere stato per molti anni dall’altra parte, come selezionatore ad Alice nella Città e a Cortinametraggio, l’ha reso un regista più consapevole oppure più severo con se stesso?

“Assolutamente entrambe le cose: più consapevole e più severo con me stesso. Vedere così tanti film allena molto lo sguardo. Si comprende meglio anche ciò che non si vuole fare, perché ci sono inquadrature ricorrenti, modi di raccontare la quotidianità che, a lungo andare, stancano e che non si desidera replicare proprio perché non li si ritiene più originali. Avendo visto moltissimo cinema, so bene che cosa non mi piace e che cosa, invece, vorrei mostrare agli altri. È inevitabile”.

Entriamo allora in Dov’è la Fiesta?. La storia nasce da un episodio molto personale: le rubano l’auto a Roma. Quando ha capito che quello che, in apparenza, era soltanto un disastro poteva trasformarsi in un film?

“Nel film racconto anche la fatica di chi sogna di fare questo mestiere, non vuole arrendersi, ma si rende conto di quanto sia difficile continuare a lavorare e vede progressivamente affievolirsi le proprie speranze. Il protagonista è costretto a fare tanti lavoretti, ha già trentacinque anni, non è più un ragazzo di vent’anni, e continua a non farcela. Non riesce a trovare una stabilità professionale all’interno dell’industria in cui sogna di lavorare. Sempre con leggerezza, volevo trasmettere quel senso di insoddisfazione che permea la quotidianità del personaggio nel presente. Nel flashback, quando lo vediamo tre mesi prima, quella frustrazione ancora non esiste, perché è come se fosse appena arrivato. Il furto dell’auto, invece, è raccontato in modo molto fedele a quanto è accaduto realmente. Me ne sono accorto proprio come avviene nel film: stavo parlando, la macchina era davanti a me, poi mi giro e dico: «Dov’è la Polo?». Nella realtà era una Polo, ma nel film non avrebbe avuto lo stesso effetto comico. Abbiamo scelto una Fiesta perché funzionava anche in relazione al titolo, Dov’è la Fiesta?. Inoltre, il film è ambientato durante le festività natalizie e questo rendeva l’associazione ancora più ironica. È un po’ lo stesso principio che abbiamo seguito nella scelta di Fucecchio, il paese di Leo”.

Perché proprio Fucecchio?

“In realtà io sono di Firenze, non di Fucecchio, ma la parola «Fucecchio» mi fa ridere fin da bambino. Eravamo indecisi tra Fucecchio e Lamporecchio. Lamporecchio aveva anche il vantaggio dei brigidini, perché quelli di Lamporecchio sono buonissimi. Però il nome «Lamporecchio» aveva un suono un po’ più ampolloso. «Fucecchio», invece, è quasi operistico. Fucecchio! Sembra andare verso l’alto, verso il cielo, verso le nuvole. E così abbiamo deciso di scegliere quello”.

Seriamente: quanto c’è di lei in Leo? E che cosa, invece, ha volutamente trasformato in materia cinematografica perché sarebbe stato troppo intimo da raccontare?

“In Leo c’è la frustrazione di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi. C’è il furto della macchina e c’è anche la relazione sentimentale. In quel periodo mi sentivo molto instabile, privo di fondamenta solide, e costruirvi sopra qualcos’altro mi sembrava impossibile. Anche questa difficoltà nel vivere relazioni profonde apparteneva alla mia realtà. C’è molto di me nel personaggio di Leo, anche nella sua difficoltà ad affrontare le situazioni di petto. Nel corso del film, infatti, compie un arco di trasformazione importante. A un certo punto, quando si verifica per la seconda volta quell’episodio all’ACI, riesce a prendere posizione. Per una volta diventa attivo anziché passivo e riesce a conquistare qualcosa che, in precedenza, non sarebbe stato in grado di ottenere. Non posso fare spoiler. Sento di aver compiuto anch’io quel passaggio, dalla passività all’azione, acquisendo coraggio e intraprendenza. Francesco Carril, poi, è stato molto bravo perché ha ripreso alcuni miei movimenti e gesti. Gli avevo detto: «Francesco, mi osservi un po’. Prenda qualcosa da me, perché questo personaggio è ispirato alla mia esperienza». E lo ha fatto. Nel film ho riconosciuto alcuni miei movimenti delle mani e del corpo. Sono piccoli dettagli che può cogliere soltanto chi mi conosce bene e presta particolare attenzione”.

Lei perde una macchina e trova l’amore. Ne vogliamo parlare? Com’è andata?

“Sì, perdo la macchina e trovo l’amore. Ma c’è anche un altro messaggio che tenevo a trasmettere attraverso questo film: persino una «tragedia», tra virgolette, perché le tragedie sono ben altre, o comunque un evento sfavorevole può trasformarsi in qualcosa di bello, in un’occasione fortunata. Essere riuscito a trasformare il furto di un’auto, che in quei giorni mi sembrava un evento terribile e assurdo perché possedevo quella macchina da appena cinque giorni, nel primo film che cercavo di realizzare da anni mi sembra racchiuda un messaggio bellissimo. Si può ribaltare un danno subìto e trasformarlo in qualcosa di positivo, persino in un evento capace di cambiare la vita. Non voglio dare lezioni a nessuno, ma mi sembra un bel messaggio, che può arrivare a tutti, anche ai ragazzi”.

Il film parte da una domanda: «Noi due che cosa siamo?». Allora gliela ribalto: Niccolò, che cos’è oggi?

“Niccolò è il ragazzo di prima, ma con un po’ più di fiducia nei propri mezzi. Ha conservato la stessa voglia di fare cinema e un desiderio assoluto di tornare sul set il prima possibile, perché sente che quello è il luogo che considera davvero casa. Quando la mattina mi svegliavo, andavo sul set e riuscivo a trasformare le parole scritte sulla carta in immagini, sentivo davvero di essere nel posto giusto per me. Il luogo più bello del mondo in cui stare. Amo tutti i processi che portano alla realizzazione di un film, ma essere sul set, tutti insieme, lavorare in gruppo, con quella piccola ansia costante che porta a chiedersi «rovinerò tutto o riuscirò a migliorarlo?», per me è qualcosa di indescrivibile. Quindi è un Niccolò Gentili che ha acquisito maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Mi fa ridere parlare di me in terza persona, sembro Maradona. Però ha conservato lo stesso entusiasmo, la stessa intraprendenza e una grandissima voglia di fare”.

Lei ha parlato molto del suo legame con la commedia italiana. Dov’è la Fiesta? è scritto insieme a Lisa Nur Sultan, ma insieme avete sceneggiato anche Zustissia, una storia completamente diversa. Che cosa cercate l’uno nell’altra quando scrivete?

“Zustissia è una storia arrivata attraverso Lisa. Ha trascorso molto tempo in Sardegna e ne è profondamente innamorata. Adesso la amo anch’io, naturalmente. Ci andavamo spesso perché a Lisa piace molto trascorrervi del tempo anche per scrivere: trova una calma e una quiete particolari, ama quei luoghi e lì riesce a sentirsi ancora più ispirata. Mi ha raccontato la vicenda, mi ha fatto leggere alcuni articoli di giornale e mi ha fatto conoscere questa storia. Era incredibile. Le ingiustizie mi colpiscono profondamente. Quella subita da Beniamino Zuncheddu era davvero gravissima e aveva coinvolto un uomo buono, perché Beniamino è veramente una brava persona. È incredibile quello che gli è accaduto e sentivamo che la sua storia dovesse essere raccontata. Con Lisa si è creata un’intesa straordinaria. È una sceneggiatrice di enorme talento, davvero bravissima”.

Passare dall’amore per la commedia italiana a una storia che di comico non ha nulla rivela anche il desiderio di non essere incasellato in un solo genere?

“Come regista non voglio realizzare soltanto commedie. Sono innamorato del cinema in maniera così totalizzante che vorrei poter passare da una storia che merita di essere raccontata a un’altra, indipendentemente dal genere. Naturalmente ho una propensione per la commedia e non voglio nasconderla. Però un elemento che amo, e di cui talvolta avverto la mancanza, è l’ironia nei drammi. A volte raccontiamo storie drammatiche senza un briciolo d’ironia mentre, secondo me, è fondamentale soprattutto laddove, almeno in teoria, sembrerebbe non esserci spazio per essa. Aiuta lo spettatore a entrare in empatia con la storia, perché la vita non ha mai un’unica tonalità. Anche quando c’è molto dolore, esistono sprazzi di gioia o di leggerezza. Persino nei momenti più dolorosi. Credo che nelle storie serva sempre una componente ironica, anche in quelle più buie. Esistono vicende diversissime che meritano di essere raccontate e, dato che amo profondamente il cinema, mi auguro in futuro di poter dirigere anche film che non siano commedie. Adesso, naturalmente, mi chiedono un’altra commedia, perché questa è riuscita particolarmente bene, e quindi ne farò un’altra. Ma già il terzo film, se avrò la possibilità di realizzarlo, potrebbe benissimo appartenere a un genere diverso”.

C’è qualcosa di cui Niccolò Gentili non riesce a ridere?

“Non saprei. Le dico la verità: formulata così, è una domanda sulla quale dovrei riflettere attentamente. Si è sempre fatta ironia anche su argomenti molto delicati. Pensi a Charlie Chaplin: quando mangiava la scarpa raccontava la povertà e la fame, mentre con Il grande dittatore affrontava il nazismo. Quindi non saprei darle una risposta precisa. L’ironia è sempre stata utilizzata anche come strumento per dissacrare ciò che sembrava impossibile dissacrare. Chissà, forse è ancora troppo presto per rispondere. Magari, andando avanti, mi accorgerò che esistono temi sui quali non riuscirò a fare commedia”.

Oggi stiamo parlando soprattutto del suo lavoro di sceneggiatore e regista. Nel frattempo, che fine fa la carriera da attore?

“Adesso ho scoperto un lavoro che mi diverte di più e, quindi, penso che continuerò a recitare nei miei film, ma non credo come protagonista. Quando giro sono talmente concentrato su ogni aspetto della lavorazione che sarebbe difficile. Quando recito, invece, sono completamente focalizzato sulla recitazione. Dovrei mantenere contemporaneamente la massima concentrazione su due fronti e credo che sarebbe troppo impegnativo. Continuerò a fare l’attore, certamente. Se mi offrissero dei ruoli sarei felicissimo e mi piacerebbe recitare per altri registi. Nei miei film vedremo come si evolverà il percorso. Per adesso vorrei continuare a comparire in ruoli più piccoli, ma divertenti”.

Per Dov’è la Fiesta? avete fatto due settimane di prove prima delle riprese, una pratica piuttosto insolita, soprattutto nella commedia italiana. Quanto sono state importanti?

“Fondamentali. Lo farò sempre e continuerò a chiederlo. Ringrazio profondamente la produzione per avermi permesso di fare queste prove, perché hanno migliorato notevolmente la sceneggiatura. Un conto è provare con Lisa: ci mettiamo insieme, leggiamo le scene e verifichiamo se funzionano. Quando, invece, si lavora con gli attori, ci si rende conto di quali battute siano meno efficaci, quali funzionino meglio e quali soluzioni si possano inventare. Moltissime idee sono nate proprio durante le prove. Le prove ci hanno aiutato anche concretamente sul set. Per esempio, durante la scena del furto della macchina rischiavamo di andare in straordinario. Se non avessimo provato e avessi dovuto costruire la sequenza direttamente sul posto, avremmo sforato abbondantemente i tempi, creando inevitabilmente del malumore sul set. Invece avevamo provato moltissimo, praticamente l’intero film e quasi in ordine cronologico. Quando stavamo per andare in straordinario e dovevamo girare la scena in cui arrivano sul posto, scoprono che la Fiesta non c’è più e chiamano la polizia, ho detto: «Ragazzi, mi raccomando, rifatela come durante le prove». Sono stati perfetti e l’hanno eseguita esattamente in quel modo. Senza quella preparazione, per me, sarebbe stato un disastro”.

Questa attenzione alle prove nasce anche dalla sua esperienza di attore?

“Sì, assolutamente. Esistono diverse scuole di pensiero. C’è anche chi preferisce non preparare nulla in anticipo, arrivare sul set la mattina, leggere la scena, impararla sul momento e girarla, proprio per ottenere una maggiore naturalezza. Per come sono fatto, preferisco lavorare diversamente. Non perché ritenga che sia in assoluto il metodo migliore, ma perché so che è quello più adatto a me. Ognuno conosce il proprio strumento, le proprie corde e sa come farle vibrare. Sento di dover lavorare in questo modo e, in questo caso, ha funzionato”.

Tempo fa una regista mi disse che un autore, attraverso i propri film, non fa altro per tutta la vita che inseguire una domanda. Se fosse così anche per lei, quale domanda starebbe inseguendo?

“Sto lavorando molto per accettare l’idea che non ci sia una vita dopo la morte. Non credo in alcuna religione e quindi, per me, alla fine di questo bellissimo viaggio che è la vita non ci attende altro. Forse è proprio per questo, perché sono convinto che dopo non ci sia nulla, che cerco in ogni modo di vivere al meglio e di inseguire i miei sogni qui, nel presente. Questa consapevolezza mi aiuta a rimanere concentrato su ciò che desidero e a continuare a perseguirlo, momento dopo momento”.

All’inizio mi ha detto di essere una persona molto determinata. Come distingue l’ambizione e la determinazione dall’ossessione?

“L’ossessione ha anche una connotazione negativa: impedisce di prendere le distanze, di concedersi delle pause. Credo di riuscire a staccare nei momenti giusti. Trasformare il proprio sogno in un’ossessione mi porterebbe inevitabilmente verso una dimensione molto diversa da quella che desidero. Ci sono molti altri aspetti della vita che mi appassionano, anche più leggeri: guardare la Fiorentina perdere ogni fine settimana oppure concedermi una bella mangiata. Amo il cibo, la cucina e moltissimo viaggiare. È bello coltivare anche altri interessi. Poi, inevitabilmente, tutte queste esperienze confluiscono nel cinema. Più si vive, più si fanno esperienze, più ci si allontana anche dal cinema e più, in seguito, ciò che si è vissuto finisce per ritornarvi. Tutto quello che facciamo, prima o poi, torna indietro e diventa materiale da raccontare. È tutto nutrimento. Quando studiavo con Fredo Valla, ricordo che citava una frase: «Quando capiranno che noi lavoriamo anche guardando fuori dalla finestra?». Il senso, per me, è proprio questo. Più esperienze faccio, anche lontano dal cinema, più penso che un giorno potranno tornarmi utili ed entrare nelle mie storie”.

Da quando il film sarà nelle sale verrà definito «giovane regista». Quanto pesa quell’aggettivo accanto alla parola «regista»?

“In realtà mi fa piacere, perché abbassa le aspettative. Il pubblico arriva più rilassato: «È un giovane regista, vediamo che cosa ha fatto». Poi si siede in sala ed è forse meno severo, meno esigente. Mi sento più protetto dall’aggettivo «giovane»”.

E in che cosa sente di essere rimasto profondamente giovane?

“Nell’entusiasmo con cui affronto tutto ciò che mi accade. Mi dicono spesso che il mio sembra quasi un modo fanciullesco di vivere, e forse è davvero così. Per adesso continuo a entusiasmarmi molto per quello che accade e sono felice di vivere in questo modo. Finché durerà, finché conserverò questo entusiasmo, continuerò ad alimentarlo e a seguire questa strada. Ma non sono aspetti che si possono decidere. È un modo di essere. Ho questa gioia e sono fatto così: che posso farci? ”.

Per contrappeso, allora, in che cosa si sente profondamente adulto?

“Non so se sia una risposta perfettamente aderente alla domanda, ma forse mi sento cambiato sotto molti aspetti, anche nel modo in cui gestisco il rapporto con la mia famiglia e con gli affetti. È molto diverso rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda la famiglia. Avevo parecchie difficoltà nel gestire i rapporti familiari, mentre oggi ho imparato a trovare la giusta distanza”.

Mettiamo a confronto il giovane e l’adulto. Se il Niccolò che cercava di entrare al Centro Sperimentale incontrasse quello di oggi, che è riuscito a realizzare il suo primo film, di che cosa rimarrebbe stupito?

“Rimarrebbe davvero molto stupito. Gli direbbe: «Ma chi l’avrebbe mai detto?»”.

Ma rimarrebbe più stupito del regista che è diventato, quindi dell’essere riuscito a realizzare quella che allora era soltanto un’aspirazione, oppure dell’uomo che è diventato?

“C’è stato un enorme percorso di trasformazione. Avevo un approccio molto diverso. Ero davvero ingenuo rispetto a moltissimi aspetti della vita e impreparato ad affrontarne concretamente le difficoltà. Avevo anche una conoscenza meno approfondita del cinema, ma soprattutto non ero pronto ad affrontare le insidie della quotidianità. Firenze mi cullava e mi proteggeva molto. Lasciarla e arrivare a Roma ha rappresentato per me un cambiamento enorme, che mi ha trasformato profondamente. È cambiato il mio modo di parlare, di osservare la vita e di affrontare le questioni quotidiane. Il mio carattere e il mio comportamento si sono modificati profondamente. Quindi, meno male che sono venuto a Roma e ho lasciato Firenze così presto”.

C’è invece qualcosa di sé che avrebbe voluto raccontarmi e che non le ho chiesto?

“No, perché dobbiamo conservare qualcosa per le prossime volte. Questa è una conversazione che deve continuare negli anni, non possiamo esaurire tutto subito. Avrei ancora molto da raccontarle, ma preferisco farlo poco alla volta. Ma c’è un pensiero con cui vorrebbe chiudere questa intervista: sono davvero felice di aver lavorato con Linda Caridi e Francesco Carril. Linda perché era la prima volta che affrontava un ruolo da commedia e, per me, è stata bravissima. Con Francesco, invece, si è creata una grande sintonia sul set. E poi con Lisa Nur, perché ha seguito l’intera lavorazione. Non è scontato che una sceneggiatrice sia quasi sempre presente sul set e averla al mio fianco mi ha dato ancora più forza e coraggio”.