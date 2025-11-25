Nichi Vendola di AVS fuori dagli eletti al Consiglio regionale in Puglia, flop clamoroso: "Che disastro"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nichi Vendola resta fuori dagli eletti del Consiglio regionale della Puglia: Avs non supera la soglia del 4% calcolata sui voti ai candidati presidente. Tra legge elettorale sfavorevole e la strategia delle liste civiche di Antonio Decaro, la lista ecologista manca il seggio per poche migliaia di voti. Un risultato che complica il futuro politico dell’ex governatore.

Il flop di AVS e l’esclusione dagli eletti di Nichi Vendola

Nel quartier generale di Avs la delusione è immediata. Come riportato dal Corriere della Sera, Nichi Vendola osserva lo spoglio sul telefono e commenta: “Siamo fuori. Che disastro, non ce lo meritavamo proprio”. I dati parziali indicano uno scarto di almeno mille voti, un divario che l’ex governatore giudica irrecuperabile.

Con quasi diecimila preferenze personali, di cui oltre 6.600 a Bari, Vendola resta fuori dagli eletti del Consiglio regionale della Puglia. La soglia di sbarramento del 4%, calcolata sui voti ai candidati presidente, è il nodo centrale.

Avs si ferma al 3,82% quando mancano circa 300 sezioni da scrutinare, restando a circa duemila voti dal traguardo. Lo stesso meccanismo penalizza anche altre liste minori, come Popolari per Decaro. Per Vendola, ricorda il Corriere, il paradosso è doppio: quella legge risale ai suoi anni di governo regionale.

La composizione del Consiglio regionale della Puglia

Il secondo fattore che incide sull’esito riguarda la dinamica politica interna al campo progressista. Antonio Decaro aveva posto mesi fa due condizioni per la composizione delle liste del Campo largo: l’assenza di Vendola e quella del governatore uscente Michele Emiliano.

L’accordo è arrivato solo con quest’ultimo, mentre Avs ha insistito sulla candidatura del suo fondatore. Di fronte al mancato passo indietro, Decaro ha costruito liste civiche in cui ha attratto diversi esponenti provenienti dall’area vendoliana, distribuendoli in ognuno dei sei collegi.

La dispersione di voti non è stata elevata, ma sufficiente a sottrarre ad Avs quel margine minimo che avrebbe garantito un seggio. Il risultato finale è un quadro sbilanciato: il centrosinistra conquista 29 seggi più quello del presidente, con il Pd che ne ottiene 14, seguito da Decaro Presidente con 7 e da Per la Puglia e M5S con 4 ciascuno.

Le reazioni dopo la sconfitta

L’esclusione complica i piani di Vendola, che guardava a un possibile rientro in Parlamento in vista delle politiche del 2027.L’ex governatore riconosce pubblicamente il peso del lungo periodo trascorso fuori dalle istituzioni regionali e parla di un “conto pesantissimo” pagato in un’unica tornata, mantenendo comunque toni distesi verso il vincitore: “Auguro a Decaro buon lavoro”.

Il risultato di Avs è molto distante dalle aspettative. In campagna elettorale si era ipotizzato persino un possibile 8%, ma la frenata alle urne ha azzerato la rappresentanza della lista.

Nel nuovo Consiglio regionale il centrodestra ottiene 20 seggi più quello del candidato presidente Lobuono, con 11 seggi per Fratelli d’Italia, 5 per Forza Italia e 4 per la Lega.