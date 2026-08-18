Nicholas Scola trovato morto a Scandiano in casa di un amico, attesa l'autopsia per fare luce sul decesso
Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di Nicholas Scola, il 25enne trovato morto a casa di un amico a Scandiano, dopo la serata di Ferragosto
È mistero sulla morte di Nicholas Scola, il 25enne trovato senza vita a casa di un amico a Scandiano, provincia di Reggio Emilia dopo la serata di Ferragosto trascorsa in comitiva. Secondo i primi accertamenti, sul corpo non sarebbero stati trovati segni di che farebbero pensare a una morte violenta. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la vicenda in attesa che l’autopsia possa fare chiarezza sulle cause del decesso.
Il ritrovamento a Scandiano
Come riportato dalla Gazzetta di Reggio, a scoprire il cadavere di Scola è stato lo stesso amico che lo stava ospitando nella sua abitazione della frazione di Iano di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, al risveglio dalla serata passata insieme al gruppo a Ferragosto.
Il padrone di casa ha cercato di fare riavere il ragazzo, ma vedendo che non rispondeva ha capito la gravità della situazione e ha allertato i soccorsi.
La morte di Nicholas Scola
In seguito alla chiamata al numero di emergenza sono arrivate sul posto un’ambulanza e un’automedica del 118: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dopo aver cercato senza successo di rianimare il ragazzo.
Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scandiano, per effettuare i primi rilievi e ricostruire i fatti precedenti alla scoperta del cadavere.
I militari dell’Arma hanno iniziato a raccogliere le testimonianze degli amici, ma da quanto risultato finora dai racconti non ci sarebbero stati segnali che avrebbero potuto fare presagire un decesso di Nicholas Scola.
Le indagini
Del resto, sul cadavere non sarebbero stati trovati segni riconducibili dai primi accertamenti a una morte violenta per mano di un’altra persona.
Secondo quanto riferito dalla testata locale ReggioSera, la procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto l’autopsia sul corpo del 25enne.
Saranno gli esami autoptici a fare luce sulle cause del decesso, se il ragazzo sia stato colpito come da ipotesi da un malore improvviso o se si possa trattare di un omicidio.