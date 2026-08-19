Nick Kyrgios positivo alla cocaina, sospeso il tennista che accusava Sinner: "Commesso errore enorme"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dall’International Tennis Integrity Agency (Itia) nell’ambito del “Programma Antidoping del Tennis”. Il tennista australiano è risultato positivo alla cocaina, dopo un controllo effettuato il 22 giugno 2026, durante un torneo Atp 250 che ha disputato a Maiorca. Il 31enne era finito al centro della cronaca sportiva nel 2024 per aver attaccato Jannik Sinner per il caso clostebol.

Nick Kyrgios positivo alla cocaina dopo gli attacchi a Sinner

Non appena la notizia della positività alla cocaina è diventata di dominio pubblico, Kyrgios è stato travolto dalle critiche sui social. Molti appassionati di tennis non gli hanno mai perdonato le feroci critiche rivolte a Sinner sul caso clostebol.

Per quanto riguarda il controllo a Maiorca del 22 giugno, un laboratorio accreditato dalla Wada ha rilevato nel campione prelevato dall’atleta australiano la presenza di benzoilecgonina, metabolita della cocaina.

ANSA

La sospensione ha avuto inizio lo scorso 4 agosto

La sostanza è inserita nella lista Wada tra le sostanze proibite ed è vietata in competizione. Per questo è scattata la sospensione provvisoria obbligatoria, misura che ha iniziato a essere valida dal 4 agosto 2026.

Kyrgios può presentare ricorso, ma al momento non risulta averlo fatto, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Il tennista australiano ammette le sue responsabilità: “Commesso un grave errore”

Kyrgios, attraverso un lungo post pubblicato tra le sue storie Instagram, ha commentato la vicenda, ammettendo di aver fatto uso di cocaina.

“Volevo che foste voi a sentirlo prima da me – ha scritto rivolgendosi ai fan – Recentemente ho fallito un test antidoping a Maiorca, risultando positivo alla cocaina. Ho commesso un enorme errore e me ne assumo pienamente la responsabilità. Chiedo scusa ai miei tifosi, alla mia famiglia, ai miei sponsor e a tutte le persone a me vicine. Soprattutto, chiedo scusa ai ragazzi che mi seguono”.

“So quale esempio rappresenta tutto questo e sono profondamente deluso da me stesso – ha aggiunto – Non cercherò scuse, ma voglio contestualizzare i fatti. Gli ultimi due anni, segnati dagli infortuni, hanno avuto un enorme peso su di me, sia fisicamente che mentalmente. Il mio corpo non è stato in grado di fare ciò che la mia mente si aspetta da lui e accettare di essere ormai vicino alla fine della mia carriera è stato più difficile di quanto avessi mai immaginato”.

E ancora: “Ho sempre detto che non sono stato io a scegliere il tennis: è stato il tennis a scegliere me. Ma lasciare andare una cosa che è stata tutta la mia vita è una delle cose più difficili che abbia mai dovuto affrontare. A volte mi sono sentito impotente e solo. Niente di tutto questo giustifica ciò che ho fatto”.

Il tennista ha poi cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno della vicenda, spiegando che quanto accaduto gli “ha dato una svegliata”. Inoltre ha riferito che per i prossimi 28 giorni starà lontano dai social media e dalla vita pubblica, impegnandosi per rimettersi in sesto.

“Chiedo alle persone di rispettare la mia privacy durante questo periodo e, soprattutto, quella della mia famiglia. Mi dispiace. Farò tutto il lavoro necessario e tornerò una persona migliore”, ha concluso.