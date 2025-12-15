Nick Reiner avrebbe ucciso il padre Rob e la madre Michele Singer, il figlio del regista era tossicodipendente

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nick Reiner avrebbe ucciso il padre Rob e la madre Michele Singer. Il figlio del noto regista è stato fermato e interrogato dalla polizia che non lo ha ancora arrestato ma potrebbe accusarlo ora di essere stato lui l’autore del duplice omicidio. Trentaduenne, da quasi venti anni lotta per liberarsi dalla tossicodipendenza. Ha vissuto per strada e si era allontanato dalla famiglia.

Il regista Rob Reiner ucciso in casa con la moglie

La polizia di Los Angeles sta mettendo sotto torchio Nick Reiner, figlio 32enne del noto regista Rob e di Michelle Singer, fotografa con cui il direttore di “Harry ti presento Sally” era sposato da oltre trent’anni.

Sotto interrogatorio per il duplice omicidio, Nick Reiner ha alle spalle una lunga lotta con la tossicodipendenza che, negli anni, lo ha spinto ad allontanarsi dai genitori e dal padre con cui – come lui stesso ha confermato – non aveva un buon rapporto.

La famiglia di Rob Reiner e sua moglie Michele Singer, sulla destra

Chi è Nick Reiner

Attore come il padre e il nonno, Nick, per anni è stato tossicodipendente. In un’intervista a People, nel 2016, aveva raccontato la battaglia iniziata quando aveva appena compiuto 15 anni. Fu allora che entrò per la prima volta in una clinica di recupero, luoghi in cui poi continuerà ad entrare e uscire per anni.

Con il tempo le sue condizioni erano peggiorate ma il ragazzo, rifiutandosi di sottostare ai programmi di riabilitazione suggeriti dai genitori, aveva deciso di allontanarsi dalla famiglia e di vivere per strada. Per lunghi periodi Nick Reiner, il secondo figlio del celebre regista, era stato senza fissa dimora in diversi stati come Maine, New Jersey e Texas.

Della sua condizione aveva parlato nel film semi-autobiografico “Being Charlie” che aveva scritto e che era stato girato proprio da suo padre. Rob aveva definito questo progetto come il più personale della sua intera carriera durante un’intervista al podcast WTF With Marc Maron.

Gli anni da tossicodipendente

“Quando ero là fuori avrei potuto morire. È tutta fortuna, tiri i dadi e speri di farcela”, queste alcune parole di Nick Reiner durante la promozione del film e che ripercorreva i periodi difficili da senzatetto.

In quella fase comunque l’uomo – oggi 32enne e interrogato per aver ucciso i suoi due genitori – aveva raccontato di aver incontrato persone straordinarie che lo avevano aiutato e convinto a tornare a casa. La possibilità di lavorare insieme aveva di fatto ravvicinato padre e figlio che, fino a lì, avevano avuto un rapporto conflittuale. In un’intervista Nick aveva ammesso che fin da quando era piccolo non aveva legato con il padre Rob.

Nick è il secondogenito di Rob, avuto con la moglie Michele, anch’ella uccisa a Los Angeles nella villa in cui i due vivevano. In precedenza, il regista era stato sposato con l’attrice e regista Penny Marshall (morta nel 2018), di cui aveva adottato la figlia, Tracy Reiner. Oltre a Nick, la coppia aveva altri due figli: Jake e Romy.

I fatti

Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati senza vita nella loro villa nei dintorni di Los Angeles. Sarebbero stati assassinati. Sui loro corpi sono state trovate diverse lacerazioni compatibili con ferite da arma di taglio: il coltello con cui sono stati uccisi non è ancora stato rinvenuto.

A ritrovare i cadaveri sarebbe stato un familiare che avrebbe lanciato l’allarme quando però ormai i due erano già morti. La porta di casa non mostrava segni di effrazione, motivo per cui la polizia di Los Angeles sta investigando per omicidio.

Il primo sospettato è stato fin da subito il figlio Nick. Questi, pur non essendo stato arrestato, è stato fermato e interrogato dalle forze dell’ordine.