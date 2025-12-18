Nick Reiner con la tuta anti-suicidio in tribunale dopo il duplice omicidio dei genitori Rob e Michele

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nick Reiner in tribunale: indossava la tuta anti-suicidio

Mercoledì 17 dicembre Nick Reiner, accusato dell’omicidio dei genitori, il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer, è comparso in tribunale per la prima volta.

Il 32enne si è presentato davanti al giudice del tribunale di Los Angeles in catene, con addosso la tuta anti-suicidio. Si tratta di un camice imbottito, utilizzato negli istituti penitenziari per prevenire eventuali tentativi di suicidio.

Candele, fiori e biglietti lasciati dai fan alla stella di Rob Reiner sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles

L’accusa per il duplice omicidio dei genitori Rob e Michele

Nick Reiner, che si trova in carcere dal momento del suo arresto, avvenuto domenica 14 dicembre, ha scelto di dichiararsi non colpevole di fronte al giudice.

Le autorità giudiziarie ne hanno disposto l’arresto senza possibilità di uscire su cauzione.

L’uomo è accusato di aver ucciso suo padre, il regista 78enne Rob, e la madre Michele Singer, 70enne e moglie di Reiner.

Qualora dovesse essere giudicato colpevole, Nick Reiner potrebbe rischiare l’ergastolo senza condizionale o addirittura la pena di morte.

Le dichiarazioni dei fratelli Reiner

Nelle ultime ore i fratelli di Nick Reiner hanno rilasciato alcune dichiarazioni dopo la tragedia che ha colpito la loro famiglia.

Jake e Romy Reiner hanno ringraziato per le condoglianze e l’affetto.

“La perdita orribile e devastante dei nostri genitori, Rob e Michele Reiner, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai provare. Non erano solo i nostri genitori, erano i nostri migliori amici”, hanno affermato i figli delle vittime.

La ricostruzione della vicenda

Rob Reiner e Michele Singer sono morti tra il 13 e il 14 dicembre per le gravi ferite da arma da taglio riportate a seguito di un’aggressione.

Per il duplice omicidio è stato accusato il figlio 32enne della coppia, Nick Reiner. È stata Romy Reiner a trovare i corpi senza vita dei genitori nella loro villa di Brentwood, a Los Angeles.

Sebbene non si sappia ancora, con esattezza, quando l’aggressione si sia verificata, si ipotizza che possa aver avuto luogo dopo una festa di Natale organizzata dal conduttore Conan O’Brien lo scorso 13 dicembre.