Nick Reiner in hotel dopo l'omicidio di Rob e Michele, sangue nella doccia e sul letto: coperta la finestra

Mentre Hollywood è ancora sotto shock per l’omicidio del regista Rob Renier e della moglie Michelle Singer, vanno avanti le indagini sul duplice delitto, per il quale è stato arrestato il figlio 32enne della coppia, Nick Reiner. Secondo quanto emerso, l’uomo dopo l’omicidio sarebbe andato in un hotel di Santa Monica: nella sua stanza il personale ha trovato sangue nella doccia e sul letto.

Nick Reiner in hotel dopo lite col padre Rob

Nick Reiner è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver ucciso i genitori, il noto regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer, nella loro casa a Los Angeles.

Le informazioni sull’omicidio e sulle accuse sono ancora poche, ma nelle ultime ore sono emersi diversi dettagli inquietanti.

ANSA Fiori sulla stella di Rob Renier sulla Hollywood Walk of Fame

Secondo quanto riportato da TMZ, nella serata di sabato 13 dicembre, poche ore prima dell’omicidio, padre e figlio avrebbero avuto una discussione molto accesa durante una festa di Natale organizzata dal conduttore tv e comico Conan O’Brien.

Testimoni raccontano dello strano e agitato comportamento del 32enne, che sembrava sotto l’effetto di stupefacenti.

Sangue nella stanza dell’hotel

Nelle ore successive Nick Reiner avrebbe preso una stanza in un hotel di Santa Monica, venendo registrato alle 4 del mattino.

Chi ha fatto il check in lo ha descritto come “sconvolto” ma non ha notato segni, come ferite o macchie di sangue, che potessero far pensare a una colluttazione.

Quando il personale dell’hotel è entrato nella stanza la mattina seguente ha trovato la doccia “piena di sangue” e altre tracce sul letto. E anche la finestra coperta con le lenzuola.

Sul posto è poi intervenuta la polizia per effettuare i rilievi, stabilire se quel sangue sia compatibile con quello delle vittime e ricostruire gli spostamenti di quella notte del 32enne.

L’omicidio di Rob Reiner e Michelle Singer

Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michelle Singer, 68, sono stati trovati morti domenica 14 dicembre nella loro abitazione a Los Angeles.

I due sono stati uccisi a colpi di arma da taglio, probabilmente un coltello. Per l’omicidio è stato fermato il figlio della coppia, Nick Reiner.

Il 32enne è noto per i suoi trascorsi di tossicodipendenza e per i suoi problemi di salute mentale, che in passato lo avevano portato ad allontanarsi dalla famiglia.