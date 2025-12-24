Nicola Ambresi morto investito da un'auto a Casalgrande dopo aver buttato la spazzatura, conducente in fuga

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È caccia aperta al pirata della strada che ha travolto e ucciso Nicola Ambresi a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, senza fermarsi a prestare soccorso. L’uomo, 76 anni, è stato centrato in pieno da un’auto mentre attraversava la strada dopo aver gettato la spazzatura. Le indagini sono condotte dalla Procura di Reggio Emilia rappresentata dal procuratore Calogero Gaetano Opaci nel più stretto riserbo.

76enne investito a Casalgrande

Alle 21 circa di martedì 23 dicembre un pensionato di 76 anni, Nicola Ambresi, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada.

Secondo la ricostruzione de La Presse l’uomo aveva appena gettato la spazzatura. Mentre attraversava la carreggiata in via Alessandro Volta, un proseguimento della Provinciale 51 – lo precisa Il Resto del Carlino – in condizioni di scarsa visibilità dovute al maltempo e al buio, non avrebbe fatto in tempo ad evitare un’auto che sopraggiungeva lungo la linea di mezzeria.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Un 76enne, Nicola Ambresi, è stato investito mentre attraversava la strada a Casalgrande (Reggio Emilia) ed è morto a seguito dell’impatto. È caccia al pirata della strada

Per Nicola Ambresi non c’è stato nulla da fare. Il pensionato è morto sul colpo a seguito dalle ferite prodotte dall’impatto che – secondo La Presse – sarebbe stato fortissimo.

Il conducente non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casalgrande e un’automedica arrivata da Scandiano, ma tutte le manovre di soccorso si sono rivelate vane.

Come è morto Nicola Ambresi

Secondo una ricostruzione riportata da La Presse e Il Resto del Carlino, l’anziano sarebbe stato centrato mentre attraversava la strada e l’impatto – ribadiamo, violentissimo – lo avrebbe sbalzato al suolo.

I primi soccorsi sono stati prestati da due infermieri che per puro caso hanno notato la scena, fino all’arrivo dell’automedica che purtroppo ha tentato inutilmente di rianimare il 76enne. L’incidente avrebbe coinvolto anche una ragazza di 18 anni trasportata in seguito al pronto soccorso Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Le sue condizioni, scrive il Carlino, non sarebbero gravi.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Casalgrande e dai colleghi del Nucleo Operativo, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia rappresentata dal procuratore Calogero Gaetano Opaci.

Gli inquirenti stanno cercando di risalire nel minor tempo possibile al modello dell’auto, all’identità del conducente e procedono nel massimo riserbo. Il conducente, per ora ignoto, dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Più di 80 mila incidenti nella prima metà del 2025

I dati arrivano dall’Istat. Secondo l’indagine, nel primo semestre del 2025 in Italia si sono verificati 82344 incidenti che hanno prodotto 111090 feriti e 1310 decessi.

Tra le ultime tragedie della strada ricordiamo quanto accaduto ad Arcugnano (Vicenza) il 21 dicembre, quando un’auto con a bordo quattro giovani si è schiantata contro un muro. Tre degli occupanti sono rimasti feriti, un giovane di 19 anni è morto a seguito dell’impatto.