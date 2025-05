Nicola Carraro marito di Mara Venier dimesso dopo 3 settimane, come sta dopo il lungo ricovero in ospedale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nicola Carraro può tornare a casa dopo tre settimane in ospedale. Mara Venier ha rassicurato i propri cari, amici e fan sulle condizioni di salute del marito, che sarà presto dimesso dopo il lungo ricovero al San Raffaele di Milano. Lo ha annunciato la conduttrice di Domenica In sui social, dove ha pubblicato le immagini di un regalo a sorpresa per il compagno di vita.

I problemi di salute di Nicola Carraro

Era stato lo stesso Carraro a spiegare i problemi di salute che l’avevano costretto a trasferirsi a Milano, per essere seguito da un’équipe medica specializzata dell’ospedale San Raffaele.

“Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso”, aveva spiegato mostrando per la prima volta sui social una sua foto in carrozzina.

Il ricovero

Dopo mesi di sedia a rotelle, Nicola Carraro era tornato in piedi ad aprile, ma aveva poi subito una ricaduta che l’avevano costretto a un altro ricovero di quasi un mese.

A dare la notizia sulle sue dimissioni è stata Mara Venier sui social, commentando il video del cagnolino regalato al marito, presentato ai follower con un video pubblicato su Instagram nella giornata di martedì 13 maggio.

“Amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale. Aiace ti aiuterà a riprenderti ne sono sicura, ti amo infinitamente” è stato il messaggio toccante della conduttrice, che in una puntata dello scorso marzo di Domenica In si era commossa in diretta pensando proprio ai problemi di salute del marito.

Il regalo

“Dopo essere stato senza cani per 15 anni, mia moglie Mara mi ha regalato questo meraviglioso personaggio”, ha detto il produttore cinematografico 83enne mostrando ai follower un cagnolino bianco e nero, chiamato Aiace in omaggio all’eroe della mitologia greca Aiace Telamonio.

“In alto i cuori, non vedo l’ora di tornare a casa per poterlo coccolare”, ha aggiunto emozionato Nicola Carraro.