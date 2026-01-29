Nicola Cuneo, il bad boy di '2 cuori e 2 capanne': “Non nascondo più le paure, la morte mi spaventa molto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A volte la forza sta nel non nascondersi. Nel non avere paura di dire: “Ho paura”. Nicola Cuneo, classe 2002, è uno di quegli attori che ti parlano prima ancora di recitare. Non per strategia, ma per natura. C’è qualcosa nei suoi occhi – una timidezza mai trattenuta, una fame silenziosa – che dice molto di più di mille parole. Lo ha dimostrato sul set, interpretando ruoli complessi come quello di Luca nella serie Crush – La storia di Matilde, o di Achille in I peggiori giorni. E lo conferma oggi in 2 cuori e 2 capanne, dove veste i panni di Cesare, un ex fidanzato apparentemente innocuo, che dietro la facciata del “bravo ragazzo” nasconde fragilità e rabbia pronte a esplodere e trasformarsi in revenge porn. Ma il vero “personaggio” con cui Nicola Cuneo si confronta ogni giorno è se stesso. Lo capiamo subito, fin dalle prime risposte. Non c’è alcuna barriera, nessuna costruzione. Solo un giovane uomo che prova a stare al mondo senza far finta di avere tutte le risposte. “Sono timido”, dice, “ma per questo ho scelto di fare l’attore”. È un paradosso che racconta bene chi è: uno che si espone per conoscersi, che usa la scena come strumento per andare oltre i propri limiti, per capire che cosa c’è nei cassetti ancora chiusi della sua vita. Lo incontriamo in una pausa tra uno spettacolo e l’altro. In questi giorni porta Shakespeare in una scuola media, insieme a una compagnia formata da ex studenti del Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno, l’uomo che più di tutti ha creduto in lui. Una palestra vera, quella del laboratorio, che lo ha accompagnato dal 2022 al diploma nel 2025, tra errori, dubbi, slanci e ostinazione. Adesso che ha cominciato a “stare sul serio in questo mestiere”, come dice lui, Nicola Cuneo si guarda allo specchio con più consapevolezza, ma senza smettere di farsi domande. E in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, più che darci risposte, ci invita a stare dentro a quelle domande con lui. Con onestà, con delicatezza, e con il coraggio di chi non ha paura di mostrarsi fragile.

Prima di tutto: come sta?

“Sto bene, anche se un po’ provato. Stamattina ho fatto un laboratorio teatrale in una scuola media con i ragazzi. È stato molto bello, ma anche impegnativo. Sto lavorando a un progetto con una compagnia formata da ex studenti, come me, del Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno. Siamo usciti l’anno scorso dal terzo anno e ci è stata proposta questa iniziativa: portare Shakespeare in una scuola. Mi è sembrata un’ottima idea e ho accettato subito”.

Com’è stata l’esperienza con i ragazzi? In fondo, tra lei e loro non c’è nemmeno tanta differenza d’età…

“In effetti no, non siamo così distanti. Ma lavorando con studenti delle medie, certe differenze si notano eccome. In molti mi sono rivisto in loro. Quando ero alle medie, ero piuttosto vivace. Non amavo stare in classe, e il teatro mi piaceva solo perché facevamo un’ora in meno di lezione, non per una vera passione. È stata un’esperienza intensa, e non è ancora finita: continueremo fino a mercoledì, quindi avrò modo di valutarla meglio. Ma già ora posso dire che è stata qualcosa di completamente nuovo per me. È la prima volta che mi esibisco davanti a un pubblico così giovane. Di solito recito davanti ad adulti, spesso ex insegnanti del laboratorio, in un contesto molto diverso. I ragazzi così giovani, lo ammetto, fanno anche un po’ paura. Sono imprevedibili. Quando si divertono, ridono forte, si lasciano trascinare, e in un attimo iniziano a parlare tra loro, a distrarsi. Intanto tu sei in scena e devi andare avanti, tenere il ritmo dello spettacolo. Però è un’esperienza davvero formativa. Più di tante altre. È quasi una prova di resistenza. Ti allena a essere pronto, ad adattarti, a comunicare in modo diretto. Se riesci a reggere il palco davanti a loro, puoi affrontare qualunque pubblico”.

Secondo lei, che cosa colpisce di più i ragazzi a teatro? C’è qualcosa che li affascina nel vedere un attore dal vivo?

“Credo che ciò che li colpisce di più sia vedere l’attore che vive davvero la storia mentre la racconta. C’è un lavoro di regia, certo, ma è l’attore che restituisce la storia in modo diretto, lì davanti a te, dal vivo. A teatro succede qualcosa di unico: sei dentro la scena insieme ai personaggi. E questo, secondo me, è essenziale per coinvolgerli, soprattutto quando si porta in scena Shakespeare, come stiamo facendo noi. Shakespeare è un autore straordinario, ma se lo leggi da solo, senza una guida, è difficile da capire. Anche io, le prime volte, non ci capivo nulla. Per questo, riuscire a far nascere in loro anche solo un po’ di curiosità per me è già tanto. Perché, se ci pensiamo, quello che succede nelle tragedie o nelle commedie di Shakespeare succede anche oggi, in forme diverse. È un autore ancora molto attuale”.

Quando aveva più o meno la loro età, alle medie, che cosa la affascinava? Pensava già di diventare attore?

“No, a undici o dodici anni non pensavo affatto di fare l’attore. La vera scintilla è arrivata intorno ai quindici anni, quando ho iniziato a frequentare i primi laboratori più strutturati, soprattutto di cinema. A scuola avevo fatto un po’ di teatro, ma si trattava di un’esperienza molto elementare. Non avevo mai avuto l’occasione di avvicinarmi davvero a questo mondo. Da bambino, poi, non andavo a teatro. Al cinema invece sì, molto spesso. Ed è lì che è scattato qualcosa. Quello che mi affascinava di più era la sensazione di essere dentro la storia. Uscivo dalla sala e avevo l’impressione di essere io quel personaggio. Ricordo i film Marvel: da piccolo, dopo averli visti, ero convinto di essere Spider-Man e saltellavo per strada. Questa è la magia del cinema: da bambini ti fa immaginare di essere un supereroe, da adulti ti fa tornare a casa con delle domande. Ti interroga su chi siamo e su dove stiamo andando. Oggi ho ventitré anni e quella stessa magia la percepisco in modo diverso, ma è ancora lì. Ed è potentissima”.

Ufficio stampa: Francesco Fusco

E, quindi, oggi che ha ventitré anni, chi è Nicola?

“Nicola è ancora un percorso aperto. Mi sto conoscendo. Sono giovane, ho ancora molte esperienze davanti, belle e meno belle. Devo capire come reagisco alle situazioni, come affronto ciò che non ho mai vissuto. Dentro di me ci sono ancora molti cassetti chiusi. Però una cosa l’ho capita: Nicola è una persona che cerca sempre di andare contro se stessa. Può sembrare strano, ma è così. Sono timido. E allora viene spontaneo chiedersi perché abbia scelto di fare l’attore. Proprio per questo. Perché è una sfida. Perché ho sempre sentito il bisogno di confrontarmi con i miei limiti. È quello che provo a fare ogni giorno. Non sempre ci riesco, ovviamente. Ci sono momenti difficili, giornate storte, dubbi che prendono il sopravvento. Ma continuo a provarci. Voglio mettermi alla prova, affrontare ciò che ancora non so gestire o capire. Sono convinto che col tempo ci riuscirò. Ho ventitré anni, c’è ancora spazio per crescere”.

Tra le cose che sente di non saper ancora gestire, ce n’è una che trova più difficile delle altre?

“La solitudine. È qualcosa che mi accompagna da sempre. Fin da bambino ho avuto un rapporto complicato con l’idea della morte. Mi ha sempre spaventato molto. Per questo, ad esempio, i film horror non li guardo. Quando resto solo, soprattutto la sera, magari fuori casa per lavoro, quella sensazione diventa opprimente. È come se mi cadesse addosso. Cerco di reagire, di superarla, come dicevo prima. Ma a volte prende il sopravvento. E non è semplice”.

Questa paura nasce da esperienze specifiche o è sempre stata presente?

“All’inizio credo fosse solo una suggestione. Poi però sono accadute due cose che mi hanno segnato profondamente. La prima quando avevo cinque o sei anni. Ero in piscina, nel condominio, stavo giocando con altri bambini. Uno di loro, per gioco, mi ha spinto sott’acqua. Ho iniziato a vedere tutto nero, non riuscivo a respirare. Ricordo benissimo quel momento: è stato un trauma. La seconda è avvenuta durante l’adolescenza. Ho un fratello più grande e, come spesso succede, a volte tra fratelli si gioca in modo un po’ fisico. Una volta, per sbaglio, gli ho dato una gomitata. Non forte, ma l’ho colpito in un punto delicato. Gli ho tolto il fiato. Nel giro di pochi secondi è caduto a terra, con del sangue che usciva dalla testa e gli occhi chiusi. Per un minuto, forse un minuto e mezzo, ho pensato di averlo ucciso. Ancora oggi, mentre lo racconto, faccio fatica a trattenere le lacrime. Tutte queste esperienze mi hanno segnato. Oggi ho paura di restare solo, di essere lontano dalle persone che amo, o che possa succedere qualcosa a loro mentre io non ci sono”.

Un punto in comune tra lei e Cesare il personaggio che interpreta in 2 cuori e 2 capanne c’è: l’insicurezza.

“Anche Cesare ha una paura profonda di restare solo. Quando una porta gli viene chiusa in faccia, è come se perdesse completamente l’equilibrio. Gli crolla tutto. Il suo unico punto fermo è Lavinia, interpretata da Benedetta Tiberi, che è stata bravissima. Quando sente di perderla, quando capisce che lei non c’è più, non riesce a gestire quell’emozione così forte. Non ha gli strumenti. E da lì compie un gesto molto sbagliato, estremo, che nasce da un vuoto profondo.

C’è però una differenza evidente tra lei e il personaggio. Cesare reagisce con la violenza, mentre in lei emerge una grande sensibilità. È qualcosa che ha dovuto imparare a gestire nel suo lavoro?

“Sì, soprattutto all’inizio, prima di entrare in un’accademia di teatro e cinema. La mia sensibilità mi rendeva molto vulnerabile. Se ricevevo un giudizio che consideravo ingiusto, lo vivevo sempre sul piano personale. E, a dire il vero, a volte succede ancora. Quando partecipavo ai primi stage di recitazione, completamente agli esordi, bastava una critica negativa e per me era un disastro. Mi chiudevo, perdevo sicurezza. Col tempo ho cercato di trasformare quella sensibilità in una risorsa, di metterla al servizio del lavoro. Non è stato semplice. Ho sbagliato molte volte, ci ho sbattuto la testa. Ma è anche così che si forma il carattere. È in quel percorso che capisci chi sei e che tipo di attore puoi diventare”.

Chi l’ha aiutata a gestire i suoi lati più fragili e sensibili?

“In realtà ci sto ancora lavorando. È una dimensione che credo mi accompagnerà per tutta la vita, perché fa parte del mio modo di essere. È qualcosa di profondamente radicato in me. Detto questo, una persona che mi ha aiutato tantissimo è sicuramente mia madre, Cristiana. Quando ero minorenne mi accompagnava ovunque: agli stage, ai provini. È sempre stata presente. E nei momenti in cui le cose non andavano bene, era lei a dirmi: ‘Nicola, domani vai lì e fagli vedere chi sei. Vai sicuro di te, non tirarti indietro. Tirarsi indietro non serve a nessuno. Mostrare di esserci, anche quando si sbaglia, è una cosa rara. Ed è importante’. Per lavoro, si è sempre mossa dietro le quinte del mondo dello spettacolo e, quindi, conosce bene l’ambiente. Mi ha sempre detto: ‘Se vuoi fare questo mestiere, devi farti le ossa. Prendi le porte in faccia e vai avanti. Non guardare nessuno e tira dritto’”.

Le è mai capitato che la sua sensibilità diventasse un bersaglio? Che qualcuno cercasse di prevaricare su di lei?

“È una dinamica che noto sempre di più. Chi è sensibile, spesso attira persone che provano a schiacciarlo. Premesso ciò, non ho mai vissuto davvero quella sensazione in modo diretto. Non mi è mai capitato di sentirmi spiegare ‘come funziona il mondo’ o di essere fatto sentire piccolo. Forse perché tendo a mascherare quella parte. Non mostro sempre la mia vulnerabilità, cerco di restare concentrato, presente, attivo. Poi è chiaro: se qualcuno mi tocca sul personale, quella sensibilità emerge, anche senza che io lo voglia. Fa parte di me. Ma, per fortuna, non mi sono mai sentito sminuito o attaccato per questo”.

Con la sua sensibilità, come si affronta allora, in scena, un personaggio maschile tossico come Cesare? Lo si giudica? Si prendono le distanze?

“Cerco sempre di mettere qualcosa di mio al servizio del personaggio. La mia sensibilità, per esempio, non l’ho accantonata: l’ho trasformata. Come dicevo prima, io e Cesare condividiamo una paura molto forte della solitudine. Ho preso quella paura, l’ho spinta all’estremo e l’ho messa al servizio del personaggio. Una cosa fondamentale, però, è non giudicarlo. Devo capire perché agisce in un certo modo, che cosa lo ha portato a comportarsi così: il mio lavoro è entrare nella sua psicologia. Cesare è un ragazzo di ventuno, ventidue anni, più o meno un mio coetaneo. Quindi mi sono chiesto: ‘Se domani la mia ragazza mi lasciasse, come reagirei?’. La risposta è che sicuramente non reagirei come lui. Però, anche io proverei qualcosa di molto forte. Quando sei innamorato e vieni lasciato, hai davvero la sensazione che il mondo ti crolli addosso. Ho preso quella emozione e l’ho esasperata, fino in fondo, per rendere credibili, nel corpo e nella mente del personaggio, anche le sue azioni più sbagliate”.

Cesare vive un amore malato. Nicola, invece, che rapporto ha con l’amore?

“Sono felicemente fidanzato da cinque anni, praticamente da quando ero un ragazzino. La nostra storia è iniziata verso la fine del periodo del Covid. In questo momento, tra l’altro, la mia ragazza è nell’altra stanza. Stava studiando: ha iniziato anche lei a fare teatro e le stavo dando una mano con le battute. Per me l’amore è tutto. È la forza che muove ogni cosa. Cerco di fare tutto con amore. E non parlo solo dell’amore di coppia, ma dell’amore come energia umana. Le faccio un esempio semplice: se esco di casa per comprare il pane e il ragazzo al banco mi sorride e mi chiede com’è andata la giornata, io torno a casa felice. Quel gesto, per me, è una forma d’amore. Anche tra sconosciuti. Se invece mi dà il pane senza dire nulla, finisce lì. Ma se c’è un saluto, un sorriso, una parola in più, cambia tutto. Sono fatto così: per me la gentilezza è fondamentale. Se manca, la giornata prende una piega diversa”.

E con l’amore verso se stesso? Se potesse fare un gesto di gentilezza verso Nicola, che cosa gli direbbe?

“Difficile che avvenga. Con me stesso faccio fatica a essere gentile. Sono molto severo, sia nel lavoro sia nella vita quotidiana. Cerco sempre il difetto, l’errore. Se mi capita di arrabbiarmi, poi resto a pensarci per ore. Mi chiedo perché ho reagito così, perché ho risposto in quel modo. Mi metto continuamente in discussione. Vivo spesso sul filo, in tensione. Non è che non mi voglia bene, ma non riesco a concedermi leggerezza o riconoscimento. Mi viene molto più naturale dare attenzione e affetto agli altri che a me stesso. Forse un giorno ci riuscirò. Magari tra dieci anni. Adesso, a ventitré anni, sento di non essermelo ancora ‘guadagnato’. Ho la sensazione di dover fare di più, dimostrare qualcosa. Fino a quando non raggiungo certi obiettivi, non riesco nemmeno a farmi un complimento. Non riesco a rilassarmi”.

Non sembra solo una questione di obiettivi ma di consapevolezza.

“Negli ultimi tempi ho raggiunto una certa consapevolezza. Sento di esserci. Di voler fare, di voler lavorare e mettermi in gioco. Un po’ di ambizione personale c’è, lo ammetto, ma non è quella la spinta principale. La verità è che faccio tutto anche per rendere orgogliose le persone che amo: mia madre, mio padre, mio fratello. Cerco di dare il meglio per loro. E poi, certo, se riesco a rendere orgoglioso anche me stesso, tanto meglio. Ma al primo posto ci sono le persone che mi conoscono davvero. L’amicizia, la famiglia, la mia fidanzata. Sono loro che mi tengono in piedi”.

In che cosa si sente ancora un giovane uomo?

“Sinceramente, mi sento ancora un po’ adolescente. Non so se purtroppo o per fortuna. So che il tempo passa e non si torna indietro, ma cerco di non bruciare le tappe. Voglio godermi quello che posso ancora vivere, anche in termini di età. Quindi sì, oggi mi sento ancora adolescente… ma con una certa paura verso il futuro. Perché so che sta arrivando il momento in cui dovrò uscire da questa fase e prendere davvero in mano la mia vita. Per questo parlavo di consapevolezza: voglio iniziare a staccarmi dall’adolescenza, a diventare una persona più matura. Anche se, in fondo, un po’ di immaturità me la porterò dietro per sempre: mi diverte”.

Quando chiude gli occhi e pensa al futuro, che cosa vede?

“Penso spesso al futuro. E quando lo immagino, io mi vedo ancora fare questo lavoro: sul grande schermo, sul piccolo schermo, su un palco. Mi ci vedo. Anche se aprendo gli occhi, devo affrontare la realtà. Le difficoltà ci sono, anche quelle piccole, come aspettare per mesi un provino che non arriva. Ma ho fiducia. In me stesso, nei miei mezzi. E anche un po’ nel cielo. Non so se credo davvero nel destino… però mi piace pensarci. E non lo dico per tirarmela: cerco sempre di comportarmi bene, con rispetto verso tutti, che sia uno sconosciuto o un amico. Credo che la gentilezza e la bontà, prima o poi, vengano ripagate. Voglio continuare a crederlo. E poi c’è il lavoro. Sono quasi nove anni che ho iniziato a frequentare questo ambiente, ma è da circa quattro che ho cominciato a fare sul serio, da quando sono entrato nell’Accademia di Max Bruno. Lì ho capito cosa significa davvero fare questo mestiere. Ho ancora tanta strada davanti, ma tengo la testa bassa. Mi affido a me stesso con tutti i miei limiti e, come dicevo, anche un po’ al cielo. Poi si vedrà”.

E la serenità?

“Me lo dicono tutti che dovrei stare più tranquillo. Non è la prima volta che lo sento: me lo ripetevano spesso anche gli insegnanti del laboratorio. Max, in particolare, mi diceva: ‘Stai più tranquillo, non devi dimostrare tutto’. Perché io so di avere delle qualità. E so anche che, se le cose devono succedere, succederanno: non posso forzarle. C’è una frase che Max ripeteva spesso in accademia, e che per me è diventata importante. A volte, quando salivo sul palco, sentivo quasi il bisogno che tutti guardassero me, Nicola, più che il personaggio. È un aspetto su cui sto ancora lavorando, cercando di lasciarlo andare. Ma non è facile. Questo ambiente è pieno di concorrenza. È una giungla. Non puoi permetterti di abbassare la guardia. Eppure, forse per me la chiave giusta è proprio quella: abbassarla”.

Crede che un giorno riuscirà davvero a mostrare chi è realmente?

“È una sfida. Una grande sfida. Capire quanto riusciamo ad essere sinceri, prima di tutto con noi stessi. Guardi, glielo dico con sincerità: se non fossi stato onesto, certe cose non gliele avrei mai raccontate. Quelle che ho detto sono le mie paure più grandi. Ma non ho paura di dirle. Perché a volte, proprio le nostre paure più profonde diventano anche la nostra forza più grande. Con il mio lavoro, attraverso quello che faccio, vorrei riuscire proprio a trasmettere questo: che anche con mille difficoltà, mille paranoie e mille difetti, se non ti arrendi, qualcosa riesci a ottenerlo. Non lo dico da attore affermato, perché non lo sono ancora. Sono molto autocritico: faccio fatica a riconoscermi i meriti ma come mi fanno notare gli altri ho già fatto una serie da coprotagonista per Rai Gulp e due film con Bruno, nonostante i miei limiti”.