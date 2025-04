Nicola Fratoianni di AVS insulta Antonio Tajani, il video del "vaffa" in Parlamento

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nicola Fratoianni di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, ha insultato il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani in Parlamento. Lo ha fatto a microfoni spenti, al termine della replica al Question Time del ministro degli Esteri e vice premier sul Medioriente e i bombardamenti su Gaza. La scena è stata immortalata in un video durante la diretta Rai.

L’attacco di Nicola Fratoianni ad Antonio Tajani

Nel suo intervento in Parlamento, Nicola Fratoianni ha detto rivolto ad Antonio Tajani: “Non ha ancora detto una parola sul responsabile di questa ecatombe, il criminale di guerra Benjamin Netanyahu. Ed è inutile che venga qui a dirci che avete sanzionato qualche colono. Ci mancherebbe altro! Dovreste sanzionare il governo fondamentalista, di estrema destra, fascista di Israele (…) colpevole di genocidio, di apartheid, di deportazione, di pulizia etnica”.

Ancora Fratoianni: “Che cosa deve succedere più perché diciate una parola? Perché prendiate in considerazione l’ipotesi di riconoscere lo Stato di Palestina, affinché ‘due popoli, due Stati’ non resti solo un’evocazione retorica? (…) Cos’è l’ecatombe di Gaza se non il naufragio di ogni nozione di diritto umano?”.

Nicola Fratoianni, segretario e leader di Avs.

L’intervento del segretario e leader di Alleanza Verdi e Sinistra si è concluso così: “Su tutto questo ancora una volta nessuna parola, solo ipocrisia. Ma signor ministro, signore e signori del Governo, di fronte a questa ecatombe, l’ipocrisia che si ripete giorno dopo giorno diventa un’altra cosa, diventa complicità. E la storia ne chiederà conto, anche a lei, anche a voi”.

Il vaffa di Nicola Fratoianni ad Antonio Tajani

Il “vaffa” è stato pronunciato da Nicola Fratoianni al termine della sua replica al Questione Time di Antonio Tajani sul Medioriente e i bombardamenti su Gaza, a microfoni spenti.

L’episodio è stato immortalato durante la diretta Rai.

Il sostegno di FdI ad Antonio Tajani

Fratelli d’Italia si è schierata al fianco di Antonio Tajani dopo quanto accaduto in Parlamento. Il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan ha dichiarato: “Desidero esprimere solidarietà al ministro Tajani che oggi nel corso del question time alla Camera dei deputati è stato apostrofato con un insulto da parte del deputato Nicola Fratoianni. Un episodio accompagnato dal silenzio sia del protagonista, che si è ben guardato dal presentare le proprie scuse, sia dell’intera sinistra. Chissà adesso cosa si inventeranno pur di giustificare Fratoianni, visto che con Prodi sono stati capaci di far passare una tirata di capelli per un gesto d’affetto”.

Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, ha commentato: “Come al solito la sinistra predica bene ma razzola male, parla di rispetto delle Istituzioni e poi è la prima a mancarne, a conferma di una doppia morale che da sempre li caratterizza”,

In una nota, il deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha aggiunto: “A sinistra come al solito sono bravi a predicare dando lezioni a tutti di buona educazione, ma poi si tradiscono mostrando il vero volto dell’intolleranza”.