Nicola Giampaolo condannato dal Tribunale Vaticano per calunnia dopo le dichiarazioni a Report sul caso Becciu

Nicola Giampaolo è stato condannato dal Tribunale Vaticano per calunnia in seguito ad alcune dichiarazioni da lui rilasciate nel corso della trasmissione Rai Report sul caso riguardante il caso Angelo Becciu. Giampaolo ha impugnato la sentenza, che lo vede condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione con il risarcimento per i danni morali al cardinale.

La sentenza di condanna per Nicola Giampaolo

Un comunicato del Dicastero delle Cause dei santi ha dato notizia della sentenza di condanna nei confronti di Nicola Giampaolo. Nella nota si legge:

“Il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, riconoscendo la sussistenza del reato ascrittogli, con sentenza del 29 ottobre 2025 ha dichiarato Nicola Giampaolo colpevole di calunnia nei confronti di P. Bogus Turek, Sottosegretario del medesimo Dicastero, del cardinale Angelo Becciu e dello stesso Dicastero delle Cause dei Santi, rappresentato dal Card. Marcello Semeraro, Prefetto”.

La ricostruzione della vicenda che vede protagonista il cardinale Angelo Becciu. Nicola Giampaolo è stato condannato dal Tribunale Vaticano per calunnia per alcune sue dichiarazioni rilasciate a Report proprio sul caso Becciu.

La reazione di Nicola Giampaolo

“Sono stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione con il risarcimento per i danni morali al Cardinale Angelo Becciu”, ha confermato su Facebook Nicola Giampaolo.

Lo stesso Giampaolo ha poi annunciato: “Abbiamo già impugnato la sentenza, aspettiamo le motivazioni per andare in appello. Il reato d’imputazione è quello della calunnia in un procedimento penale avviato nel 2020. Abbiamo già fatto opposizione. Siamo sicuri e certi che in appello i giudici potranno capovolgere questa sentenza. Siamo fiduciosi e sereni. Per quanto mi riguarda continuo ad amare la Chiesa, che è bellezza e purezza, è madre di noi cristiani”.

Nicola Giampaolo ha anche tenuto a sottolineare che la sua condanna riguarda “solo ed esclusivamente il Tribunale Vaticano”.

Il caso Angelo Becciu

Il cardinale Angelo Becciu, al centro del caso relativo agli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra, è stato condannato nel 2023 in primo grado dal Tribunale del Vaticano a 5 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e truffa.

Di fatto, Becciu è stato il primo porporato a essere riconosciuto colpevole da un Tribunale della Santa Sede.