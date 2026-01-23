Nicola Gratteri contro il Referendum sulla Giustizia, "il sorteggio per i due Csm è truccato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nicola Gratteri ha ribadito ancora una volta il suo “No” al Referendum sulla Giustizia. Motivando la sua decisione, il procuratore di Napoli ha definito il criterio del sorteggio per designare i componenti dei due Csm “truccato“. Gratteri è anche tornato sulla vicenda del suo vecchio video pubblicato “senza permesso” sul profilo Facebook di Fratelli d’Italia, per il quale aveva già annunciato una denuncia: “Non si può dire che ho cambiato idea”.

Perché Gratteri è contro il Referendum sulla Giustizia

Non ha usato mezzi termini Nicola Gratteri con chi gli ha chiesto un parere sul Referendum sulla Giustizia. Come riportato da ANSA, il procuratore di Napoli ha definito “truccato” il criterio del sorteggio per disegnare i componenti dei due Csm.

Gratteri ha spiegato: “Si propone di realizzare due Csm e l’Alta Corte, con un sorteggio secco per i magistrati, cioè sorteggiando tra tutti i magistrati, mentre per i laici è ‘temperato’. Il Parlamento sceglie, per esempio, 50 candidati, li mette in un’urna e tra questi 50 già selezionati, ne estraggono 10 per il Csm dei Giudici e 10 per il Csm dei pm. Saranno componenti laici nominati e non sorteggiati”.

ANSA

Gratteri e il video pubblicato “senza permesso” da Fratelli d’Italia

Gratteri è anche tornato a parlare della vicenda del suo vecchio video pubblicato “senza permesso” sul profilo Facebook di Fratelli d’Italia.

Il procuratore di Napoli, nelle scorse ore, ha annunciato una denuncia.

Gratteri ha detto: “In quel video non ho assolutamente considerato l’ipotesi dei due Csm e dell’Alta Corte perché ho sempre pensato a un solo Csm con il sorteggio. Non si può dire, quindi, che Gratteri due anni fa era per il sorteggio e oggi ha cambiato idea se chi questo referendum propone cose completamente diverse rispetto a quello che è il cosiddetto sorteggio secco”.

La risposta polemica di Fratelli d’Italia a Gratteri

Nella giornata di giovedì 22 gennaio, Fratelli d’Italia aveva replicato a Nicola Gratteri con un nuovo post su Facebook.

Nel messaggio si legge: “Prima invoca il sorteggio al CSM come ‘madre di tutte le riforme’, poi minaccia querele contro chi lo ricorda. Gratteri, le idee possono cambiare, le dichiarazioni pubbliche restano”.

Il post prosegue così: “Non se la prenda con noi: rifletta, piuttosto, sulla sua coerenza. Noi non abbiamo cambiato idea. Il 22 e 23 marzo votiamo Sì”.