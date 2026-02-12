Nicola Gratteri e il sì al referendum da "indagati e imputati", politica in rivolta per le "parole gravissime"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alcune dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri sul referendum hanno causato indignazione da parte dei sostenitori del “sì” al referendum sulla riforma del Csm. Il procuratore ha detto che voteranno per il no “imputati e indagati”, mentre per il sì voterà “la gente per bene”. Gratteri ha anche espresso preoccupazioni sui poteri che i Pm avranno a seguito della riforma.

Le dichiarazioni di Gratteri sul referendum

Durante una video intervista al Corriere della Calabria, il procuratore di Napoli e testimonial per il “no” al referendum sulla riforma del Csm Nicola Gratteri ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno causato la reazione del comitato del “sì”.

Gratteri ha dichiarato che per il “no”: “voteranno le persone per bene, quelle che ritengono oche la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria”.

Le dichiarazioni che hanno fatto indignare il comitato sostenitore del “sì” sono state però quelle rivolte a chi voterà in favore al referendum. Gratteri ha detto:

Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente.

Le preoccupazioni di Gratteri

Gratteri ha poi espresso alcune preoccupazioni per quanto riguarda gli effetti che la riforma avrebbe sul ruolo dei pubblici ministeri, che secondo il procuratore di Napoli diventerebbero dei “superpoliziotti“.

“Io non voglio un pubblico ministero più forte, lo voglio più sereno, che non abbia pressioni. Questa riforma è per i potenti e per i ricchi” ha detto Gratteri.

La riforma cambia principalmente il Csm, il Consiglio superiore della magistratura, e separa le carriere dei Pm e dei magistrati giudicanti.

La reazione di Salvini e dei sostenitori del “sì”

Le parole di Gratteri hanno causato come detto una dura reazione da parte del comitato del “sì”. Matteo Salvini ha annunciato che denuncerà il procuratore di Napoli per le sue parole.

Il leader di azione Calenda ha commentato: “Le parole di Gratteri sono di una gravità incredibile. Voterò Sì al referendum, ma non mi verrebbe mai in mente di catalogare chi farà una scelta diversa in questo modo indegno”.

Il ministro Carlo Nordio ha addirittura chiesto l’esame psico-attitudinale: “Sono sconcertato da quello che ho sentito, ma ancora di più da quello che è stato detto dopo. Mi domando se l’esame psico-attitudinale che noi abbiamo proposto per l’inizio della carriera dei magistrati non sia necessario anche per la fine della carriera”.

La replica di Gratteri alle accuse

Gratteri stesso ha poi reagito alle critiche dichiarando al Corriere: “I miei interventi non possono essere parcellizzati e letti in modo disorganico. Non ho detto, come strumentalmente vogliono far credere, che quelli che votano Sì sono tutti appartenenti a centri di potere”.

Poi nel corso della trasmissione Piazzapulita di La7 Gratteri ha aggiunto: “In quell’intervista ho parlato di tante cose, ho detto che a mio parere voteranno Sì le persone a cui questo sistema conviene. Loro sanno perfettamente che indebolendo la magistratura potranno dormire sonni più tranquilli”.

“Chi interpreta diversamente è in mala fede e vuole alzare lo scontro, io problemi non ne ho perché la paura l’ho superata 35 anni fa” ha detto. Sul possibile procedimento ha detto: “Ho 67 anni, dal 1989 vivo sotto scorta e ho sentito intercettazioni in cui dicevano come mi dovevano ammazzare. Ho combattuto, arrestato 450 latitanti. Non ho paura, sono allenato e non farò falli di reazione”