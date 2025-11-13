Nicola Gratteri e l'intervista di Falcone, si tratta di un fake: le scuse del magistrato e di Travaglio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’intervista in cui Giovanni Falcone avrebbe espresso il suo parere sulla separazione delle carriere era un falso. Il caso è esploso quando Nicola Gratteri, in diretta dallo studio di DiMartedì su La7, l’ha letta a favore di telecamera dal suo smartphone. In realtà Giovanni Falcone non avrebbe mai pronunciato quelle parole, né Repubblica ha mai pubblicato quell’intervista. A smentire la notizia è stato lo stesso quotidiano, poi sulla vicenda è intervenuto anche lo stesso Gratteri: “Me l’hanno mandata persone serie”.

La falsa intervista di Giovanni Falcone

Il 4 novembre Nicola Gratteri era ospite nello studio di DiMartedì. Nel corso di un intervento sulla separazione delle carriere, smartphone alla mano, ha letto un’intervista attribuita al compianto Giovanni Falcone.

L’intervista sarebbe stata pubblicata il 25 gennaio 1992 da Repubblica. Nel virgolettato citato da Gratteri, Falcone avrebbe detto che “una separazione delle carriere può andar bene se resta garantita l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero”.

ANSA Nicola Gratteri ha letto in diretta una falsa intervista rilasciata da Giovanni Falcone a Repubblica

Poi Falcone avrebbe detto:

Ma temo che si voglia, attraverso questa separazione, subordinare la magistratura inquirente all'esecutivo. Questo è inaccettabile.

Come ricostruisce Open, poco prima dell’intervento di Gratteri a DiMartedì sul quotidiano Il Dubbio era già comparsa una smentita alla falsa intervista che, però, era stata ripresa anche da Il Fatto Quotidiano. Smontata la fake news, sia Marco Travaglio che lo stesso Gratteri sono intervenuti per fare un passo indietro.

La smentita di Repubblica

Il 12 novembre Repubblica ha ripreso il video dell’intervento di Nicola Gratteri a DiMartedì e ha fatto chiarezza: “Quell’intervista è falsa, non è mai stata realizzata”.

Il quotidiano ha aggiunto, inoltre, che “Falcone era notoriamente a favore della separazione delle carriere“, una versione condivisa anche dal Giornale.

La replica di Gratteri e Marco Travaglio

Intervenuto sul Foglio, Nicola Gratteri ha affermato che le persone che gli avrebbero inviato quella falsa intervista “erano persone autorevoli dell’informazione, me l’hanno riportata come autentica, e io l’ho letta”.

Anche Marco Travaglio, come anticipato, ha fatto un passo indietro dopo la pubblicazione sul Fatto Quotidiano:

Quando sbagliamo, diversamente dai bufalari che raccontano volutamente una ventina di balle al giorno, ci scusiamo con i lettori. E lo facciamo oggi per aver preso per buone due citazioni sbagliate di Falcone e Borsellino, riprese da pubblicazioni scritte e online.