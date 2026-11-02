Nicola Gratteri sfida Giorgia Meloni, "Vuole abbassare gli stipendi ai magistrati? Abbassiamoli ai politici"

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Nicola Gratteri è disposto a rinunciare a una parte dello stipendio, purché il taglio riguardi anche parlamentari e alti funzionari. A Otto e mezzo, su La7, il procuratore di Napoli entra nel merito della proposta del governo guidato da Giorgia Meloni sugli adeguamenti delle retribuzioni dei magistrati. Nel corso dell’intervista critica anche i decreti sicurezza e accusa la maggioranza di avere affidato a Forza Italia le scelte sulla giustizia.

Gratteri a Meloni sugli stipendi dei magistrati

Di fronte alla necessità di risparmiare in un momento di crisi, Gratteri si dice pronto a fare la propria parte. “Tagliamoci tutti lo stipendio. Io sono d’accordo”, afferma, spiegando di condurre una vita semplice e di non essere attaccato al denaro.

La disponibilità riguarda anche una riduzione di 1.000 euro, a condizione che il sacrificio venga chiesto anche ad altre categorie. “Se la politica dice che lo stipendio è alto, quello dei magistrati abbassiamolo di 1.000 euro, però abbassiamo anche quello dei parlamentari”.

Il procuratore richiama inoltre gli aumenti ai funzionari di Palazzo Chigi e contesta la differenza di trattamento nel dibattito pubblico. Rivendica poi il proprio impegno quotidiano in ufficio, dalla mattina alle 7.30 fino a sera, e precisa che per partecipare alle trasmissioni televisive prende giorni di ferie.

Gli adeguamenti e il rifiuto di firmare

Sulla decisione di Meloni di non firmare il Dpcm, Gratteri sostiene che la premier abbia sbagliato. A suo giudizio, la nomina di un commissario consentirà comunque il pagamento delle somme dovute. Il magistrato riconduce la vicenda a un errore nel calcolo degli adeguamenti degli anni passati e contesta la cifra di 100.000 euro a testa circolata nella polemica.

“Ancora in questo momento nessuno sa quanto è”, osserva. “Sono soldi che spettano ai magistrati in base ad una legge”, aggiunge. Gratteri spiega che il meccanismo serve a tutelare l’autonomia della magistratura, evitando che giudici e pubblici ministeri debbano negoziare il proprio stipendio con il potere politico.

Le critiche ai decreti sicurezza del governo

Nel corso dell’intervista, Lilly Gruber richiama gli otto pacchetti sicurezza e i 57 nuovi reati introdotti in quattro anni. Gratteri parla di “bulimia di decreti” e di “ansia da prestazione”: secondo il procuratore, il governo avrebbe avuto il tempo per una revisione del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario.

A suo giudizio, aumentare una pena di un anno produce pochi effetti senza intervenire sul funzionamento complessivo del sistema. Il ragionamento comprende gli sconti di pena e i benefici penitenziari, che secondo Gratteri possono favorire anche esponenti mafiosi capaci di presentarsi come detenuti modello.

Accusa quindi il governo di usare i decreti per la propaganda politica, affidandosi all’effetto degli annunci sui nuovi inasprimenti delle pene.

La giustizia affidata a Forza Italia e il referendum

Gratteri attribuisce le scelte sulla giustizia agli equilibri della coalizione. “La giustizia è stata subappaltata”, afferma, indicando Forza Italia come il partito che ne ha assunto la gestione, mentre Fratelli d’Italia puntava al presidenzialismo e la Lega all’autonomia differenziata.

Il procuratore lega inoltre le tensioni alla sconfitta del governo al referendum sulla giustizia, il cui risultato, sostiene, “non è stato metabolizzato”. Contesta l’idea che governo, Parlamento e magistratura debbano procedere nella stessa direzione e richiama il bilanciamento dei poteri voluto dai costituenti, a garanzia dell’autonomia delle diverse istituzioni.