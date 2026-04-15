Nicola Gratteri si commuove parlando di una vita sotto scorta da Berlinguer, "l'ho visto con gli occhi lucidi"

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Ospite a È sempre Cartabianca su Rete 4 il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha raccontato delle tante minacce ricevute, delle difficoltà e delle limitazioni di una vita sotto scorta. Il magistrato si è commosso quando ha parlato con Bianca Berlinguer dei sacrifici a cui ha costretto la sua famiglia. “L’ho visto con gli occhi lucidi”, commenta Andrea Scanzi. “Teniamocelo stretto un uomo così”.

Una vita sotto scorta, il racconto di Nicola Gratteri

Nella puntata di martedì 14 aprile di È sempre Cartabianca su Rete4 è stato ospite il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, uno dei magistrati antimafia più noti ed esposti.

Rispondendo alle domande di Bianca Berlinguer, Gratteri ha raccontato come è vivere sotto scorta da 30 anni.

ANSA

Oltre a non godere delle libertà che tanti danno per scontato, il procuratore vive lontano dalla famiglia, i figli al nord e la moglie rimasta in Calabria. “Eh sì, certo che pesa“, ha detto Gratteri.

Il magistrato è sotto protezione dal 1989, quando una notte hanno sparato a casa dell’allora fidanzata – poi diventata sua moglie – e l’hanno poi chiamata “dicendole che stava sposando un uomo morto”. Forse ti può interessare Referendum, Gratteri contro La Russa e Governo: "Volevamo impiccarmi, Sì ha vinto in comuni sciolti per mafia" Il procuratore Nicola Gratteri commenta l'esito del referendum sulla giustizia e critica il presidente Senato La Russa e il Governo Da allora è stato un crescendo, nel corso degli anni sono state acquisite numerose intercettazioni, anche all’estero, “dove si discuteva come mi dovevano ammazzare, dove mi dovevano ammazzare”. Ci sono stati anche episodi che hanno riguardato i suoi figli: “Uno hanno cercato di sequestrarlo e un altro dovevano simulare un incidente”.

Gratteri si commuove da Berlinguer

Gratteri ha parlato dei tanti sacrifici che ha dovuto sopportare e imporre alla sua famiglia.

Ha raccontato che quando i figli erano piccoli lui viveva di fatto in caserma a Reggio Calabria e quando tornava non lo riconoscevano: “Piangevano, dicevano chi è questo?”.

“Non ho mai accompagnato i miei figli a prendere un gelato”, ha detto il magistrato, “non sono mai andato quando c’erano le recite a scuola”.

“Ci sono stati periodi anche di tensione“, ha rivelato, “perché i ragazzini non capivano”.

Queste cose si possono sopportare solo se tu sei convinto che quello che fai serve“, ha spiegato Gratteri.

Come esempio, il magistrato ha raccontato di un piccolo episodio, un “mafiosetto” che rubava pecore e capre a un’anziana in Calabria.

Dopo averlo arrestato, la donna “ritorna a trovarmi con un sorriso, cambia volto”. Vederla così “ripaga di tutto. Questo ripaga di tutti i sacrifici che hai fatto”, ha detto Gratteri, visibilmente commosso.

Scanzi: “L’ho visto con gli occhi lucidi”

“Stasera ho visto a È sempre Cartabianca Gratteri che, con gli occhi lucidi, ha raccontato con profondo garbo e pudore tutti gli attentati che ha ricevuto, le minacce a lui e alla sua famiglia, le privazioni, le paure, i dolori”.

Così Andrea Scanzi commenta il commosso racconto di Gratteri da Bianca Berlinguer.

“Racconti straordinari, come è straordinario l’uomo che li ha rivelati. Tutti quelli che lo hanno criticato e criticano sotto la cintura, dovrebbero vergognarsi dalla mattina alla sera”, aggiunge Scanzi. “Teniamocelo stretto un uomo così”.