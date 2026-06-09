Nicola Gratteri smorza le idee di Vannacci, "la remigrazione è irrealizzabile, dove li porti? Non è facile"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha attaccato l’idea della remigrazione portata avanti da Vannacci, criticandola soprattutto perché praticamente irrealizzabile. Il magistrato ha poi chiesto un sistema penale che “tenga in carcere” le persone arrestate prima del processo, anche nel caso in cui non ci sia pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.

Gratteri contro la remigrazione

Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli diventato celebre come portavoce del “No” nella campagna per il referendum sulla riforma della Giustizia, ha commentato a Otto e Mezzo la remigrazione.

Gratteri è stato molto critico dell’aspetto pratico di questa idea: “La remigrazione come la realizzi? Mettiamo il caso in cui prendi 100 irregolari e dico che li voglio portare nel Paese X. Li metti su un aereo ma il Paese ti dice che non puoi atterrare dove li porti?” ha dichiarato.

ANSA

“Devi fare trattati bilaterali, accordi, in cambio a quello Stato devi dare qualcosa se vuoi che si prendano 100 immigrati. Non è facile” ha poi continuato.

Nella puntata di domani 10 giugno di Otto e Mezzo sarà ospite Roberto Vannacci, che ha più volte citato la remigrazione.

La soluzione di Gratteri

L’approccio di Gratteri all’immigrazione sarebbe diverso. Da una parte, spiega il procuratore, bisognerebbe fare “un discorso di lungo periodo, che parta dall’istruzione, che punti a integrare queste persone”.

“Se queste persone delinquono va creato un sistema giudiziario che non le faccia uscire dal carcere in 20 giorni” ha poi specificato Gratteri.

Il procuratore ha fatto un esempio a riguardo della carcerazione preventiva, che non include migranti, ma i manifestanti di Torino. Gratteri ha chiesto di fatto di cambiare le norme sulla carcerazione preventiva per permettere di tenere in carcere le persone arrestate prima di qualsiasi processo.

“Se non c’è pericolo di inquinamento delle prove, non c’è pericolo di fuga e non c’è pericolo di reiterazione, non ci sono i presupposti per tenerli in carcere. Bisogna cambiare le regole del gioco, non lamentarsi che i magistrati liberano gli arrestati” ha dichiarato.

Cos’è la remigrazione

Gratteri, da quanto dichiarato a Otto e Mezzo, sembra però aver frainteso cosa sia la remigrazione. Questa politica, portata avanti da movimenti neonazisti tedeschi e austriaci e da altri partiti di estrema destra in Europa, non riguarda solo i migranti irregolari e nemmeno quelli regolari, ma anche e soprattutto i cittadini di origine straniera.

L’enciclopedia Treccani ha definito remigrazione come una “parola-pietra”, citando un’espressione di Carlo Levi. Un eufemismo, che dietro a un’espressione apparentemente normale suggerisce qualcosa che, detto chiaramente, risulterebbe totalmente inaccettabile alla maggior parte delle persone.

Nel caso della remigrazione, il concetto nascosto sono le deportazioni di massa forzate di persone scelte dal governo in carica in maniera arbitraria, siano essi stranieri o cittadini italiani, al fine di realizzare una pulizia etnica, espellendo chiunque non sia “assimilato”.