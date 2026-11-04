Nicola Gratteri tra gli attentati falliti e il "peso che hanno dovuto affrontare mia moglie e i miei figli"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il magistrato Nicola Gratteri vive sotto scorta da 37 anni, una condizione che ha segnato non soltanto la sua vita, ma anche quella della moglie e dei due figli per “il peso che hanno dovuto affrontare”. Il procuratore della Repubblica di Napoli è tornato a parlare delle minacce ricevute dalla criminalità organizzata e degli attentati falliti nei suoi confronti.

Le parole di Nicola Gratteri

In un intervista al Corriere della Sera, il magistrato, impegnato da decenni nel contrasto alla ‘ndrangheta, ha raccontato le rinunce quotidiane imposte dalle misure di protezione e la responsabilità che avverte nei confronti degli agenti incaricati della sua sicurezza.

Sugli attentati falliti, ha dichiarato: “So che la mia vita dipende anche dall’attenzione e dalla professionalità delle persone che si occupano della mia sicurezza, e questo mi dà un senso molto concreto di responsabilità verso di loro. Il rischio esiste e bisogna esserne consapevoli”.

Ha poi aggiunto: “Non so perché un progetto criminale sia stato fermato e altri, nella storia di questo Paese, siano arrivati fino in fondo”.

La vita di Nicola Gratteri è sottoposta a misure di sicurezza dall’aprile 1989, quando le indagini condotte contro la criminalità organizzata calabrese avevano già provocato minacce nei suoi confronti.

Il peso sulla sua famiglia

Nell’intervista al Corriere della Sera, il magistrato ha affrontato anche il tema delle conseguenze personali di questa condizione.

Alla domanda sulle limitazioni imposte alla moglie e ai figli, ha risposto:

“È la parte più difficile da accettare. Dietro i rischi che hanno corso e corrono i miei familiari ci sono rinunce quotidiane”.

Nicola Gratteri ha quindi sottolineato quanto il sostegno della famiglia abbia accompagnato il suo percorso professionale, pur senza cancellare le difficoltà affrontate negli anni.

“La gratitudine verso mia moglie e i miei figli non cancella il peso di ciò che hanno dovuto affrontare” ha dichiarato.

Gli attentati falliti contro Nicola Gratteri

Nel corso degli ultimi decenni, sono stati diversi i progetti di attentato e intimidazioni nei confronti di Nicola Gratteri e la sua famiglia.

Come ricorda Ultima Voce, uno degli episodi più rilevanti risale al giugno 2005, quando alcune intercettazioni in carcere fecero emergere un piano per colpire il magistrato e gli agenti della sua scorta con un’esplosione.

Nello stesso periodo, i Carabinieri del Ros individuarono nella piana di Gioia Tauro un arsenale comprendente esplosivo e armi da guerra.

Nel gennaio 2016 si verificò invece un episodio che coinvolse direttamente uno dei suoi figli.

Due persone si presentarono nell’edificio in cui il giovane viveva a Messina, fingendo di appartenere alle forze dell’ordine.

Il ragazzo si accorse che gli sconosciuti indossavano passamontagna e riuscì a mettersi al sicuro.

Dopo l’accaduto, le autorità decisero di predisporre misure di tutela anche per lui.

Nel 2019, durante l’operazione antimafia Malapianta, emersero conversazioni intercettate nelle quali alcuni esponenti criminali facevano riferimento alla possibilità di colpire Gratteri.

Nel gennaio 2020 il dispositivo di sicurezza del magistrato venne ulteriormente rafforzato, dopo nuove informazioni investigative su possibili minacce alla sua vita.

Furono introdotte misure aggiuntive per la protezione degli spostamenti e degli impegni pubblici.

Un nuovo allarme arrivò nel maggio 2022, quando un’informativa attribuita ai servizi di intelligence di un Paese straniero segnalò un possibile attentato organizzato da ambienti della criminalità calabrese.

Chi è Marina Leone, la moglie di Nicola Gratteri

Marina Leone è la moglie di Nicola Gratteri, con il quale è sposata dal 1990 e ha avuto due figli.

La donna ha mantenuto negli anni un profilo riservato, lontano dall’esposizione pubblica legata all’attività professionale del marito.

Non risultano confermati pubblicamente dettagli relativi alla sua data di nascita o alla specifica attività lavorativa.

In passato Gratteri ha raccontato che alcuni sconosciuti spararono contro l’abitazione della futura moglie, accompagnando l’intimidazione con un avvertimento sulla sorte del magistrato.

Un episodio che precedette il matrimonio e che contribuì a rendere evidente il pericolo collegato al suo lavoro.

In un’altra intervista al Corriere della Sera, nell’agosto 2026, Gratteri aveva ricordato il ruolo svolto dalla moglie nella crescita dei figli e nella gestione della quotidianità familiare durante le sue frequenti assenze per lavoro.