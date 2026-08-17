Nicola Maggiotto in coma dopo l'aggressione a Barcellona, accusa del papà e la versione dell'amico sulla rissa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Resta ricoverato in gravi condizioni, in coma farmacologico, all’ospedale del Mar di Barcellona Nicola Maggiotto, il 21enne italiano picchiato all’uscita da un locale in circostanze ancora poco chiare. Secondo il padre il figlio è stato aggredito “perché italiano”, mentre uno degli amici del giovane, rimasto anche lui ferito nella rissa, sostiene che non c’è stata nessuna lite o screzio con il gruppo di di sconosciuti che li ha aggrediti. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia catalana.

Nicola Maggiotto in coma dopo l’aggressione a Barcellona

Nicola Maggiotto, 21enne di Asolo (Treviso) lotta tra la vita e la morte all’ospedale del Mar di Barcellona.

Il giovane è ricoverato in terapia intensiva, in coma farmacologico, dalla sera di mercoledì 12 agosto, dopo essere stato aggredito e picchiato all’uscita da un locale della città spagnola, dove era in vacanza con un gruppo di coetanei.

ANSA

I medici gli hanno diagnosticato lesioni a livello cerebrale: le sue condizioni sono critiche e stabili, la prognosi è riservata.

Soltanto nelle prossime ore si saprà se i traumi potranno risolversi senza gravi conseguenze, ha spiegato al Corriere della Sera il padre di Maggiotto, Daniele.

L’accusa del papà

“Prima di partire per le ferie lavorava come capo magazziniere, ma è un giovane ambizioso. Ha tanti sogni ed era pronto a realizzarli”, racconta il padre al Messaggero.

Da quanto gli è stato riferito, qualcuno ha colpito il figlio con un violento pugno alla nuca, alle spalle. “Un colpo vigliacco”, lo definisce Daniele Maggiotto. Poi gli aggressori hanno continuato a colpirlo a terra.

Assistito da un avvocato italiano, l’uomo ha già sporto denuncia: sulla vicenda sta indagando la polizia catalana.

Sul possibile movente dell’aggressione, papà Maggiotto ipotizza che possa essere legato alla questione migranti. Stando al racconto degli amici, tra il gruppo che hanno affrontato ci sarebbero stati dei magrebini: “Mi sono fatto l’idea che ce l’avessero con gli italiani“.

L’aggressione all’uscita di un locale

Quanto accaduto è ancora tutto da chiarire. L’aggressione è avvenuta mercoledì sera attorno alle 22,30 all’esterno del Sea Sea Club, uno dei locali più frequentati della città, al termine di un party a bordo piscina.

All’uscita dal locale, un gruppetto di italiani composto da otto ventenni trevigiani è entrato in contatto con un’altra comitiva di giovani, una dozzina circa. Non è chiara la loro nazionalità, forse spagnoli.

Sulle prime i due gruppi hanno iniziato a parlare, in inglese, con toni amichevoli. Poi lo scenario sarebbe cambiato.

Maggiotto, che si trovava qualche metro più indietro rispetto agli amici, sarebbe stato colpito alla nuca, alle spalle, da uno degli sconosciuti.

Il giovane è caduto a terra, perdendo i sensi, e sarebbe stato preso a calci da altri del gruppo. A quel punto gli amici sono accorsi e la situazione è degenerata in una rissa più ampia.

Uno degli italiani ha riportato una lacerazione allo zigomo: dopo essere stato trattato al pronto soccorso è stato dimesso ed è rientrato in Italia.

La versione dell’amico sulla rissa

“Stavamo solo chiacchierando con quei ragazzi”, ha raccontato all’Ansa l’amico di Maggiotto rimasto ferito nella rissa.

Il gruppo che ha fronteggiato gli italiani era una dozzina circa di persone: “Non so se fossero spagnoli, perché abbiamo parlato solo inglese“.

Il giovane non sa spiegarsi l’aggressione, a suo dire non c’è stata alcuna discussione tra i due gruppi, nessun “approccio con delle ragazze che possa averli irritati”. Inoltre, ha aggiunto, “non ci è stato rubato nulla”.

“Ho visto che Nicola si fronteggiava con un altro ragazzo ma non so perché“, ha detto.