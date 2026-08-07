Nicola Musiani morto dopo essere stato picchiato a Cervia, quattro giovani fermati per l'omicidio del 54enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni fermati per l’omicidio di Nicola Musiani. Il 54enne era stato picchiato brutalmente con calci e pugni dal branco a Cervia, nel Ravennate, prima della morte durante il ricovero in ospedale. A distanza di quasi tre settimane, gli inquirenti sono riusciti a identificare e rintracciare i responsabili nella provincia di Forlì-Cesena.

Nicola Musiani picchiato a morte a Cervia

Musiani era stato vittima del pestaggio vicino al camper dove viveva, in località Pinarella di Cervia, sul litorale della provincia di Ravenna, nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Il 22 luglio era morto per le gravi conseguenze riportate, all’ospedale Bufalini di Cesena.

La feroce aggressione era stata filmata in parte da alcune telecamere di videosorveglianza, che avevano ripreso il gruppo colpire ripetutamente il 54enne anche a terra, alla testa e al torace. Le immagini non avevano però permesso di tracciare con chiarezza i profili degli autori.

ANSA

Il fermo dei quattro giovani

Il riconoscimento da parte dei carabinieri dei presunti responsabili è stato possibile al termine di lunghe e complesse indagini, attraverso le testimonianze di diverse persone individuate con l’analisi di video di altre telecamere pubbliche e private della zona, incrociate con i dati delle banche dati delle forze dell’ordine, elementi emersi da pedinamenti, oltre a intercettazioni telefoniche e ambientali.

Con il coordinamento della procura di Ravenna, gli inquirenti sono riusciti a individuare e fermare i quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti nella provincia di Forlì-Cesena, ma gli accertamenti proseguiranno per verificare il coinvolgimento di altri eventuali responsabili del pestaggio mortale.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il gruppo si sarebbe trovato a Cervia per una serata in discoteca e l’omicidio non sarebbe avvenuto per ragioni legate alla droga, come sarebbe stato ipotizzato inizialmente.

Le indagini sull’omicidio

Dalle ricostruzioni fatte finora, Musiani sarebbe stato picchiato a morte forse per uno sguardo, da cui sarebbe scaturita una discussione davanti al locale, sfociata nella brutale aggressione in un parcheggio.

I quattro sono stati portati in carcere e dovranno rispondere dell’accusa di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi.

Sulla vicenda il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, ha annunciato la volontà del Comune di costituirsi parte civile: “Un importante sviluppo investigativo per un fatto che ha inferto una profonda ferita alla famiglia di Nicola e all’intera comunità di Pinarella e di Cervia, profondamente colpita da un episodio di violenza tanto brutale quanto inaccettabile – ha commentato – Confidiamo ora che il prosieguo delle indagini e il successivo iter processuale faccia piena luce sulle responsabilità e renda piena giustizia a Nicola”.