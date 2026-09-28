Nicola Nocella, l’intervista all’attore: “Mi sveglio la mattina e penso che questo è il mio mestiere”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, quando raccontano il proprio mestiere, finiscono inevitabilmente per raccontare se stesse. Non perché confondano il lavoro con la vita, ma perché a un certo punto diventa difficile stabilire dove finisca l’uno e cominci l’altra. Con Nicola Nocella succede abbastanza presto. Lo incontriamo al Reggio Calabria Film Festival 2026 e l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie parte dal cinema, come sarebbe naturale aspettarsi. Dai personaggi, dai maestri, dal Centro Sperimentale, dagli incontri che hanno costruito una carriera. Ma lentamente qualcosa cambia. Il mestiere rimane al centro eppure, quasi senza accorgersene, comincia a diventare una porta. Dietro c’è un ragazzo partito da Corato con un desiderio tanto preciso da sembrare quasi ingenuo: vincere un David di Donatello. Nicola Nocella oggi può raccontarlo ridendo, persino prendendosi in giro, ma non lo ridimensiona. Non finge che i premi non contino. Non trasforma l’ambizione in qualcosa di cui vergognarsi. A quarantacinque anni quel desiderio è ancora lì. Ed è forse questa una delle cose che colpiscono maggiormente parlando con lui: Nicola Nocella non sembra avere particolare interesse a costruire una versione finta di se stesso. Può raccontare i no sui quali ha costruito la carriera e, poco dopo, confessare quanto sia insopportabile aspettare che squilli un telefono. Può parlare della disciplina quotidiana dell’attore e poi ricordare l’emozione di sua madre quando lo ha visto ai David. Può dire di non essersi comprato una casa e non farne né una rinuncia eroica né un rimpianto. Semplicemente, la sua vita è andata da un’altra parte. Forse è per questo che a un certo punto l’intervista smette quasi di essere un’intervista. Succede quando entrano nella conversazione le persone che non ci sono più. Ennio Fantastichini, soprattutto, ricordato non soltanto come un attore dal quale imparare, ma come un uomo capace di telefonare alle due di notte perché aveva incontrato una poesia che sentiva il bisogno di condividere. Succede quando Nicola Nocella parla dei genitori che invecchiano e del desiderio, arrivato con il tempo, di tornare a stare vicino a loro. Succede quando racconta il fratello e dice che, più ancora di essere stato un buon figlio, gli importa sapere di essere stato un buon fratello. E succede definitivamente dopo che l’intervista, formalmente, sarebbe già finita. I saluti sono stati fatti. Il registratore potrebbe spegnersi. Invece Nicola Nocella continua a parlare. E il discorso arriva alla paura, alle dipendenze, alla ludopatia dalla quale racconta di essere uscito, ai “mostri” che possono presentarsi quando un attore rimane solo in una stanza d’albergo. Non c’è compiacimento nella confessione. C’è, semmai, una cautela quasi opposta: la consapevolezza che raccontare pubblicamente una fragilità significa assumersi anche una responsabilità verso chi quella stessa fragilità la sta vivendo. È probabilmente lì che si comprende qualcosa anche dell’attore. All’inizio della nostra conversazione Nicola Nocella parla della recitazione come della possibilità di diventare “plastilina nelle mani degli altri”. Verso la fine, quando ormai non sta più parlando soltanto di cinema, quella disponibilità sembra essersi trasformata in qualcos’altro: la scelta di non irrigidirsi nemmeno quando il personaggio da mostrare è se stesso. Forse essere attori significa anche questo. Passare una vita imparando a entrare nelle vite degli altri e scoprire, prima o poi, quanto sia difficile restare semplicemente dentro la propria. Con Nicola Nocella siamo partiti dal cinema. Poi, fortunatamente, l’intervista ha deciso di andare altrove.

È al Reggio Calabria Film Festival, che quest’anno ha scelto come parola chiave del suo claim un termine importante: identità. Nicola Nocella è diventato l’attore che desiderava essere?

“Sì, perché riesco ancora a divertirmi moltissimo facendo questo mestiere. Se mi vede in Cena di classe e poi guarda un altro mio lavoro, trova qualcosa di diverso. Sono riuscito a non rinchiudermi in una maschera. Ho fatto molta fatica e detto tanti no. Non ho comprato una casa, neppure una moto, ma ne è valsa la pena. Perché affrontare un ruolo ed essere ancora capaci di trasformarsi è una grande soddisfazione. Per Cena di classe ho preso ad esempio quaranta chili. Volevo però interpretare quel film proprio così, volevo che il personaggio fosse enorme, perché Alex aveva bisogno di esserlo. Mi sono quindi messo nelle condizioni di interpretarlo in quel modo. Ne ho parlato con Francesco Mandelli, che, le assicuro, è un regista davvero bravo. Spero non ci siano pregiudizi nei suoi confronti, perché ha un grande talento”.

Ha citato quaranta chili e mi ha fatto pensare a un altro numero: quattro. Lei ha tentato più volte l’accesso al Centro Sperimentale, ricevendo tre no prima dell’ammissione. Che cosa direbbe oggi a quel ragazzo di diciannove o vent’anni che continuava a vedersi respinto?

“È una domanda bellissima e le spiego perché. Sono entrato in Accademia al quarto tentativo e quello era esattamente l’anno in cui dovevo riuscirci. Se fossi entrato con il primo gruppo, in quella prima classe, avrei avuto accanto persone come Valentina Lodovini, Giulia Bevilacqua, Alessandro Roja, Gianluca Bazzoli, Maurizio Tesei… Se fossi entrato in quel gruppo a diciannove anni, ancora acerbo e senza alcuna esperienza, mi avrebbero triturato. Anche nel secondo gruppo c’erano attori bravissimi, che hanno poi costruito splendide carriere, ma per me sarebbe stato un percorso diverso. Il gruppo nel quale sono entrato, invece, era quello perfetto. In quel periodo era arrivato Giancarlo Giannini, che mi scelse personalmente. Oggi dice che sono il suo migliore allievo. Ripete sempre: ‘Lui è il mio migliore allievo’. E penso: figuriamoci gli altri! Ho frequentato un corso che mi ha cambiato la vita. Perciò, a quel ragazzo di diciannove o vent’anni direi soltanto: ‘Non ti preoccupare. Aspetta. Sta andando tutto come deve andare’. Poi gli consiglierei anche di comprare dei Bitcoin, possibilmente. Questo glielo direi senza esitazioni: ‘Compra dei Bitcoin’”.

La carriera di un attore è particolare: a quei no iniziali sono poi corrisposti molti sì. Lei si è concesso almeno una volta il lusso di rifiutare un progetto perché non la convinceva?

“Continuamente. È un insegnamento che ho ricevuto da diverse persone. Me lo diede Avati nel 2010, quando girai il mio primo film, Il figlio più piccolo. Mi disse: ‘Le carriere si costruiscono con i no’. È lo stesso principio che mi espressero Christian De Sica e Giampaolo Letta, un uomo che conosce profondamente il cinema. Non era stato lui a scegliermi per Il figlio più piccolo, ma Pupi Avati. Cercavano un nome: c’erano De Sica, Morante, Zingaretti e volevano un altro interprete conosciuto. Invece si ritrovarono questo ciccione pugliese sconosciuto, arrivato dal nulla, scelto da Avati perché mi aveva visto su una panchina al Centro Sperimentale. Giampaolo Letta venne da me e mi disse: ‘Nicola, dovrà dire moltissimi no ed è così che costruirà la sua carriera’. È anche ciò che mi ha insegnato quello che è stato il mio migliore amico e che oggi non c’è più. Vorrei citarlo perché è stato un uomo straordinario: Ennio Fantastichini. Ennio mi ripeteva sempre: ‘Ho costruito la mia carriera sui no’. E stiamo parlando della carriera di Ennio. Aveva vinto un Oscar europeo. Era un uomo eccezionale, davvero straordinario (si commuove, ndr)”.

Capisco la commozione.

“Non penso mai a lui con tristezza, perché mi ha insegnato moltissimo. Mi ha mostrato che cosa significhi amare, che cosa voglia dire saper amare e che cosa sia l’amore autentico, puro. L’amore agape, quello che ci arriva da una tradizione antichissima. Era fatto così. Poteva chiamarla alle due di notte perché aveva appena letto un poeta e sentiva il bisogno irrefrenabile di leggerglielo”.

US: Hollywood Communication

Perché Nicola, quel ragazzo cresciuto a Corato, voleva fare cinema?

“Sono nato a Terlizzi, ma ho vissuto tutta la vita a Corato. Sono di Corato. Perché volevo fare cinema? È una domanda enorme. Per esigenza. Per urgenza. Avevo bisogno di raccontare storie e volevo farlo a modo mio. Desideravo assumere forme nuove, diverse. Ero stanco di ciò che ero nella mia vita: ciccione, frustrato. Sapevo di poter dare di più e sentivo di avere qualcosa da raccontare. Volevo essere plastilina nelle mani degli altri. Desideravo farmi dirigere, mettermi a nudo davanti a persone con le quali avrei potuto costruire qualcosa. Adoro parlare con i registi, confrontarmi con loro. Se adesso mi chiedesse ancora ‘perché?’, non riuscirei a spiegarlo diversamente. C’erano un’esigenza e un’urgenza. Sentivo dentro di me un movimento che aveva bisogno di esplodere”.

Quando ha capito che la scena poteva essere davvero il suo posto?

“Quando feci il mio primo spettacolo al liceo scientifico, a Ruvo, mi sentii talmente bene… Come diceva John Belushi, il palco, la scena, è l’unico posto in cui mi sento a casa. E lì mi sono sentito a casa”.

È stata quella la prima volta in cui si è riconosciuto lo status di attore? Non parlo ancora del lavoro, ma proprio di un modo di stare al mondo. Oppure è avvenuto soltanto dopo?

“Attore mi ci sento. Dopo aver frequentato il Centro Sperimentale ho capito di esserlo davvero. È successo quando ho letto quella parola scritta sul diploma. Ma questo mi ha dato anche grandi poteri e grandi responsabilità. Ogni mattina faccio cinque minuti di esercizi di voce, perché mi servono a ricordare che sono un attore. Se non sono il primo a dare dignità a me stesso e al mio lavoro, non posso aspettarmi che lo facciano gli altri. Questo non significa che vada in giro sentendomi ‘l’attore’. Assolutamente no. La vita è tutto: gli amici, il divertimento, stare con le persone, arricchirmi attraverso ciò che gli altri hanno da raccontarmi, mangiare, bere, uscire, guardare le partite e i film, che adoro. Anche stare qui, davanti al mare al tramonto, è un’esperienza bellissima, che arricchisce. Questa è la vita. Per me la vita è tutto. Ogni giorno, però, devo ricordarmi anche un altro aspetto. Quando ero al Centro Sperimentale avevamo cento libri da leggere. Li lessi tutti. Uno era Lettere a un giovane poeta di Rainer Maria Rilke. È una corrispondenza epistolare tra un giovane poeta e Rilke, che all’epoca era già Rilke. Il ragazzo gli manda le proprie poesie e gli chiede: ‘Maestro, può leggerle e darmi un parere?’. Rilke, attraverso perifrasi meravigliose, gli fa sostanzialmente capire che quelle poesie non sono buone. L’unica che ritiene valida è proprio quella che il ragazzo detesta. Poi gli dice: ‘Ti ho risposto perché mi hai rivolto una domanda. Mi hai chiesto: maestro, come faccio a sapere se sono un poeta?’. Il senso della risposta di Rilke è questo: se la mattina ti svegli e non puoi pensare ad altro che a scrivere poesie, non perché ti pubblicano, non perché vivi di questo mestiere, non perché le tue poesie hanno successo, ma semplicemente perché non riesci a fare altro che scrivere, allora sei un poeta. La mattina mi sveglio e penso: questo è il mio mestiere. Non riesco a fare a meno di lavorare, pensare, divertirmi, cercare. Magari vedo una sequenza, osservo qualcuno e provo a rubargli qualcosa. ‘Rubare’ è un termine difficile, ma guardare i più grandi è bellissimo. Significa porsi delle domande e pensare: ‘Ma come fa?’. Le faccio un esempio. Ennio Fantastichini, in Mine vaganti. C’è un momento in cui passa dalla risata al pianto. È seduto in un bar a Lecce, con settanta figurazioni e tutta la troupe intorno, e fece soltanto due ciak. Non so come abbia fatto. Mi piacerebbe capirlo. Oppure Meryl Streep alla fine de Il diavolo veste Prada: passa da quel mezzo sorriso al momento in cui dice all’autista di partire e cambia espressione in un istante, come se si accendesse un fiammifero. Come fa? Non lo so. Ed essere lì a osservare, cercare di imparare, capire, studiare… è bellissimo”.

C’è qualcosa che ha appreso dai suoi maestri, non soltanto da quelli incontrati al Centro Sperimentale ma anche dalle persone conosciute lungo il suo percorso, che, pur ritenendolo valido, non ha voluto assimilare perché sentiva che non apparteneva a Nicola Nocella?

“Ogni tanto è emerso il tema del cinismo. So che prima o poi arriverà anche quel momento. Per adesso, però, ci sono ancora la gioia e il divertimento. C’è ancora il to play, il jouer. So che ormai è un concetto ripetuto da molti, ma quando Giannini ce ne parlava in classe vent’anni fa, per noi era un’epifania. Ci diceva: ‘Ragazzi, in francese si dice jouer, in inglese to play. Dovete divertirvi’. Oppure: ‘Ragazzi, se fai Romeo e trascorri un terzo dello spettacolo da morto, che fai? Muori davvero tutte le sere o fai finta?’. Questo principio di Giannini, che lui porta all’estremo, è un aspetto sul quale continuo a lavorare, riflettere e studiare. Non sono ancora arrivato, però, a quel grado di pulizia che, credo, consenta di essere davvero leggeri. Mi porto ancora i personaggi a casa. Ed è molto problematico. Quando ho girato Il maledetto di Giulio Base, per quaranta giorni non ho parlato neppure con mia madre. Non parlavo con il reparto trucco né con gli altri. Non per scortesia: avevo bisogno di quella concentrazione. Ed è molto bello vedere come reagiscono le troupe. Sono intelligentissime. Se il primo giorno spieghi: ‘Ragazzi, ho bisogno di essere estremamente concentrato, scusatemi’, ti trattano benissimo. Non pensano: ‘Quello non ha neanche salutato’. Poi magari il sabato, finite le riprese, li porti tutti a bere qualcosa e dici: ‘Ragazzi, siete stati meravigliosi. Grazie e scusatemi’. E loro ti rispondono: ‘Tranquillo, ricominciamo lunedì’. Ricordo anche che, quando giravo quel film, avevo un lunghissimo monologo nella scena del matrimonio, quattro pagine che preparavo da venti giorni. Ero seduto su uno sgabello. A un certo punto arrivò il capo delle comparse e cominciò a urlare perché le figurazioni erano sedute sulle poltrone mentre io ero rimasto sullo sgabello. Un elettricista intervenne e gli fece capire di lasciarmi stare perché ero concentrato. Poi venne da me in silenzio e mi disse: ‘Scusa, Nicola, non lo sapeva. Adesso lo sa’. Gli feci soltanto un cenno. Ricordo perfettamente quel momento. Andò via e lo ringraziai. È stato bellissimo. Il nostro lavoro è questo. Il mio lavoro non è andare in giro a fare il guappo o il guitto. Il mio lavoro è tirare fuori l’anima”.

La bellezza di questo mestiere… ma qual è, invece, la più grande rottura di scatole? Al di là del portarsi il personaggio a casa, che cosa non è ancora riuscito a metabolizzare o a vivere diversamente?

“Aspettare che squilli quel cavolo di telefono. Può succedere, per esempio, che una produzione non parta. Easy – Un viaggio facile facile era il film a cui tenevo tantissimo, il film della mia vita. Eravamo sul punto di partire quando Putin invase l’Ucraina. Che fai? Andrea Magnani disse: ‘Non me ne frega niente, parto lo stesso’. Ci chiamarono dal Ministero e ci fecero capire, sostanzialmente, che nessuno sarebbe venuto a prenderci in caso di problemi. Andrea rispose che saremmo partiti comunque. Ci ritirarono i passaporti. Capisce? Poi, dopo un anno, ti senti dire: ‘Nicola, c’è la guerra. Non si può fare. Dimenticati quel film, stiamo già lavorando al successivo’. Passano tre mesi, ti richiamano e annunciano: ‘Abbiamo tre mesi per iniziare le riprese, perché il Ministero ucraino vuole che si torni a lavorare nel cinema’. Quel telefono squilla come vuole, quando vuole, dove vuole. Ed è terribile. Ho un rapporto meraviglioso con Massimiliano Vitullo, il mio agente, una persona splendida. Sa quanti mesi ha trascorso chiamandomi soltanto per chiedermi: ‘Come stai? Stai bene? Va tutto bene? Vedrai che andrà tutto bene’? Aspettare che squilli quel telefono non è soltanto una rottura di palle. È un aspetto del mestiere di cui Giancarlo Giannini ci parlava già a scuola. Ci diceva: ‘Se non potete stare davanti al telefono ad aspettare che squilli, allora lavorate su voi stessi’. Ed è ciò che ho fatto. Ho aperto una società di produzione e una di distribuzione. Sono direttore responsabile di una casa editrice di fumetti. Scrivo, studio. Adoro leggere e osservare. Sono un nerd: leggo fumetti, costruisco Gundam, gioco con i Transformers. Ho riempito la mia vita. Con i Gundam sono arrivato a un livello di follia tale da comprarmi la valigetta, le pinzette e tutti gli strumenti necessari. Ci sono momenti in cui mi fermo e mi dedico soltanto a costruirli. Poi ho comprato della terra e mi occupo degli ulivi. Ho cercato di riempire ogni spazio della mia esistenza. Il Covid, purtroppo, mi ha spinto ancora di più in questa direzione, soprattutto perché mi sono spaventato molto”.

Ha citato Easy. Quel film le ha portato anche una candidatura ai David di Donatello. Quando arriva un riconoscimento così importante, cambiano le aspettative di un attore?

“Sono partito da Corato perché volevo vincere il David di Donatello. È il mio grande obiettivo. Lo sanno tutti, mi prendono in giro, ma non me ne importa nulla. Sono partito da Corato perché volevo vincere il David. Se da bambino vuoi fare il calciatore o lo sportivo, hai davanti una carriera possibile, un obiettivo chiaro, un sogno. Se dici ‘voglio fare l’attore’, invece, che cosa significa? Volevo vincere il David. È il sogno che avevo a diciassette anni ed è lo stesso che ho a quarantacinque. Il problema è che ho lavorato male sul sogno, sulla legge dell’attrazione. Per vent’anni ho ripetuto: ‘Voglio andare ai David, voglio andare ai David’. E alla fine ci sono andato, mannaggia la miseria. Avrei dovuto specificare che volevo vincere! Il mio desiderio è stato esaudito. Giustamente l’universo mi avrà risposto: ‘Che diavolo vuoi? Ti abbiamo dato quello che avevi chiesto, adesso che vuoi?’. Avrei dovuto spiegarmi meglio. Ora ho ricominciato a parlarne con l’universo. Dopo il film di Francesco Bruni, Cosa sarà, però, sono entrato in una crisi feroce. Presi 116 voti e il bravissimo Lino Musella ne ottenne 120: mi mancarono quattro voti per entrare nella cinquina. Fu una crisi vera. Non riuscii a rialzarmi per due anni. Poi, una mattina, mi sono chiesto: ‘Ma che voglio? Che cos’altro so fare?’. E mi sono risposto: ‘So fare soltanto questo. Riproviamoci. Vediamo che succede’. Adesso, poco alla volta, ricominciamo a provarci. Vediamo se riusciremo a trovare un altro film che mi permetta di entrare nella cinquina. Ricevere quella candidatura è stata una delle esperienze più belle della mia vita”.

Quella candidatura ha soddisfatto almeno in parte la fame del ragazzo che era partito da Corato con questo sogno?

“Finché non avrò la statuetta tra le mani, quella fame non sarà mai soddisfatta. Voglio farcela. Devo farcela. Ed è bellissimo avere un obiettivo del genere. So che posso sembrare pazzo, ma per me è meraviglioso”.

Non smette mai di giudicarsi?

“No. Anche perché molti miei colleghi non le risponderebbero così. Le direbbero: ‘Non me ne importa niente dei premi, figuriamoci’. Almeno sono trasparente. È bellissimo avere un sogno, un obiettivo così grande. Perché vengo davvero da un paese. Mio padre vendeva il latte prima di andare in pensione e mia madre è una meravigliosa casalinga. Provengo da una realtà molto semplice. Eppure, quando sono andato ai David, ero con mio fratello. Mia madre dice sempre: ‘È l’unica sera in cui ho pianto di gioia’. Pensi a quando lo vincerò”.

Che figlio è stato, Nicola?

“Un figlio molto impegnativo. Povera mamma. Adesso è tutto molto più semplice, ma pensi al 1999: sei a Corato e dici a tuo padre ‘voglio fare l’attore’. Mio padre non mi rispose: ‘Sì, però devi studiare’. Mi disse semplicemente di sì. Non replicò: ‘Dove vuoi andare? Ma che stai dicendo?’. Assolutamente no. Da parte mia, però, ce l’ho messa tutta. A dire la verità, mi interessa molto di più sapere di essere stato un buon fratello che un buon figlio. L’ho chiesto direttamente a mio fratello: ‘Sono stato un buon fratello?’. Mi ha risposto di sì. È molto diverso da me. Oggi è direttore finanziario di una multinazionale e ha due bambini. Dice sempre: ‘Mi piacerebbe che loro si volessero bene come ce ne volevamo noi’. Questo per me conta davvero. Mamma e papà sono mamma e papà. Una delle prime indicazioni della psicoterapia è: ‘Ammazza mamma e papà’, metaforicamente. Ho provato a farlo anch’io. Dovevo farlo, perché altrimenti non sarei andato a Roma, poi a Milano e oggi non sarei qui a Reggio Calabria. Avrei continuato a preoccuparmi di restare con loro. Sono sempre stato uno che parte, agisce, va da una parte all’altra. Adesso, però, sono arrivato a un momento della vita in cui mi piace vederli invecchiare. E ora che la mia carriera, con grande fortuna, mi consente anche di scegliere dove stare, voglio essere lì, vicino a loro. Non con loro. Vicino. Perché è bello”.

È cambiato anche il suo rapporto con i periodi in cui non lavora?

“Oggi ho perso l’horror vacui. Per molti miei colleghi è un problema reale e serio: se restano fermi venti giorni pensano subito: ‘Oddio’. Se resto fermo venti giorni, invece, ringrazio Gesù Cristo. Penso: ‘Meno male’. Poi facciamo un mestiere nel quale non veniamo pagati in base alla bravura. Ho comprato della terra, avviato altre attività, investo, produco. Ho prodotto Lo chiamava Rock & Roll e sono tra i produttori di Reel, il film di Gianni Quinto che non è ancora uscito. Ed è bello. Non ho comprato casa? E sticazzi. Però quante esperienze meravigliose ho vissuto. Con Saverio Smeriglio, che ormai è un fratello per me, ho fatto Lo chiamava Rock & Roll, un film che ho amato alla follia e che continuo ad amare. Mamma e papà hanno pianto guardandolo. Poi ci sono le persone che ti scrivono. Qualcuno, dopo aver visto Cena di classe, mi ha mandato un messaggio: ‘Sono entrato che volevo fare come Alex, che vuole ammazzarsi. Sono uscito che volevo fare come Alex, cioè non morire più’. Oppure una signora che mi ha scritto: ‘Ho cinquantatré anni. Sono entrata pensando di andare a vedere una commedia. Sono uscita, sono tornata a casa, ho riaperto il cassetto dei colori e ho ricominciato a dipingere’. E che altro devo chiedere alla vita? Ma che vuoi di più?”.

Se il giovane Nicola Nocella, quello che partiva da Corato, incontrasse il Nicola Nocella di oggi, che cosa lo stupirebbe di più?

“Che non sono ancora morto. Che riesco ad abbinare i colori quando mi vesto. Che non sono ancora completamente pelato, ma ci stiamo lavorando. Che sono tornato a Corato senza uccidere nessuno. Credo che rimarrebbe stupito anche da quanto sento la mancanza di alcune persone che non ci sono più”.

Esporsi così apertamente, raccontando anche le proprie fragilità, può fare paura?

“Penso che non ci sia nulla di male. Molti miei colleghi hanno paura. Fa paura. Una premessa deve essere chiara: siamo dei privilegiati. Totalmente privilegiati. Ma quando ti ritrovi da solo in una stanza d’albergo, arrivano tutti i mostri. Ci sono colleghi che hanno dipendenze di un certo tipo. Sono stato ludopatico. Per uscire dal tunnel ho impiegato un anno e mezzo. Quando sono le due di notte, sei appena rientrato e non riesci a dormire, magari stanno giocando in NBA e pensi: ‘Guardiamoci questa partita… ma sì, scommettiamoci’. Ognuno trova ciò di cui pensa di avere bisogno, ciò che crede possa aiutarlo. Passiamo le nostre giornate a uscire dai tunnel e la vita continua a ricordarci che potremmo finirci nuovamente dentro. Questo è il problema. Molti miei colleghi, e molte persone in generale, hanno paura. Se racconto una mia debolezza è perché ci ho riflettuto, ci ho lavorato e ne sono uscito. Se invece sto ancora combattendo, ho molta paura che possa avere la meglio. Non ho mai parlato della mia ludopatia prima di esserne uscito. Mai. Lo stesso vale per il mio rapporto con il cibo e per tutto il resto. C’è però anche un altro aspetto. Se racconti un’esperienza del genere e una persona che vive lo stesso problema ti ascolta e pensa: ‘Ha ragione, mi ha aiutato’, allora ciò che hai detto diventa una responsabilità. E non sempre voglio assumermi quella responsabilità”.

Anche perché non sempre riusciamo ad avere piena responsabilità neppure su noi stessi. E raccontare pubblicamente una fragilità prima di averla davvero elaborata potrebbe persino farla riemergere.

“Esatto. Non penso ci sia nulla di male nell’avere paura. La paura è un sentimento irrazionale: arriva e bisogna affrontarlo”.