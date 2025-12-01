Nicola Pietrangeli, la rivelazione dell'ex fidanzata Licia Colò: "Stava molto male, ora si è liberato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Licia Colò, storica ex fidanzata di Nicola Pietrangeli, ha commentato la morte dell’ex tennista, deceduto all’età di 92 anni. I due, che hanno avuto una relazione durata sette anni dal 1987 al 1994 e che erano rimasti in buoni rapporti anche dopo la fine del loro amore, si erano visti cinque giorni fa. “Stava molto male, ma continuava a far battute” ha raccontato la conduttrice.

L’ultimo incontro tra Nicola Pietrangeli e Licia Colò

In un’intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos, Licia Colò ha rivelato di aver visto per l’ultima volta Nicola Pietrangeli “solo cinque giorni fa”.

Il suo racconto: “Sono andata a trovarlo. Stava molto male, ma continuava a fare battute, lamentandosi di essere ‘stanco di essere stanco’. Stava male da tempo, ora si è liberato. Probabilmente, adesso ha finito di essere stanco”.

ANSA

Licia Colò e Nicola Pietrangeli hanno avuto una relazione durata sette anni, tra il 1987 e il 1994 sono rimasti in buoni rapporti anche dopo la fine della loro storia d’amore, che si è trasformato in “grande stima” e “grande affetto”.

La storia d’amore tra Nicola Pietrangeli e Licia Colò

Nicola Pietrangeli e Licia Colò hanno avuto una relazione dal 1987 al 1994.

A far innamorare la conduttrice televisiva è stato il fatto che Pietrangeli “era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, anche fino all’ultimo”.

“In una società dove tutti fanno gli equilibristi, Nicola è stato un grandissimo maestro di vita”, ha dichiarato ancora Licia Colò. Che ha aggiunto: “Con lui ho condiviso un bellissimo momento della mia vita“.

Il rapporto tra Pietrangeli e Colò dopo la fine della relazione

Sulla fine della relazione con Nicola Pietrangeli, Licia Colò ha detto: “Il nostro rapporto ha continuato a essere bello anche dopo, perché il nostro legame si è trasformato. L’amore può cambiare. Quando c’è un sentimento che merita, si trasforma in una grande stima e in un grande affetto, che ho sempre conservato per lui. Per me è stato un maestro”.

Il pensiero di addio di Licia Colò per Nicola Pietrangeli: “Mi auguro che da lassù possa continuare a divertirsi, a sorridere e a far battute con le persone che non ci sono più”.