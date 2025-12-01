Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, quando portò l'Italia nel Cile di Pinochet nonostante le minacce

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo dello sport: è morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano. Primo azzurro a vincere un torneo dello Slam, il trionfo al Roland Garros nel 1959, è l’unico italiano nella Hall of Fame del tennis mondiale. Da capitano non giocatore, con Panatta e Bertolucci in campo, portò l’Italia a vincere la Coppa Davis 1976 nel Cile di Pinochet, tra polemiche e minacce.

Morto Nicola Pietrangeli, aveva 92 anni

Il tennis italiano piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, morto lunedì 1 dicembre a Roma all’età di 92 anni.

Prima dell’avvento di Jannik Sinner è stato il tennista italiano più importante e più vincente di sempre.

ANSA Nicola Pietrangeli e la squadra azzurra con la Coppa Davis vinta in Cile nel 1976

Pietrangeli è l’unico giocatore azzurro inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e tuttora il primatista mondiale in Coppa Davis per partite giocate e vinte.

La carriera da record di Nicola Pietrangeli

Nato a Tunisi nel 1933, Nicola Pietrangeli è stato uno dei tennisti italiani più vincenti e famosi di sempre.

È stato il primo italiano a vincere un torneo dello Slam, il Roland Garros, che vinse due volte di fila nel 1959 e nel 1960.

In quegli anni, in cui non c’era il professionismo e le classifiche erano stilate dalla stampa, arrivò fino al terzo posto del ranking mondiale.

In quasi vent’anni di carriera ha vinto 48 titoli in singolare, tra cui due Internazionali d’Italia, e 23 in doppio, spesso in coppia con Orlando Sirola. “Se mi fossi allenato di più avrei vinto di più ma mi sarei divertito di meno”, è una delle frasi più celebri.

È ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12).

La Coppa Davis l’ha però vinta soltanto da capitano non giocatore, nel 1976 in Cile.

La Coppa Davis vinta dall’Italia in Cile nel 1976

Il nome di Nicola Pietrangeli è legato alla prima, storica vittoria dell’Italia in Coppa Davis, nel 1976 in Cile.

Da capitano non giocatore portò la squadra azzurra composta da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Antonio Zugarelli, alla vittoria contro i padroni di casa.

Più che sul terreno di gioco, Pietrangeli fu fondamentale in campo politico per andare a giocare nel paese sudamericano, retto dalla feroce dittatura militare di Augusto Pinochet dopo il golpe del 1973.

In Italia diverse fette del Paese chiedevano il boicottaggio del prestigioso torneo di tennis come forma di protesta contro la violenta repressione del regime di Pinochet.

Pietrangeli convinse il governo guidato da Giuliano Andreotti ad approvare la trasferta: “Se non andiamo, regaliamo la Davis a Pinochet”.

Negli anni successivi Pietrangeli ha ricordato l’importanza della finale vinta sul Cile e della decisione di partecipare nonostante la difficile situazione politica del Paese.

Ha raccontato anche delle minacce e delle critiche ricevute, persino le accuse di essere fascista.

Il Cile di Pinochet

L’11 settembre 1973 il generale Augusto Pinochet guidò un colpo di Stato militare in Cile per rovesciare il governo democraticamente eletto del presidente Salvador Allende, di sinistra.

Allende morì lo stesso giorno, durante il bombardamento del palazzo presidenziale.

Il regime attuò fin da subito una feroce repressione, con decine di migliaia di persone arrestate illegalmente e torturate.

Numerosi oppositori vennero uccisi e fatti sparire, in particolare nei primi tre anni di dittatura, oltre 3 mila i desaparecidos.

L’Italia nel 1976

L’Italia nel 1976 era nel bel mezzo degli anni di piombo, un periodo caratterizzato da una estremizzazione dello scontro politico, con violenze di piazza, scontri nelle università, terrorismo e lotta armata.

Dopo vari governi di breve durata guidati da Moro e Andreotti ci furono le elezioni anticipate a giugno che portarono alla nascita di un nuovo governo guidato dalla DC con Giulio Andreotti.

Quel governo vide la prima donna italiana ministro, Tina Anselmi, nominata da Andreotti ministra del Lavoro.

Il 6 maggio 1976 un violento terremoto di magnitudo 6.5 colpì il Friuli Venezia Giulia, provocando quasi mille morti e oltre 100 mila sfollati.