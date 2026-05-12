Nicola Porro attacca Sigfrido Ranucci parlando di Garlasco, "non è che mi sono inventato la fonte"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nicola Porro, giornalista e conduttore del programma di Rete 4 “Quarta Repubblica”, nell’ultima puntata del talk show, ha attaccato il collega Sigfrido Ranucci e ha polemizzato con il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Claudio Bartoli, che nelle scorse ore ha definito “devastante” il modo in cui alcune trasmissioni tv stanno trattando il caso di Garlasco, menzionando anche il programma dello stesso Porro.

Nicola Porro contro Sigfrido Ranucci e Claudio Bartoli

“Quarta Repubblica”, di recente, ha mostrato un video realizzato con l’intelligenza artificiale ipotizzando come avrebbe potuto agire Andrea Sempio secondo quanto trapelato dalle indagini dei pm di Pavia sul delitto di Garlasco. Claudio Bortoli ha criticato duramente tale scelta editoriale.

Nicola Porro, nella puntata dell’11 maggio, ha replicato al collega, lanciando anche una stoccata a Ranucci.

ANSA

“Vorrei segnalare un passaggio all’Ordine dei Giornalisti e al suo presidente – ha dichiarato il conduttore – noi lavoriamo su fonti primarie. Magari sbagliano i carabinieri, magari sbaglia la procura, ma non è che me la sono inventata. Non è che ho fatto come Ranucci dicendo: “Ci sarebbe un’ipotesi che stiamo valutando, per cui l’assassino è Nicola Porro”. No”.

“Io e la collega giornalista abbiamo preso esattamente una fonte primaria. Mi sembra che – e mi rivolgo all’Ordine dei Giornalisti – le fonti primarie servano, no? Non so, un’ordinanza dei carabinieri è abbastanza come fonte primaria?”, ha aggiunto Porro con tono sarcastico.

“La fonte primaria non è l’intelligenza artificiale, che è stupida, ma sono i carabinieri, che sono esseri umani intelligenti. Quindi noi abbiamo preso esattamente quello che c’è scritto nell’informativa e lo abbiamo riportato esattamente”, ha concluso il giornalista.

Che cosa ha detto Ranucci

Ranucci, ospite nei giorni scorsi a “È sempre Cartabianca”, in merito al caso della grazia concessa a Nicole Minetti, aveva parlato di una testimonianza raccolta, secondo la quale il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe stato ospite nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti.

Il Guardasigilli, dopo quanto detto da Ranucci, chiamò in diretta la trasmissione di Bianca Berlinguer per smentire categoricamente ciò che aveva appena riferito Ranucci.

Garlasco, l’Ordine dei Giornalisti: “Situazione devastante”

La polemica di Porro con il presidente dell’Ordine dei Giornalisti è invece nata da quanto dichiarato a “24 Mattino” su Radio 24 dal presidente Bartoli.

“La situazione è devastante, assolutamente fuori controllo – ha detto Bartoli in riferimento a come sul piccolo schermo viene trattato il caso di Garlasco – quello che a mio avviso è più preoccupante è che nessuno ha alcun interesse a muovere un dito per porre un argine”.

“Abbiamo visto in questi giorni delle cose raccapriccianti, come la ricostruzione e la presentazione che ha fatto ‘Quarto Grado’ del caso con caratteri giganteschi. ‘Quarta Repubblica’ addirittura ha fatto una ricostruzione con l’intelligenza artificiale, ‘La vita in diretta’ praticamente è una sorta di processo”, ha aggiunto il presidente dell’Ordine dei Giornalisti.

“I giornalisti hanno le loro responsabilità, ma le procure, gli inquirenti, gli avvocati… chi è che dà carburante a tutte queste ricostruzioni? La cosa più devastante sono le trasmissioni televisive perché non c’è più controllo giornalistico”, ha concluso Bartoli.