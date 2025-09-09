Nicola Porro con 10 Minuti su Rete 4, il confronto con l'esordio di Bruno Vespa è impietoso: i dati Auditel

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 8 settembre Nicola Porro ha esordito su Rete 4 con 10 Minuti, programma di informazione voluto da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset sulla scia (raddoppiata) di Bruno Vespa e del suoi Cinque minuti, in onda su Rai 1 da oltre due anni. Il conduttore, volto noto del Biscione, ha rotto il ghiaccio un po’ in sordina, sfiorando il 5% di share nonostante l’assenza del rivale (che tornerà dal 29 settembre).

I numeri di Nicola Porro all’esordio e il confronto con Bruno Vespa

Secondo i dati Auditel comunicati da Mediaset, Nicola Porro ha debuttato su Rete 4 con 10 Minuti al 4,9%, per un totale di 649.000 spettatori (alle 19:30, dopo il Tg).

Lo ha fatto senza il confronto con Bruno Vespa, che ripartirà col suo Cinque minuti solamente da lunedì 29 settembre.

ANSA Bruno Vespa e la sua ospite Giorgia Meloni a Cinque minuti, nella puntata d’esordio

Per quel che riguarda proprio il conduttore di Rai 1, il debutto del suo talk show avvenne il 27 febbraio 2023: 5.165.000 spettatori (alle 20:30, subito dopo il Tg) – 23,6% di share -, anche grazie alla presenza della premier Giorgia Meloni come ospite.

I temi della prima puntata di “10 minuti”

Con ospite l’ambasciatore Giampiero Massolo (ex direttore del DIS, uno dei dipartimenti dei servizi segreti italiani), Nicola Porro ha parlato di:

attentato a Gerusalemme , spari su un autobus: 6 morti

, spari su un autobus: 6 morti la caduta del Governo in Francia

La frecciata di Bruno Vespa a Nicola Porro

Prima dell’esordio di Nicola Porro, Bruno Vespa non aveva risparmiato frecciate durante la conferenza stampa di presentazione dei suoi due cavalli di battaglia in Rai, Cinque minuti e Porta a Porta:

“Sono loro che hanno copiato, come ha ammesso Pier Silvio Berlusconi“.

Il giornalista si è detto “lusingato” da un lato e “accerchiato” dall’altro, ma – ha aggiunto – “accerchiati lo siamo da sempre“.

Vespa poi rivelato di non aver “ancora firmato il contratto per la prossima stagione, c’è una discussione in corso e mi auguro che vada a finire bene, sono fiducioso. Non è la prima volta che si verifica questa situazione: quando Mario Orfeo era amministratore delegato ho lavorato un’intera stagione senza contratto”.

Infine, ha dichiarato di aver ricevuto in passato offerte dalla concorrenza: “Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta importante da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia”.