Nicola Porro con 10 Minuti su Rete 4, il confronto con l'esordio di Bruno Vespa è impietoso: i dati Auditel

Nicola Porro "raddoppia" su Rete 4 con "10 Minuti", ma l'esordio è in sordina: e il confronto col primo "Cinque minuti" di Bruno Vespa è impietoso

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 8 settembre Nicola Porro ha esordito su Rete 4 con 10 Minuti, programma di informazione voluto da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset sulla scia (raddoppiata) di Bruno Vespa e del suoi Cinque minuti, in onda su Rai 1 da oltre due anni. Il conduttore, volto noto del Biscione, ha rotto il ghiaccio un po’ in sordina, sfiorando il 5% di share nonostante l’assenza del rivale (che tornerà dal 29 settembre).

I numeri di Nicola Porro all’esordio e il confronto con Bruno Vespa

Secondo i dati Auditel comunicati da Mediaset, Nicola Porro ha debuttato su Rete 4 con 10 Minuti al 4,9%, per un totale di 649.000 spettatori (alle 19:30, dopo il Tg).

Lo ha fatto senza il confronto con Bruno Vespa, che ripartirà col suo Cinque minuti solamente da lunedì 29 settembre.

bruno vespa cinque minuti giorgia meloniANSA
Bruno Vespa e la sua ospite Giorgia Meloni a Cinque minuti, nella puntata d’esordio

Per quel che riguarda proprio il conduttore di Rai 1, il debutto del suo talk show avvenne il 27 febbraio 2023: 5.165.000 spettatori (alle 20:30, subito dopo il Tg) – 23,6% di share -, anche grazie alla presenza della premier Giorgia Meloni come ospite.

I temi della prima puntata di “10 minuti”

Con ospite l’ambasciatore Giampiero Massolo (ex direttore del DIS, uno dei dipartimenti dei servizi segreti italiani), Nicola Porro ha parlato di:

  • attentato a Gerusalemme, spari su un autobus: 6 morti
  • la caduta del Governo in Francia

La frecciata di Bruno Vespa a Nicola Porro

Prima dell’esordio di Nicola Porro, Bruno Vespa non aveva risparmiato frecciate durante la conferenza stampa di presentazione dei suoi due cavalli di battaglia in Rai, Cinque minutiPorta a Porta:

 “Sono loro che hanno copiato, come ha ammesso Pier Silvio Berlusconi“.

Il giornalista si è detto “lusingato” da un lato e “accerchiato” dall’altro, ma – ha aggiunto – “accerchiati lo siamo da sempre“.

Vespa poi rivelato di non aver “ancora firmato il contratto per la prossima stagione, c’è una discussione in corso e mi auguro che vada a finire bene, sono fiducioso. Non è la prima volta che si verifica questa situazione: quando Mario Orfeo era amministratore delegato ho lavorato un’intera stagione senza contratto”.

Infine, ha dichiarato di aver ricevuto in passato offerte dalla concorrenza: “Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta importante da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia”.

nicola-porro-bruno-vespa-10-minuti-ascolti ANSA

