Nicola Porro contro il padre di Ilaria Salis per il post sui "cadaveri": "Deficiente, voglio essere querelato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nicola Porro dà del “deficiente” in tv al padre di Ilaria Salis, “uso questa parola perché vorrei essere querelato”. Il motivo è il post pubblicato da Roberto Salis dopo la condanna annullata alla figlia in cui parlava di “cadaveri degli Angelucci’s boys”, taggando Porro e altri giornalisti come Sallusti, Capezzone e Cerno. “Ma come si permette”, commenta il giornalista.

Nicola Porro contro il padre di Ilaria Salis

Nicola Porro si scaglia in tv contro il padre dell’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, dandogli del “deficiente”.

È successo nella puntata di lunedì 19 ottobre di Quarta Repubblica, durante la quale il giornalista si è rivolto a Roberto Salis chiamandolo “quel deficiente”.

ANSA

“Uso questa parola perché vorrei essere querelato“, ha precisato Porro.

Il post di Roberto Salis

A scatenare la reazione di Porro un post pubblicato da Roberto Salis su X il 13 ottobre sulla sentenza di condanna annullata alla figlia.

“Basta sedersi sulla riva del fiume e poi iniziano ad arrivare i cadaveri degli Angelucci’s Boys“, ha scritto il padre dell’eurodeputata.

Nel post, corredato dal link a un articolo di Repubblica sulla notizia, vengono taggati diversi giornalisti di area: Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Tommaso Cerno, Daniele Capezzone, Alessandro Gonzato e Nicola Porro.

Porro: “Ma come si permette”

A “quel deficiente”, ha detto Porro, “vorrei ricordare quando Porro e Cruciani, nel silenzio generale, chiedevano al governo di intervenire” per riportare a casa Ilaria Salis.

“Ma come si permette“, ha detto ancora, “ma tu puoi pensare di augurare, solo metaforicamente, la morte” di qualcuno?

La sentenza su Ilaria Salis

Il post di Roberto Salis fa riferimento alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti la figlia e due suoi ex collaboratori che l’accusano di essere stati mandati via senza giusta causa.

A marzo Ilaria Salis era stata condannata a risarcirli per circa 300 mila euro, la scorsa settimana la Corte d’Appello di Milano ha poi annullato quella sentenza.

Per motivi procedurali, la sentenza è stata cancellata per la “nullità della notifica del ricorso” che avrebbe impedito all’europarlamentare e ai suoi avvocati di difendersi adeguatamente.

Per la vicenda si dovrà quindi svolgere un nuovo processo al tribunale di Milano.