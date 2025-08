Nicola Porro contro le chiavi della città di Bari a Francesca Albanese, il video: "Non mi vedrete mai più"

Il giornalista e conduttore Nicola Porro ha annunciato il suo addio alla città di Bari. Lo ha fatto, Porro, in un video pubblicato sui suoi canali social. Il suo è un gesto di protesta contro la consegna delle chiavi della città a Francesca Albanese da parte del Comune rappresentato dal sindaco Vito Leccese. “Non mi vedrete mai più”, ha detto. Così il giornalista traghetterà altrove la sua rassegna La Ripartenza – Liberi di pensare, durante la quale lo stesso libero cittadino aveva annunciato l’intenzione di conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Nicola Porro lascia Bari, l’annuncio in un video

In un video postato il 5 agosto sui suoi canali social il giornalista Nicola Porro, nel consueto appuntamento con la sua rubrica Zuppa di Porro, ha annunciato il suo addio alla città di Bari.

Lo ha fatto, Porro, una volta appresa la scelta da parte dell’amministrazione locale, rappresentata dal sindaco Vito Leccese, di consegnare a Francesca Albanese le chiavi della città.

Rivolgendosi ai suoi sostenitori il giornalista ha detto che “Bari è il luogo che prende il suo teatro principale, non il Petruzzelli, e lo regala ai comizi della signora Albanese, la quale chiede di non ospitare più prodotti made in Israele”. Per questo motivo Porro, che nella sua città aveva portato la rassegna La Ripartenza – Liberi di pensare, ha scelto di trasferire altrove la sua manifestazione.

Nel video non è mancato l’attacco al sindaco Leccese: “Vi riempite la bocca di accoglienza” per poi “dare la cittadinanza alla Albanese”. Per questo Porro si dice “ben contento di non essere più cittadino di Bari e di scegliere una nuova location”.

Le chiavi della città a Francesca Albanese

Come ricostruisce Repubblica, Nicola Porro sapeva dell’intenzione di consegnare a Francesca Albanese le chiavi delle città di Bari dall’11 luglio. In quell’occasione il sindaco Vito Leccese, intervenendo durante la rassegna La Ripartenza, aveva dato l’annuncio e il giornalista non aveva nascosto il suo disappunto.

“Porca miseria! Veramente? Mi state costringendo a cambiare città”, aveva commentato Porro. Il 5 agosto, infine, ha annunciato la sua scelta di spostare altrove la sua manifestazione.

Il motivo della polemica

Come anticipato, tra i motivi che hanno portato Nicola Porro ad abbandonare la città con la sua rassegna c’è la campagna che Francesca Albanese ha promosso per boicottare i prodotti israeliani.

Nello specifico, la relatrice Onu ha sottolineato il concetto durante la cerimonia di consegna delle chiavi della città: “Oggi il cambiamento significa che il made in Israel non deve essere più accettato“. “La Regione Puglia può essere la prima a farlo: serve un’ordinanza che ricordi ai cittadini l’obbligo di non ospitare più prodotti made in Israel”, ha aggiunto.

Parole che Nicola Porro non condivide e per questo motivo il giornalista ha scelto di trasferire altrove La Ripartenza, “per cercare di celebrare un Sud che vuole pensare alle cose serie”.