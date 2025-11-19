Nicola Vannini cantante dei Diaframma morto a 65 anni dopo una lunga malattia, i funerali non ci saranno

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto a Firenze a 65 anni dopo una lunga malattia Nicola Vannini, cantante e primo storico frontman dei Diaframma. Figura di spicco della musica indipendente italiana e anima della scena musicale fiorentina dagli anni Ottanta, Vannini fu tra i fondatori di Audioglobe e protagonista di numerosi progetti artistici e culturali. Per sua volontà, i funerali non saranno celebrati, amici e colleghi lo ricorderanno in una serata speciale.

Nicola Vannini, primo cantante dei Diaframma, si è spento nella sua casa di Firenze nella serata di martedì 18 novembre, dopo una lunga malattia. Era nato nel 1959 e aveva segnato la storia della musica alternativa degli anni Ottanta.

Entrò nei Diaframma nel 1981, quando il gruppo divenne uno dei principali esponenti della new wave italiana. Proprio la voce di Vannini caratterizza i primi lavori della band, come l’EP “Altrove”, considerato una pietra miliare del genere e pubblicato nel 1983.

Morto a 65 anni, dopo una lunga malattia, Nicola Vannini, primo cantante dei Diaframma

Dopo l’esperienza con i Diaframma, proseguì la carriera musicale con i Soul Hunter e con i Nick And Nick And The Psychotic Drivers, collaborando con Nick Saloman dei Bevis Frond, icona del rock psichedelico inglese. Nonostante abbia lasciato presto il ruolo di frontman, Vannini rimase punto di riferimento per molti artisti e appassionati della scena indipendente.

L’eredità nella musica indipendente

Nicola Vannini non fu solo cantante: il suo contributo fu decisivo anche nella promozione e produzione della musica indie in Italia. Dopo una breve esperienza come collaboratore della Contempo Records – storico negozio di dischi e etichetta discografica fiorentina – nel 1993 fondò Audioglobe, insieme a Simone Rossi, Mauro Ragnini, Enrico Paoli e Sebastian Koch.

Audioglobe divenne negli anni una delle più importanti realtà di distribuzione discografica indipendente a livello nazionale e internazionale, sostenendo la crescita di nuove band e portando la musica underground in tutta Europa. Vannini ha avuto un ruolo fondamentale nel lanciare gruppi come gli Offlaga Disco Pax, che produsse dopo la vittoria al Rock Contest del 2008.

Fu anche animatore di numerosi eventi e promotore culturale, legando il suo nome alla “Rokkoteca Brighton”, la sala concerti della Casa del Popolo di Settignano che negli anni Ottanta ospitò, tra gli altri, i primi concerti dei Litfiba e divenne luogo di riferimento per tutta la scena rock fiorentina.

Nessun funerale per Nicola Vannini

Per sua espressa volontà, non ci saranno funerali pubblici per Nicola Vannini. La Casa del Popolo di Settignano, a cui rimase legato per tutta la vita, ha annunciato che il prossimo 6 dicembre si terrà una serata speciale in suo ricordo, aperta a chiunque voglia rendergli omaggio.

Qui, tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta, Vannini iniziò a organizzare concerti e a costruire la scena new wave che avrebbe fatto di Firenze una delle capitali della musica alternativa italiana.

Le parole di cordoglio e i messaggi di ricordo si sono moltiplicati sui social da parte di artisti, amici, colleghi e della comunità musicale fiorentina e nazionale. Audioglobe lo ha ricordato come “un fratello e un socio, una persona la cui passione ha reso la nostra avventura unica”.

La Casa del Popolo di Settignano ha affisso un messaggio: “La tua anima, strappate le catene terrene, si è liberata in volo seguendo quella stessa musica che ti ha accompagnato per tutta la vita. Ci mancherai. Che il tuo volo sia in armoniosa dolcezza e soavità”.